IMAMO 1098 NOVOZARAŽENIH I 38 PREMINULIH; Produljuju se mjere; Capak iznio nove detalje o raspodjeli cjepiva

U posljednja 24 sata zabilježeno je 1098 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te 38 preminulih osoba, čime je broj aktivnih slučajeva 5794, a ukupno umrlih 4304; na bolničkom je liječenju 2251 osoba, od kojih je 194 na respiratorima

U petak je zabilježeno 1098 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime je broj aktivnih slučajeva 5794

Preminulo je 38 osoba, a od početka epidemije u Hrvatskoj život su zbog posljedica zaraze izgubile ukupno 4304 osobe

Na bolničkom je liječenju 2251 osoba, od kojih je 200 na respiratorima

Pfozerovo cjepivo učinkovito je i protiv novih sojeva koronavirusa

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Stogodišnji Amerikanac prebolio koronavirus

12:00 – Gail Halvorsen, američki pilot poznat među njemačkom djecom krajem 1940-ih kao Bombarder slatkišima, uglavnom se oporavio od koronavirusa, kazala je njegova kći za dpa. Halvorsena, koji živi u američkoj saveznoj državi Utah i napunio je sto godina, još muči kašalj no inače je dobro, rekla je Denise Williams.

“Čini se da se gotovo potpuno oporavio”, rekla je dodajući da je zahvalan na svim željama koje je dobio, od kojih su mnoge iz Njemačke. Od covida-19 obolio je u prosincu.

Halvorsen je postao slavan nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata kad su sovjetske snage presjekle kopneni pristup zapadnom Berlinu i njegovih dva milijuna stanovnika. Od lipnja 1948. do svibnja 1949. američki, britanski i saveznički piloti obavili su gotovo 280.000 dostava namirnica zrakom. To je uključivalo i bombone. Bila je to Halvorsenova ideja da se iz zrakoplova bacaju slatkiši za djecu tijekom sovjetske blokade i ubrzo je postao zaštitno lice zračnog mosta za Berlin.

Ideju je dobio kad je okupljenoj djeci kroz žičanu ogradu zračne luke Tempelhof proturio žvakaću gumu koju su djeca podijelila. Obećao je da će im iz zraka baciti dovoljno za sve. Vezao je čokoladice i žvakaće gume u male paketiće koji su, spojeni s maramicama, padali poput malih padobrana. Vijest o tome brzo se proširila Berlinom i dobio je nadimak Bombarder slatkišima. Halvorsen i drugi piloti izbacili su iz zrakoplova više od 23 tone čokolada i slatkiša u nekoliko mjeseci.

Kamioni hladnjače u Kaliforniji služe kao mrtvačnice

11:59 – Kalifornija je u petak distribuirala najmanje 166 kamiona hladnjača za privremene mrtvačnice kako bi izašla na kraj s nedostatkom kapacieta u preopterećenim bolnicama zbog velikog broja umrlih od covida-19. Ta se američka savezna država pokušava oporaviti od pandemije koronavirusa, no samo prošli tjedan je od covida-19 umrlo 2500 ljudi, daleko najviše nego u bilo kojoj drugoj saveznoj državi te su mrtvačnice pune. Rast broja zaraženih uočen je i prije Dana zahvalnosti nekon kojeg se širenje virusa, zbog obiteljskih okupljanja, samo dodatno ubrzalo, no sada se Kalifornija, nakon proslava Božića i Nove godine, sprema na novi dramatični porast broja zaraženih.

Veliki broj kamionskih prikolica s rashladnim uređajem i hladanjača morao se modificirati kako bi se u njima odložio što veći broj tijela. Kako ta vozila nisu predviđena da posluže kao mrtvačnice, u njima su nadograđene police kako bi im se kapacitet barem udvostručio. Mark Ghilarducci, direktor službe za izvanredna stanja, poručio je da “plan upravljanja masovnom smrtnošću” među ostalim podrazumijeva i da će se s tijelima postupati s “poštovanjem i dostojanstveno”.

Pripadnici Nacionalne garde ovaj su tjedan kao ispomoć poslani u Ured mrtvozornika u Los Angelesu gdje od virusa svakih 15 minuta umre jedna osoba. Mrtvačnice i tvrtke za posmrtnu pripomoć odbijaju ožalošćene obitelji jer su iscrpili kapacitete za prihvat umrlih, izvijestio je Los Angeles Times. Bolnice u Los Angelesu su toliko preopterećene da je hitnoj pomoći rečeno da ne prevozi pacijente čije su šanse preživljavanja izrazito male. Veći dio Kalifornije, uključujući i Los Angeles, je u ‘lockdownu’ i ljudima je naređeno da ne napuštaju svoje domove.

2045 novozaraženih i 25 preminulih u Sloveniji

11:58 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 2045 novih zaraza koronavirusom, a od posljedica Covida-19 umrlo je još 25 ljudi, objavila je u petak slovenska vlada. Provedeno je čak 14.718 testiranja, uključujući PCR testove i antigenske brze testove, što je za skoro 4 tisuće manje nego prethodni dan, kad je bilo otkriveno do sada rekordnih 2663 infekcija u jednom danu. S 5259 PCR testova potvrđeno je 1596 zaraza, što znači da je 30,3 posto nalaza bilo pozitivnih. S 9.459 brzih antigenskih testova potvrđeno je još 449 zaraza, uz 4,7 posto pozitivnih rezultata, objavila je vlada.

Trenutno je u Sloveniji 22.718 aktivnih slučajeva zaraze novim koronavirusom, a 7-dnevna incidencija na sto tisuća stanovnika iznosi 1797, objavilo je ministarstvo zdravstva. I jedan i drugi indikator su u malom porastu. U bolnicama je trenutno 1169 covid pacijenata, od čega 189 težih slučajeva na intenzivnim odjelima. Nastavlja se i s cijepljenjem, pa je po zadnjim podacima ministarstva zdravstva do sada cijepljeno 12.265 ljudi, osoba u domovima za starije i tamo zaposlenima, te zdravstvenog osoblja u bolnicama, no riječ je o podatku koji prikazuje stanje zaključno sa srijedom.

