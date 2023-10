"Dosje Jarak" dugoočekivani je true crime serijal proslavljenog reportera Andrije Jarka koji će se uskoro premijerno prikazati na RTL-u. Neki su ga već imali prilike pogledati na posebnoj projekciji za predstavnike medija. Kako javlja Danas.hr, serijal se bavi najtežim zločinima u hrvatskoj povijesti - Pukanić, ubojstvo Ivane Hodak, masakr Ivana Koradea...

Ovaj serijal autorski potpisuje i vrhunski TV profesionalac Dario Todorović, reporter RTL-ove Potrage, ali i Direkta. "Dosje Jarak" kroz dokumentaristički pristup i bogatu produkciju otkriva emotivne ispovijesti i nove detalje najstrašnijih zločina u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čekali smo 14 mjeseci da bude projekcija koja je bila organizirana za glavne urednike i novinare vodećih hrvatskih medija. Rekao bih da su s velikom pozornošću gledali prvu epizodu koja se bavi ubojstvom Ive Pukanića i Nike Franjića. Oni će sutra u svojim medijima napisati kako su oni to vidjeli i doživjeli, ali bih rekao da su prvi dojmovi i reakcije bili vrlo pozitivni", kazao je Jarak u RTL Direktu.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

'Preko tog ubojstva, tog zvjerskog zločina, prošlo se nekako usput...'

Prije dva dana bilo je 15 godina od Pukanićeve smrti, a to je jedan od slučajeva koji je uvijek intrigirao javnost. U prvoj epizodi Jarkovog serijala riječ je upravo o tome, a kako je rekao poznati reporter, donijeli su "neotkrivene detalje i ekskluzivna svjedočanstva, prvi put o svom pokojnom ocu govori Sara Pukanić, govori i njegova sestra, kao i ljudi koji su bili u to vrijeme na visokim funkcijama".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znamo tko su ubojice Ive Pukanića, oni su sveukupno dobili 163 godine zatvora. Ali jedan od njih izaći će dogodine, to je Luka Matanić, a mi još ne znamo tko su naručitelji i nalogodavci, tko je naručio i platio ubojstvo Ive Pukanića?", rekao je Jarak pa dodao: "Moj glavni motiv bila je činjenica da se preko tog ubojstva, tog zvjerskog zločina, prošlo nekako usput, kao 'dogodilo se'. Ključno je pitanje tko je okrenuo glavu u sigurnosnom sustavu zemlje? Pet ubojica, međunarodnih kriminalaca, tri su mjeseca pratili Pukanića, tri su mjeseca bili u Zagrebu, službe su znale da su oni bili u Zagrebu".

Ipak, netko je okrenuo glavu, naglasio je reporter - ili u službama, ili u vrhu države. Većina je sugovornika u prvoj epizodi eksplicitno govorila kako je Pukanića ubila duhanska mafija, dok se njegova obitelj ne slaže. Oni su naglasili da se ubojica krije u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I rekao bih da je to najstrašnija stvar, da je ubojica među nama. Ponavljam, ovi su osuđeni, ali mi ni 15 godina (nakon op.a) ne znamo tko je ubio Ivu Pukanića i Niku Franjića. O tome se, nažalost, malo govori, a riječ je o bivšem direktoru Nacionala, koji je bio hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, koji apsolutno nema veze s ničim i koji je imao užasno tužnu životnu priču", naglasio je Jarak. Priču o Pukaniću ispričali su u dvije epizode jer taj slučaj, kazao je Jarak, nije bilo moguće napraviti u 60 minuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pregledali smo stotine sati arhivskog materijala, pročitali tisuće stranica spisa. Pokazat ćemo, naprimjer, i skuter na kojem je aktiviran eksploziv kojim je Pukanić ubijen", kazao je Andrija Jarak.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Donosi i priču o čovjeku koji je 'terorizirao i maltretirao cijelo Hrvatsko Zagorje'

Jedna od epizoda bavi se i ubojstvom Ivane Hodak, a Mojmira Pastorčić naglasila je da je "dojma da u Hrvatskoj ne vjeruju da je njen ubojica stvarno Šlogar, čovjek koji je za to optužen i na kraju koji je umro".

