U prvoj fazi provedbe popisa stanovništva u Hrvatskoj do subote, 25. rujna u 15 sati uspješno se samopopisalo više od 1.157.000 građana, izvijestio je Državni zavod za statistiku (DZS). Najviše samopopisanih je u Gradu Zagrebu - njih 354.919, a slijede Splitsko-dalmatinska županija sa 115.159 i Primorsko-goranska županija sa 100.372 samostalno popisanih.

Građani u prvoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj mogu do 26. rujna samostalno popisati sebe i sve članove svoga kućanstva na portalu e-Građani.

Pravilo samopopisivanja jest jedna vjerodajnica − jedno kućanstvo, kažu u DZS-u, napominjući da takav način samopopisivanja omogućuje sigurnu i naprednu digitalnu komunikaciju s građanima, u vrijeme kada im to najviše odgovara.

Državni zavod za statistiku provodi popis stanovništva u dvije faze - od 13. do 26. rujna samostalnim popisivanjem stanovništva u elektroničkom sustavu e-Građani, te od 27. rujna do 17. listopada kada će popisivači popisati sve koji se nisu samostalno popisali. U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivanje će provoditi popisivači na terenu, osobnim intervjuom sa stanovništvom te uz pomoć prijenosnih računala.