Vlada je u četvrtak donijela odluku o produženju većine restrikrivnih mjera najmanje za još sedam dana, pa ostaju zatvorene škole i skijališta, a ostaje na snazi i policijski sat i restrikcija kretanja unutar općina i regija. Vlada je ipak dopustila rad u učionicama za djecu s posebnim potrebama po posebnom programu, te rad odjela u vrtićima samo za hitne slučajeve čuvanja djece te je dopustila ponovno otvaranje djelatnosti medicinske pedikure. S druge strane ponovno su zabranjeni treninzi svih sportaša, s izuzetkom onih s vrhunskim statusom, te profesionalnih i reprezentativnih selekcija.

Vlada produženje zatvaranja tumači trenutnom epidemiološkom situacijom koja još ne ide nabolje, a njen je glasnogovornik Jelko Kacin upozorio da je najviše novih zaraza u manjim gradovima i na selu, gdje ljudi ne nose maske u dovoljnoj mjeri, pri čemu je kao regiju s najvećom incidencijom zaraza istaknuo Posavje, područje Krškoga, Brežica i Sevnice. Danas bi, kako je najavljeno, o epidemiološkoj situaciji i daljnjim planovima vlade na konferenciji za novinare trebali govoriti predsjednici triju koalicijskih stranaka u vladi: premijer Janez Janša, ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek, te ministar obrane Matej Tonin.

176 novozaraženih u Zagrebu

11:57 – Novih 176 slučajeva zaraze koronavirusom bilježi Zagreb u protekla 24 sata, a među njima su i 22 korisnika domova za starije, izvijestio je u petak zagrebački Stožer civilne zaštite. Zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Sandra Šikić rekla je na konferenciji za novinare da je mjera samoizolacije određena za 108 osoba.

Najveći postotak novih slučajeva zaraze su kontakti prethodno pozitivnih osoba i onih koji imaju negativnu epidemiološku anamnezu. U domovima za starije otkrivena su 22 nova slučaja zaraze korisnika i te šest kod djelatnika.

EU kupuje još 300 milijuna doza Pfizerova cjepiva

11:55 – Europska unija dogovorila je s Pfizerom i BioNTechom nabavu dodatnih 300 milijuna doza cjepiva protiv covida-19, čime je udvostručena količina naručenih doza od tih proizvođača, rekla je u petak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

“Europska komisija danas je predložila članicama EU-a nabavu dodatnih 200 milijuna doza cjepiva proizvođača Pfizera i BioNTecha, uz opciju nabave još 100 milijuna doza”, navela je u priopćenju šefica EK.

Dodaje da će to “omogućiti EU-u kupnju do 600 milijuna doza ovog cjepiva koje se već koristi diljem EU”. Von der Leyen je rekla da će 75 milijuna dodatnih doza biti isporučeno u drugom tromjesečju ove godine.

54 novozaraženih i jedna preminula osoba u Međimurju

11:52 – “Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda, PCR metodom testirane su 232 osobe od čega je evidentirano 54 pozitivnih slučajeva na virus COVID-19 u Međimurskoj županiji. U protekla 24 sata oporavilo se 68 osoba, a broj aktivnih slučajeva u Međimurskoj županiji na današnji dan je 471. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 33 952 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

Testiranjima brzim antigenskim testovima koji se obavljaju u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim laboratorijima, primljena je informacija o 2 pozitivna slučajeva, a temeljem kliničke slike COVID-19 dijagnosticiran je kod 20 osoba.

Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno su hospitalizirana 84 pacijenta pozitivna na virus COVID-19, od toga je njih 6 hospitalizirano unutar 24 sata, dok su otpuštena 4 pacijenta. Na respiratoru se nalazi 10 covid pozitivnih pacijenata. U protekla 24 sata preminula je 1 osoba, muška osoba stara 81 godinu, s dodatnim teškim bolestima.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas u Međimurskoj županiji ukupno bilježimo 10 554 oboljelih COVID-19 osoba, a oporavilo se 9 868 osoba”, priopćeno je.

Stožer se obratio javnosti

11:05 – Konferencija za medije započela je iznošenjem epidemioloških podataka zabilježenih u protekla 24 sata, o čemu je ranije izdano priopćenje. S bolničkog liječenja otpuštene su 223 osobe, a oporavilo se ukupno 1538 ljudi, rekla je primarijus Vera Katalinić Janković. Zaključno s jučerašnjim danom cijepljeno je 24.985 ljudi i utrošeno 71 posto od zaprimljenog cjepiva.

“Prije tjedan dana, 1.1. smo imali 1170 novih slučajeva korone, 25.12 smo imali 1643 novooboljela. Podsjetio bih vas da smo 27.11. kad smo počeli uvoditi ove mjere, u jednom danu imali 4080 novih slučajeva. Trenutna 14-dnevna incidencija je 358,1 i mi smo na 14. mjestu od 27 zemalja EU. 27.11. smo imali incidenciju 974 i bili smo na 26. mjestu. Što se tiče testiranja, udio pozitivnih testova nam pada i trenutno smo na 20,7 u zadnjih tjedan dana. Ukupna stopa smrtnosti na milijun stanovnika je u ovom trenutku 103,9, što nas stavlja na 20. mjesto od 27 članica EU. Istaknuo bih da smo od 27.12 do jučer cijepili u Sisačko-moslavačkoj županiji”, rekao je Krunoslav Capak.

“Najveći broj hospitaliziranih imali smo 21.12 – 2956, najveći broj pacijenata na respiratoru je bio 19.12 – 306, najviše dnevno zaprimlejnih bolesnika je bilo 12.12 – 383. Danas je i broj premnulih manji, što je sukladno očekivanjima i trendovima koje bilježimo. Vjerujemo da je to posljedica pridržavanja mjera, ali napominjem da nema mjesta opuštanju, zbog toga što je virus nepoznat protivnik i zato što brojevi u okruženju rastu, ponegdje i neviđenom brzinom”, rekao je Vili Beroš.

Nema popuštanja mjera

“Zaključili smo da nema utemeljenja za bilo kakvo popuštanje mjera koje su na snazi. Sve će se mjere novim odlukama produžiti do 31. siječnja. Radi se o odluci o nužnim epidemiološkim mjerama, radu trgovina i javnom prijevozu”, rekao je Davor Božinović.