"Dojam ti je dobar jer 95 posto građana zemlje i dalje misli da Mladen Šlogar nije ubio Ivanu Hodak. Međutim, mi imamo glavnog istražitelja koji tvrdi da je 10 od 10 dokaza, od otiska pištolja do noktarice koja mu je ispala, da je to bila Šlogar. No obitelj Hodak, Ljerka i Zvonimir Hodak, i dalje ne vjeruju da je to bio Šlogar. Kažu, ako je to i napravio, pitaju po čijem nalogu? Priznajem da mi je to bilo jedno od težih snimanja jer su ljudi izgubili sve što su imali u životu, mjesecima smo s njima razgovarali i pregovarali, osobito s g. Hodakom koji je teška srca na to pristao. To je najemotivniji trenutak u cijelom našem serijalu, čovjek se u nekoliko navrata doslovno bori da udahne zrak, izgubio je sve što je imao, svoju kćer od 26 godina, jedinica je bila i diplomirana pravnica, koja mrava nije zgazila i koja nikome nije rekla grubu riječ. Žena je ubijena brutalno u srcu glavnog grada Hrvatske", otkrio je Andrija Jarak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I to je jedan od intrigantnijih slučajeva u državi. Poznati reporter redovno je pratio crnu kroniku, a za najjezovitiji slučaj istaknuo je kada je general Ivan Korade ubio 15-godišnjeg Gorana Hudića samo zato što je Goran vidio kako mu je netom prije toga ubio baku. Kako je kazao Jarak, to je najgori zločin.

"Pukanić i Franjić ubijeni su u terorističkom napad. Država je rekla da to nije teroristički napad pa su odbili žalbu obitelji Franjić jer, eto, to dizanje eksplozivom u zrak u srcu glavnog grada nije teroristički napad. To nije smiješno, nego tužno. Ali ovdje donosim priču iz prve ruke jer sam o svim događajima izvještavao uživo", naglasio je reporter.

Dokumentarni filmovi inače se rade, rekao je Jarak, s izjavama svjedoka, sjećanjima, tražilicama na internetu... No, on je bio tamo - bio je jedan od tri novinara koji su se pojavili prvu i danima je izvještavao o tome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trudim se dati svoj kut, biti pritom objektivan, jer imam puno intrigantnih dijelova. Priča o Koradi - 5. kolovoza '95. bio je apsolutno najpopularniji Hrvat jer je digao hrvatski stijeg na tvrđavu u Kninu. Ali čovjek je nakon toga terorizirao i maltretirao cijelo Hrvatsko Zagorje i pitanje je što je država učinila da to spriječi? Je li ga trebao hospitalizirati? On je uhićen 1997. godine, imamo i čovjeka koji ga je uhitio, to je general Mate Laušić. Je li se mogao spriječiti taj zločin, je li se on mogao poslati na prisilno liječenje? I u tom slučaju je obitelj Hudić, vidi čuda, odbijena - Korade nije bio djelatno vojno lice, pa oni ne mogu dobiti odštetu jer se nemaju od koga naplatiti", kazao je Jarak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

'Ovo nije klick byte, da se možeš natjecati sa showovima'

"Ponavljam - ubio je dijete samo zato što je isto to dijete vidjelo kako je 20 sekundi prije ubio njegovu baku. To su priče bez kraja (newer ending stories), jer to treba raditi i ponavljati zato što mi živimo u ovoj zemlji, ne Americi ili Rusiji ili u Pojasu Gaze. Mi živimo u Hrvatskoj gdje su takvi ljudi bili među nama. Zato je jako važno da se zna tko je naručio ubojstvo Pukanića, zašto se nije spriječio Korade, tko je i zašto ubio Ivanu Hodak", naglasio je poznati reporter.

Rade na još četiri ili pet slučajeva - u fazi su istrage, a Jarkov koautor Dario Todorović napravio je još jedan fenomenalan dokumentarac o Filipu Zavadlavu koji je dostupan na RTL-ovoj platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Jarkovom, kako ga je sam nazvao, Dream Teamu su i novinarka Marijana Čikić, snimatelj Lutvo Mekić...

"Dario je genijalac koji svaki kadar odvrti pet puta prije nego ga emitira. Marijana Čikić je prekaljena reporterka, istraživačka novinarka koja je radila u 'Potrazi' i koja je pročitala tisuće spisa. Lutvo Mekić je direktor fotografije i Rudolf Saćer tonski snimatelj - rekao bih dream team", kazao je reporter.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo nije klick byte, da se možeš natjecati sa showovima, doskočicama... Ovo je pravo istraživačko novinarstvo s mjesecima ozbiljnog rada i nam da se da će gledatelji sav taj trud i energiju prepoznati. Krećemo kroz nekoliko dana", najavio je proslavljeni reporter Andrija Jarak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

"