“Mi imamo pozitivne trendove, ali i dalje visoke brojke, ne kao proteklih tjedana, ali ipak. Još uvijek ne možemo podvući crtu oko eventualnih povećanih okupljanja tijekom blagdana, ali i zbog situacije s potresom. Također smo morali uzeti u obzir da dio koji smo dogovorili s poslodavcima i sindikatima, a vezan je za poticaj radnicima da koriste godišnje odmore, to istječe za vikend pa će se dio radnika vratiti na posao, što potiče mobilnost, a ona utječe na širenje zaraze. Razgovarat ćemo i o tome što ćemo sa školskom godinom. Uzeli smo nekoliko čimbenika kroz formalne odluke Stožera i aktivnost različitih resora Vlade, koji sada istječu. Imali smo odluku o napuštanju županija, koju smo zbog situaciju s potresom ukinuli. Ono što epidemiologe brine, jest ova situacija u Europi, zemlje koje imaju relativno oštrije mjere od Hrvatske, u ovom trenutku imaju rapidan rast. Ima zemalja koje su prije desetak dana imale 700 novozaraženih dnevno, a sad imaju 7000. Sve smo to uzeli u obzir”, odgovorio je Božinović na pitanje o parametrima za popuštanje mjera.

“Referentni centar je pripremio okvir za popuštanje mjera, ali kako se situacija mijenja, ali i nepredvišene situacije poput potresa i pojave novih sojeva, teško je držati se tzv. semafora, ali mi smo još uvijek iznad prve odluke, a to je da smo u 14 dana s incidencijom oko 300 zaraženih dnevno”, dodao je Capak.

Stanje u Sisačko-moslavačkoj županiji

“U Sisačko-moslavačkoj županiji je bilo puno situacija gdje se ljudi nisu mogli pridržavati epidemioloških mjera, objektivno imamo situaciju koja je teška, a dodatno nas brine situacija u zemljama u okruženju. Britanci imaju 50-60 tisuća novozaraženih, a uveli su lockdown da doslovno ne smiješ izaći iz kuće, Nijemci su zadržali svoje mjere, Češka ima velike brojke. Ne smijete zaboraviti da smo prije tri tjedna imali tešku situaciju s premještanjem respiratora i punjenjem bolničkih sadržaja i tu situaciju moramo spriječiti”, dodao je Capak.

“Volonterima koji su tamo na raspolaganju stoje službe koje mogu obaviti brze testove prije povratka kući, a osobe znaju kako se trebaju ponašati. Normalno da je spašavanje ljudi nakon potresa rizična situacija, došlo je do mnogih bliskih kontakata tijekom spašavanja i ja se nadam da ćemo mjerama, testiranjem i cijepljenjem držati stvari pod kontrolom”, rekao je Capak na pitanje o širenju virusa u SMŽ.

“Nedavno je Vlada usvojila plan cijepljenja i imamo razrađene prioritete. Ako ćemo imati dovoljno broj cjepiva, razgovarat ćemo o cijepljenju sportaša i modificirati prioritete. Mi smo to već učinili s obzirom na situaciju u SMŽ, zbog čega veće količine šaljemo tamo. Prva tranša Moderne koja stiže sljedeći tjedan će u potpunosti biti poslana dolje”, rekao je Capak. “Imamo zabilježen povećani broj slučajeva infekcije u SMŽ, dakako da je to posljedica potresa. Ovdje se radi o Domu za starije i hitnim službama koje su bile na terenu. Radimo sve što možemo da se pokrije epidemiološka situacija, jučer je cijepljeno više od 1000 ljudi u SMŽ. Ogromne količine antigentskih testova smo uputili na teren i ljudi iz HZJZ-a ih redovito primjenjuju”, dodao je.

Novi sojevi i infektivni otpad

“Tu su nove varijante virusa s mutacijama u UK i Južnoj Africi, koje se definitivno brže šire, čak i do 70 posto i ovaj brzi porast u Britaniji i Irskoj je još jedan od razloga za zabrinutost, jer nitko ne zna kako će se odvijati širenje tih varijacija. preporuča se što više praćenja i sekvenciranja različitih uzoraka po zemljama. Malta je detektirala 3 situacije, Finska 16, Švedska 17, Portugal 34, Irska 147, Cipar 12, Slovačka 10, Italija 33, Francuska 20… Zasad se zna da te mutante ne uzrokuju težu kliničku sliku, ali bili smo svjedoci da imamo veće brojeve pa imamo veću mogućnost da će virus pogoditi osobe s komorbiditetima, što izaziva i veću smrtnost. Trebamo biti iznimno oprezni”, dodala je Alemka Markotić.

“Svjesni smo problema infektivnog medicinskog otpada, zbog čega sam već sazvao sastanke. Preko 50 posto volumena otpada se više producira nego ranije, u KB Dubravi je to primjerice tri tone dnevno. Moramo sudjelovati u rješavanju problema nastanka i obrade otpada. moramo tražiti kratkoročno i dugoročno. I u drugim su zemljama suočeni s istim problemom. Imamo dvije opcije; pronalazak skladišta otpada što možda nije rješenje; a drugo rješenje je spaljivanje. Spalionica otpada nema, pa moramo tražiti druga rješenja. možemo spaljivati otpad na jednoj lokaciji, ali ona nije sukladna zakonu, pa ćemo do utorka ili srijede naći rješenje o infektivnom otpadu. Razmišljali smo da svaka bolnica ima uređaj za zbrinjavanje infektivnog otpada do razine običnog, komunalnog otpada. U Dubravi i Infektivnoj klinici rade sve da se ne šire nove infekcije”, rekao je Beroš.

“Povratak u škole nikad nije bila odluka Stožera, već pri ministarstvu znanosti postoji posebno tijelo. Razgovara se o povratku djece u škole na Vladi, kad budemo imali nešto konkretno, oni će obavijestiti javnost”, rekao je Božinović.

O raspodjeli cjepiva

“Zemlje EU su povjerile pregovore s proizvođačima cjepiva Europskoj komisiji. Mi kao mala država bez pomoći EK ne bismo mogli dobiti ove količine cjepiva koje smo dobili, jer i inače imamo problema s nabavkom cjepiva. Velikim proizvođačima se ne isplati prevoditi uputstva pa dobijemo cjepiva s kratkim rokom trajanja. Mislim da smo dobili ravnomjerno, solidarno i pravično, dovoljan broj cjepiva sukladno s brojem stanovnika. Neke zemlje su dobile više u prvim tranšama, nego ostale, ali mi smo dio EU i trebamo solidarno s njima dijeliti. Mislim da su pregovori završili dobro i da smo dobili dovoljno doza. Bilo bi dobro da su ove prve tranše bile malo veće, ali bilo je nekih nepredviđenih situacija. Mi ćemo u prvom kvartalu dobiti 170.000 cjepiva Pfizera, 52.000 Moderne i 1,7 milijuna doza AstraZenece”, rekao je Capak te dodao da smo naručili od Pfizera milijun cjepiva, ali oni su to smanjili na 300.000 doza, što je i naručeno. Sada su pregovori za one koje su izvan ranijeg dogovora, a mi smo u igri za 305.000 doza. Ukupno ćemo od Pfizera dobiti 1.605.000 doza.

“Mislim da je cijepljenje ministara i predsjednika države završilo dobro i da je odigralo svoju ulogu da pokažemo građanima da se radi o sigurnom cjepivu i da se trebaju cijepiti, jer je to jedini način da pobijedimo pandemiju. Bio je zajednički dogovor da pokažemo građanima da je to tako. Mislim da možeom biti zadovoljni odjecima tog događaja”, zaključio je Capak.

22 novozaraženih u Zagrebačkoj županiji

10:44 – U protekla 24 sata detektirana su 22 nova slučaja zaraze koronavirusom u Zagrebačkoj županiji, a ozdravilo je 245 osoba, navodi se u dnevnom izvješću te županije. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije trenutno je aktivno 1912 slučaja.

Pet novih slučajeva zaraze detektirano je u Velikoj Gorici, po dva nova slučaja bilježe se u Samoboru, Jastrebarskom te u općinama Pisarovina i Rugvica. Po jedan novi slučaj bilježi se u Zaprešiću, Dugom Selu te općinama Brdovec, Jakovlje, Klinča Sela, Stupnik, Kloštar Ivanić, Brckovljani i Preseka. Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci.

Imamo 1098 novozaraženih i 38 preminulih

10:40 – “U posljednja 24 sata zabilježeno je 1098 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5794. Među njima je 2251 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 194 pacijenta. Preminulo je 38 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 217946 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 4304 preminule, ukupno se oporavilo 207 848 osoba od toga 1538 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 18 277 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 061 953 osoba, od toga 6 742 u posljednja 24 sata”, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

52 novozaražene i jedna preminula osoba u Zadarskoj županiji

10:24 – “Na području Zadarske županije 52 su novooboljele osobe od koronavirusa, a jedna je osoba preminula. Novozaraženi izolaciju provode na područjima gradova Zadar (24), Benkovac (3), Biograd (3) i Nin (3) te općina Galovac (1), Gračac (1), Kolan (1), Novigrad (1), Pakoštane (1), Pašman (4), Polača (3), Poličnik (1), Posedarje (1), Preko (1), Stankovci (1), Sukošan (1) i Škabrnja (2).

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 383 uzorka, pod aktivnim nadzorom je 1177 stanovnika, a od bolesti se oporavilo još 89 osoba. U Općoj bolnici Zadar od posljedica infekcije koronavirusom preminuo je 81-godišnji pacijent. Na svim COVID odjelima u Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 56 pacijenata od kojih je 8 na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru na liječenju je 15 osoba oboljelih od koronavirusa”, javio je stožer.

54 novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

10:23 – “U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan su pedeset i četiri novooboljele osobe od zarazne bolesti covid-19. Riječ je o trideset i četiri osobe s područja grada Siska, pet osoba s područja grada Kutine, pet osoba s područja grada Popovače, tri osobe s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja grada Novske, dvije osobe s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja općine Lipovljani, jednoj osobi s područja općine Velika Ludina te jednoj osobi s područja grada Gline”, doznaje se.

9 novozaraženih u Lici

10:12 – “S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 9 je novooboljelih osoba od COVID-19, 17 osoba je izliječeno. 3 oboljele osobe su s područja Gospića, 4 s područja Otočca te po jedna s područja Senja i Brinja. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 2705 osoba od čega je 98 aktivnih slučaja, 88 osoba je preminulo te je ukupno izliječeno 2519 osobe. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 73 osobe. Na području PU ličko-senjske aktivno je 179 mjera samoizolacije”, doznaje se.

39 novozaraženih i jedna preminula osoba u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

10:11 – “U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 39 novih slučajeva zaraze koronavirusom (19 je utvrđeno brzim antigenskim testovima). Radi se o 19 osoba iz Dubrovnika, sedam iz Konavala, četiri iz Župe dubrovačke, tri iz Metkovića, po dvije iz Blata i Vele Luke te po jednoj iz Ploča i Pojezerja. Ukupno je zaraženo 20 osoba muškog spola i 19 osoba ženskog spola, a za njih 22 je utvrđena epidemiološka veza. Preminula je jedna ženska osoba uz Korčule (rođ. 1949.).

Izliječene su 33 osobe: 12 iz Dubrovnika, pet iz Konavala, četiri iz Ploča, tri iz Metkovića, dvije iz Orebića, po jedna iz Korčule, Opuzena, Smokvice, Trpnja, Vele Luke i Župe dubrovačke te jedna osoba koja nema prebivalište na području naše županije. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 26 osoba pozitivnih na koronavirus. Pet pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, četiri pacijenta su na invanzivnoj ventilaciji, a jedan je na neinvazivnoj ventilaciji. U posljednja 24 sata obrađen je 201 uzorak, a od početka pandemije analizirana su ukupno 34 184 uzorka.

U samoizolaciji je 649 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su dva kršenja mjere samoizolacije (oba na granici). Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 170 slučajeva kršenja samoizolacije (47 na graničnim prijelazima)”, priopćeno je.

17 novozaraženih i 2 preminulih u Koprivničko-križevačkoj županiji

10:08 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno 17 novih slučajeva bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivan 181 slučaj bolesti COVID-19, ozdravilo je 25 osoba, a na bolničkom liječenju nalaze se 32 osobe. U OB Koprivnica preminule su dvije osobe s pozitivitetom na koronavirus (1936. i 1942. godište) koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge dijagnoze. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 potvrđena je za 5390 osoba.

Ukrajina u novom ‘lockdownu’, u Mađarskoj policijski sat do veljače

10:07 – Ukrajina zatvara škole, restorane i zabranjuje masovna okupljanja, a Mađarska produljuje mjere, uključujući policijski sat, do početka veljače, objavile su u petak vlasti. Od 11. studenog zatvorene su sve srednje škole, hoteli i restorani, osim za preuzimanje narudžbi, na snazi je policijski sat od 19 sati i sva okupljanja su zabranjena nakon što je drugi val koronavirusa pogodio Mađarsku.

Srednje škole nastavit će s nastavom na daljinu, rekao je mađarski premijer Viktor Orban na državnom radiju u petak. Osnovne škole otvorile su se ovaj tjedan. “Postojeća ograničenja produljit će se do 1. veljače”, rekao je mađarski premijer i dodao da je više od 42.000 zdravstvenih djelatnika cijepljeno.

Mađarska je zaprimila 80.000 doza Pfizerova cjepiva, ali Orban kaže da to nije dosta. Kritizirao je nabavu cjepiva na razini Europske unije, a pohvalio Veliku Britaniju, bivšu članicu.”Britanci su, umjesto da to dopuste Bruxellesu, sami za sebe ispregovarali i sada su u puno boljem stanju”, rekao je Orban.

Mađarska je među prvima primila manju pošiljku ruskog cjepiva Sputnjik V, a o cjepivima razgovara s Kinom i Izraelom. Mađarska je od početka pandemije potvrdila 334.836 zaraza koronavirusom i 10.325 mrtvih.

Ukrajina je u petak zatvorila škole, restorane i teretane jer stupa na snagu novo zatvaranje zemlje u borbi protiv epidemije u zemlji s preko milijun zaraza i gotovo 20.000 mrtvih. Vlada je o uvođenju zatvaranja u siječnju odlučila već u prosincu na vrhuncu epidemije kada su imali između 12.000 i 14.000 slučaja zaraze dnevno. Nove mjere, uključujući zabranu masovnih okupljanja, bit će na snazi do 24. siječnja.

“Uvođenjem strože karantene od sutra, izbjeći ćemo velik porast pacijenata s covidom-19 i onih s uobičajenom sezonskom gripom”, priopćio je u četvrtak ministar zdravstva Maksim Stepanov.

Broj novih zaraza pao je početkom siječnja pa su lokalne vlasti i poslodavci kritizirali nove stroge mjere, a vlada tvrdi da će ovaj “lockdown” pomoći da se izbjegne neki rigorozniji koji bi mogao nanijeti veću štetu gospodarstvu.

Najavljena proizvodnja ruskog cjepiva u Brazilu

10:05 – Proizvodnja ruskog cjepiva protiv koronavirusa Sputnik V u Brazilu započet će idućih dana, izvijestila je brazilska farmaceutska tvrtka Uniao Quimica, partner Ruskog fonda za izravna ulaganja (RDIF) koji koordinira proizvodnju toga cjepiva.

Epidemiologinja HZJZ-a: ‘Broj zaraženih i umrlih se smanjuje’

10:03 – Među testiranima na koronavirus posljednjih dana pada broj zaraženih i iznosi 15 posto, smanjuje se i broj umrlih, no brojke su i dalje vrlo visoke i trebamo se pridržavati epidemioloških mjera koje su dale rezultate, rekla je u petak za HTV epidemiologinja HZJZ-a Iva Pem Novosel. Dodala je da pridržavanje epidemioloških mjera donosi rezultate, podsjetivši da smo ranije imali i 30 posto, a u najrizičnijim područjima i do 50 posto zaraženih među testiranima.

Gostujući u HTV-ovoj emisiji Studio 4 epidemiologinja Pem Novosel ocijenila je da je Hrvatska u brzini procjepljivanja među najboljima u Europi, jer imamo odličnu mrežu javnozdravstvenih ustanova preko kojih je organizirana distribucija cjepiva. Počeli su se cijepiti liječnici obiteljske medicine, počinju se izražavati interesi građana, uskoro dolazi i ovo razdoblje kada će se cijepiti i građani, dodala je.

Kaže da u Hrvatskoj sve ide prema planu, količine cjepiva koje su bile dogovorene, isporučene su u dogovoreno vrijeme, isporučuje se na tjednoj bazi, sve prema unaprijed određenom planu. Što se tiče novih cjepiva, nada se da će se to i ubrzati. “Očekujemo i Modernino cjepivo, tijekom veljače i ožujka sve će ići solidnom dinamikom. S jučerašnjem danom imamo preko 20 tisuća cijepljenih osoba, s tim smo i jako zadovoljni”, rekla je epidemiologinja HZJZ-a

Vezano za mutirani tzv. škotski virus, rekla je da se novi soj virusa širi na britanskom području, dokazan je i u Austriji, Italiji. Očekujemo da je vjerojatno prisutan i kod nas, no zasada nije identificiran u većem broju. On je dosta sličan, jedino što se brzo širi, kaže Pem Novosel.

Naglasila je i važnost provođenja epidemioloških mjera. U nedjelju 10. siječnja u našoj zemlji ističu mjere koje su sada na snazi, većina europskih zemalja ih ima i dalje, neke su ih čak i postrožili. Pem Novosel smatra da još nije trenutak za popuštanje kod nas, koliko god nam nije lako tako živjeti i funkcionirati. “Isplati se još malo žrtvovati se i pridržavati mjera jer donose rezultate”, zaključila je epidemiologinja HZJZ-a.

HAZU daje potporu nacionalnom planu cijepljenja protiv COVIDA-19

9:52 – Razred za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) izrazio je u petak potporu nacionalnom planu cijepljenja protiv COVID-a 19 i pozvao zdravstvene radnike da se cijepe. “Na temelju dostupnih i dostatnih znanstvenih podataka tvrdimo da su postojeća cjepiva koja već jesu ili će uskoro biti odobrena u Republici Hrvatskoj visoko učinkovita i sigurna za masovnu primjenu u svih građana s definiranom indikacijom. Podržavamo nacionalni plan cijepljenja protiv koronavirusne bolesti, koji će se najprije provesti u zdravstvenih djelatnika i građana u kojih postoji najveći rizik za teži oblik koronavirusne bolesti, a to su starije osobe i bolesnici s kroničnim bolestima.”, priopćeno je iz HAZU-a

Podsjećaju da je također preporučljivo prioritetno procijepiti i sve profesionalce koji su pri obavljanju svojih poslova izloženi mnogostrukim međuljudskim kontaktima, a potom i što veći udio opće populacije. Kada se na taj način postigne procijepljenost u 70-80 posto populacije, stvorit će se toliko željeni uvjeti za okončanje epidemije i povratak u normalan život, poručili su iz Razreda za medicinske znanosti HAZU-a. Dodaju kako se pridružuju javnozdravstvenoj kampanji za cijepljenje zdravstvenih radnika protiv COVID-a 19, koju su pokrenule Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara.

Iz HAZU ističu da Akademija i njen Razred za medicinske znanosti izravno i neizravno pridonose širenju znanja i umanjivanju posljedica pandemije Covida-19, nastojeći na jasan i relevantan način prikazati i kritički razmotriti znanstvene činjenice, epidemiološku situaciju i kliničku praksu vezano uz pandemiju. Podsjećaju da je upravo u HAZU 14. veljače 2020., 11 dana prije nego je u Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj zaraze, održan prvi znanstveni skup o koronavirusu pod nazivom ‘Novi koronavirus iz Kine – Biosigurnosna prijetnja i izazov za zdravstvene djelatnike’.

Nadalje, 17. ožujka 2020. Hrvatska akademija javnosti se obratila posebnom izjavom s preporukama za suočavanje s pandemijom. Članci vezani uz koronavirus objavljeni su u dva ovogodišnja broja časopisa “Rad” koji izdaje Razred za medicinske znanosti, a Zavod za biomedicinske znanosti HAZU u Rijeci od rujna do prosinca 2020. organizirao je čak šest simpozija pod nazivom Covid-19 Messages.

Skup o koronavirusu kod životinja i o ulozi veterinarske struke u pandemiji u studenom 2020. organizirao je Odbor za animalnu i komparativnu patologiju HAZU, a u prosincu je u organizaciji Razreda za medicinske znanosti održan e-simpozij “Covid -19 – danas i sutra: medicinski aspekti”, na kojem su vodeći medicinski stručnjaci za ovu problematiku raspravljali o aktualnom stanju vezanom uz pandemiju koronavirusa i njegovo suzbijanje, izvijestio je glasnogovornik Ureda za odnose s javnošću i medije HAZU.

Jučer su se javno pred kamerama cijepili predsjednik Republike Zoran Milanović i članovi Vlade RH koji nisu preboljeli Covid-19, a prije nekoliko dana na konferenciji Stožera civilne zaštite javno se se cijepili i ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak i načelnik Stožera CZ potpredsjednik Vlade ministar Davor Božinović.

Zagrebačke COVID-bolnice zatrpane infektivnim otpadom

9:50 – Tone infektivnog otpada svakog dana izlazi iz hrvatskih bolnica, primjerice, samo KB Dubrava dnevno ima oko tri tone ili mjesečno 100 tona otpada, što postaje usko grlo za zbrinjavanja potencijalne zdravstvene ugroze ali moguće je i zagađenje okoliša, piše u petak Jutarnji list. COVID-19 je u cijelom svijetu značajno povećao bolnički otpad, među ostalim i zbog velike količine zaštitne opreme, koji se sve teže zbrinjava osobito ako u državi nema spalionica koje su certificirane za tu namjenu poput Hrvatske.

Posljednjih mjesec dana situacija je kulminirala pa se tako pored KB Dubrava nalazi velika količina otpada, a slično je i u Infektivnoj klinici dr. Fran Mihaljevič. Otpad se svakodnevno odnosi ali još više ga ostaje nezbrinutog. Nadležni tvrde da pokušavaju naći rješenje ali ni jučerašnji međuresorni sastanak na tu temu Ministarstva zdravstva te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja nije dao odgovor na to pitanje, piše Jutarnji list.

Ministar zdravstva Vili Beroš nada se da će Ministarstvo gospodarstva naći hitno rješenje do sljedećeg tjedna. Dodaje da je očito nužno naći i trajno rješenje, a to bi bilo da se uz pomoć fondova EU sufinanciraju uređaji za svaku bolnicu u kojima bi se bolnički otpad mogao dovesti do faze komunalnog otpada.

Naime, još početkom prošlog mjeseca tvrtka Kemis-Termoclean, s kojom dio bolnica ima ugovore o odvozu infektivnog otpada. upozorila je nadležne na činjenicu da količine prelaze mogućnosti zbrinjavanja jer se volumen toliko povećao da tvrtke koje trebaju obraditi taj otpad to ne stignu unatoč činjenici da rade u tri smjene sedam dana u tjednu.

Direktor tvrtke Kemis-Termoclean Zoran Matić kaže da su kapaciteti svih ‘obrađivača’ otpada u Hrvatskoj u normalnim vremenima čak i prevelike, ali su u pandemiji količine bolničkog otpada toliko porasle da ih je nemoguće u potpunosti zbrinuti. Ponudili su rješenje da se taj otpad privremeno spaljuje u cementari u Našicama ali je to Ministarstvo gospodarstva odbilo s obrazloženjem da u “pravilniku o onom što se u cementari može spaljivati nema infektivnog otpada”. Pokušalo se vidjeti može li se taj otpad ‘izvesti’ u Austriju, Njemačku ili Sloveniju, no pokazalo se da su njihovi kapaciteti zauzeti.

“Ne radimo ovo da bi digli cijene već zato što ‘obrađivači’ ne mogu preuzeti toliko otpada, a mi ga ne možemo skladištiti duže od pet dana jer smo onda u prekršaju”, kaže Matić

Činjenica je da se infektivni otpad može po pravilniku spaljivati samo u spalionicama opasnog otpada koju Hrvatska nema ali privremeno bi se vjerojatno ipak moglo dozvoliti “spaljivanje u svrhu dobivanja energije” za što cementara u Našicama ima dozvolu. Trajnih posljedica ne bi trebalo biti, odnosno bile bi puno manje od onih koje bi mogle uslijediti nagomilavanjem potencijalno opasnog infektivnog otpada na “ledinama” pored bolnica, piše Jutarnji list te dodaje da za sad nisu dobili odgovor od Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kakva se rješenja nude.

Pfizerovo cjepivo uspješno utječe i na nove sojeve koronavirusa

9:47 – Mutacije novog koronavirusa pronađene u Velikoj Britaniji i Južnoj Africi uzrokuju globalnu zabrinutost zbog učinkovitosti novih cjepiva. Oba soja dijele zajedničku mutaciju nazvanu N501Y, koja predstavlja manju promjenu na šiljastom proteinu virusa SARS-CoV-2. Zbog te se promjene vjeruje da se oba mutirana soja toliko brzo i šire među populacijom.

Cjepiva koja se trenutačno nalaze i koja će se tek naći u optjecaju zapravo govore tijelu kako prepoznati šiljasti protein i kako se boriti protiv njega. Tim znanstvenika iz Pfizera udružio je snage s kolegama sa Sveučilišta Texas kako bi proveli laboratorijske testove i vidjeli jesu li spomenute mutacije utjecale na učinkovitost cjepiva.

Koristili su uzorke krvi 20 osoba koje su primile Pfizerovo cjepivo, a antitijela iz cjepiva uspješno su se obračunala s mutiranim virusom u tim uzorcima, pokazala je studija koja je objavljena u četvrtak navečer, piše AP.

55 novozaraženih i 2 preminulih u Osječko-baranjskoj županiji

9:42 – “Za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano 295 uzoraka od kojih je 55 bilo pozitivno; Osijek (18), Beli Manastir i Donji Miholjac (po 5), Čepin, Đakovo i Našice (po 4), Čeminac, Koška i Strizivojna (po 2), Antunovac, Belišće, Bilje, Darda, Erdut, Gorjani, Jagodnjak, Valpovo i Viškovci (po 1).

Na bolničkom liječenju nalazi se 139 osoba oboljelih od COVID-19, od kojih su 19 na respiratoru. U zadnja 24 sata preminule su dvije osobe u dobi od 63 i 67 godina”, priopćeno je.

124 novozaraženih i jedna preminula osoba u Primorsko-goranskoj županiji

9:40 – “U Primorsko-goranskoj županiji danas su 124 novooboljele i 102 ozdravljene osobe. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti iznosi 1303. Ukupno su tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađena 802 uzorka.Tijekom jučerašnjeg dana od COVID-19 bolesti je preminula jedna osoba”, doznaje se.

40 novozaraženih i jedna preminula osoba u Istri

9:08 – “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 399 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 40 novozaraženih osoba s područja županije. Za 29 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 1 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Glina (1).

U epidemiološkoj obradi nalazi se 10 osoba. Izliječeno je 26 osoba. Trenutno je 288 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 921 osoba.

U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 50 osoba, od toga je 6 osoba u respiracijskom centru. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1941. godište) s pridruženim kroničnim bolestima”, priopćeno je.

18 novozaraženih i jedna preminula osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji

8:50 – “U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 18 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od čega su 14 pozitivnih na PCR testiranju, a 4 na brzom antigenom testu (5 osoba iz Vinkovaca, po 2 iz Iloka, Andrijaševaca i Jarmine, te po 1 osoba iz Borova, Cerne, Mlake Antinske, Novih Jankovaca, Rokovaca, Starih Jankovaca i Županje). Preminula je 1 osoba.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 7907, od kojih je 7567 osoba izliječeno, a ukupno je preminulo 162 osobe. Trenutno je u županiji 48 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirana je 201 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 35154.

U samoizolaciji na području županije je 504 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 16 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika, 10 medicinskih sestara/tehničara, 2 druga zdravstvena radnika i 2 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 4 radnika (1 medicinska sestra/tehničar i 3 nezdravstvena radnika)”, priopćeno je.

33 novozaraženih i jedna preminula osoba u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

8:35 – “U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 33 nova slučaja zaraze koronavirusom. 18 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, po tri novozaražene osobe s područja su općina Đulovac i Rovišće, po dvije novozaražene osobe s područja su grada Garešnice i općina Nova Rača i Veliko Trojstvo, a po jedna novozaražena osoba s područja je grada Daruvara i Grubišnog Polja te općine Sirač.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 52 pacijenta zaražena koronavirusom, od kojih je njih 8 na respiratoru, a 22 pacijenata su na opservaciji. Preminula je jedna osoba s koronavirusom čime dolazimo do 91 preminule osobe od početka pandemije na području Bjelovarsko-bilogorske županije. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 770 osoba”, priopćeno je.

21 novozaražena osoba u Virovitičko-podravskoj županiji

8:34 – Prije samo tri dana, broj hospitaliziranih od COVIDA-19 u Općoj bolnici Virovitica bio je 61, danas je rapidno manji, odnosno 45, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije.

U posljednja 24 sata, na našem području bilježimo 21 novo pozitivnu osobu na virus SARS-CoV-2. Testirano je 48 od čega ih je još troje u obradi. Novo inficirane osobe dolaze sa sljedećih područja općina i gradova – Virovitica (8), Slatina (4), Pitomača (4), Mikleuš (1), Nova Bukovica (1), Orahovica (1), Špišić Bukovica (1), Suhopolje (1).

Od 45 osoba koje su hospitalizirane u Općoj bolnici Virovitica, dvoje ih je na respiratoru. Od početka epidemije korona virusa, na području Virovitičko-podravske županije, virusom SARS-CoV 2 se zarazilo 2.968 osoba.

Nažalost, osamdeset i jedna osoba je preminula od posljedica infekcije COVIDOM-19. Iz Stožera civilne zaštite VPŽ, apeliraju na odgovornom ponašanju i poštivanju epidemioloških mjera.

Ulazak u Englesku samo uz negativan test na koronavirus

8:16 – Od sljedećeg tjedna, svi koji žele ući u Englesku morat će imati negativan test na koronavirus, izjavio je u petak britanski ministar. Putnici koji stižu zrakoplovom, vlakom ili trajektom morat će prije ulaska u zemlju pokazati negativni test na koronavirus koji nije stariji od 72 sata, rekao je ministar prometa Grant Shapps. Oni koji po dolasku neće imati rezultat testiranja na licu mjesta će platiti globu u iznosu od 500 funti (oko 550 eura). Izuzetak su vozači kamiona, djeca mlađa od 11 godina i putnici iz Irske.

Ova se odredba odnosi samo na Englesku, no slične mjere se očekuju za Wales, Škotsku i Sjevernu Irsku. “Već smo uspostavili značajne mjere kako bismo spriječili uvezene slučajeve covida-19, no s novim sojem virusa koji se širi zemljom moramo poduzeti dodatne mjere opreza”, rekao je Shapps.

Brojne druge zemlje već odavno uvjetuju ulazak u zemlju predočenjem negativnog testa na koronavirus. U Engleskoj je ponovo na snazi zatvaranje koje će trajati do 31. ožujka.

14 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

7:53 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 295 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 231 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 64 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalaze 523 osobe, a ukupno je testirano 24139 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 126 uzoraka, od kojih je 14 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćeno je.

Konferencija za medije Nacionalnog stožera

7:29 – Nacionalni stožer civilne zaštite danas će u 11 sati održati konferenciju za medije na kojoj će iznijeti najnovije podatke vezane uz epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj.

Broj umrlih od covida-19 u Brazilu prešao 200.000

7:05 – Broj umrlih od covid-19 u Brazilu je prešao 200.000, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva, potvrdivši time tragične razmjere epidemije u zemlji s drugom najvećom smrtnošću na svijetu, u trenucima kad virus ponovno jača. U Brazilu je u četvrtak zabilježeno rekordnih 87.843 novih slučajeva koronavirusa, s 1.524 smrtnih slučajeva, priopćilo je ministarstvo. Od početka izbijanja epidemije zaraženo je gotovo 8 milijuna ljudi, dok je 200.498 umrlo. Broj smrtnih slučajeva najbolji je pokazatelj pristupa predsjednika Jaira Bolsonara pandemiji, kažu kritičari.

Tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana mnogi su se Brazilci susreli s prijateljima i obitelji, dok su drugi, poput Bolsonara, pohrlili na plažu te se očekuje da bi broj zaraženih i preminulih ponovno mogao rasti. Ministar zdravstva Eduardo Pazuello u četvrtak je rekao da je zemlja već u drugom valu. “U ime predsjednika Jaira Bolsonara, Ministarstva zdravstva i svih saveznih vlada želimo izraziti sućut svakoj obitelji koja je izgubila najmilije”, navodi se u priopćenju ministarstva.

Beroš iznio podatke o cijepljenju u Hrvatskoj

Jučer – Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u četvrtak na Vladi kako su do danas protiv covida-19 u Hrvatskoj cijepljene 20.603 osobe, među kojima je 7611 ili 37 posto zdravstvenih djelatnika te 11.569, odnosno 56 posto korisnika domova za starije osobe. Beroš je rekao i da je Hrvatska rezervirala 715.970 inicijalnih i 284.000 dodatnih doza jučer odobrenog Moderninog cjepiva, koje je logistiki praktičnije i manje zahtjevno pa se očekuje lakše cijepljenje na terenu. “Prva isporuka državama EU počinje 11. siječnja a Hrvatskoj je tijekom siječnja i veljače namijenjeno 52.000 a do kraja ožujka ukupno 90.000 doza cjepiva”.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak najavio je u četvrtak da bi Hrvatska, ako se krajem siječnja odobri i treće, Oxfordsko cjepivo na području Europske unije, mogla procijepiti veći dio populacije do kraja drugog kvartala 2021. godine. “Jučer je u Europskoj uniji registrirano Modernino cjepivo, koje smo naručili u milijun doza. Nadamo se da će do kraja siječnja biti registrirano i Oxfordsko cjepivo, kojeg smo naručili u 2,7 milijuna doza”, kazao je Capak nakon što je održano javno cijepljenje desetero članova Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Jučer su cijepljeni ministri Zdravko Marić, Tomislav Ćorić, Josip Aladrović, Mario Banožić, Gordan Grlić Radman, Darko Horvat, Tomo Medved i Radovan Fuchs te ministrice Nina Obuljen Koržinek i Marija Vučković. Nešto ranije su se, također pred kamerama cijepili i presjednik Zoran Milanović te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Robert Hranj.

Ravnatelj HZJZ-a istaknuo je da je od prve primjene cjepiva do danas, Hrvatska agencija za lijekove (HALMED) zaprimila je više od 20 prijava nuspojava od primjene cjepiva, no da se u najvećem broju slučajeva radi se o boli na mjestu uboda.

Slovenija produljila lockdown

Jučer – Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji slovenska vlada u četvrtak je većinu već važećih restriktivnih mjera produžila za još najmanje sedam dana, a škole će ostati zatvorene najmanje do 18. siječnja. Produljuje se i proširuje važenje većine dosadašnjih propisa i mjera, uključujući i onu o zabrani okupljanja ljudi u obrazovnim institucijama, kazao je na konferenciji za novinare glasnogovornik vlade Jelko Kacin, dodavši da će se obrazovni proces učenja od kuće nastaviti i da se škole prije 18. siječnja neće moći “otvoriti”, te da je takva odluka donesena temeljem mišljenja stručne skupine za covid-19.

Jedini izuzetak su obrazovne ustanove za rad s djecom s posebnim potrebama koje su ponovno počele izvoditi nastavu početkom ovog tjedna. Što se tiče mjera restrikcija u kretanju ljudi radi suzbijanja širenja virusa one ostaju iste i produžavaju se najmanje do 18. siječnja, a i dalje ostaje zabranjen rad žičara na skijalištima, kazao je ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs.