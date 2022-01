Premijer Andrej Plenković posljednjih dana učestalo spominje demontiranje hrvatskih institucija, ali ne navodi konkretno koga pritom vidi kao 'demontere'. Rekao je da kao salamu krišku po krišku ''režu'' Vladu, HNB, HRT, DORH…

“Sve je jasno. Svi koji prate političku situaciju Hrvatske znaju tko je konstruktivan, tko je destruktivan… To ćemo prepustiti kreativnosti svih da se prepozna”, rekao je Plenković.

DORH će poduzeti radnje protiv 'demontera'

Nastojeći rekonstruirati moguću mrežu demontera, N1 je zatražio odgovor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, odakle su poslali odgovor sljedećeg sadržaja:

“Nadležno državno odvjetništvo će, kao tijelo kaznenog progona poznatih počinitelja kaznenih djela, poduzeti zakonom propisane radnje nakon što nadležna tijela podnesu ili prijavu ili izvješće protiv poznatih počinitelja kaznenih djela za koja se progon poduzima po službenoj dužnosti”, stoji u odgovoru DORH-a.

'On Hrvatsku zamišlja kao svoju prćijicu'

A u emisiji Pressing na N1 potpredsjednica SDP-a i Hrvatskog sabora Sabina Glasovac također se osvrnula na Plenkovićeve izjave o 'demonterima hrvatske države”.

“Ja se ne osjećam tako, ali ovakav pristup premijera smo navikli vidjeti – država, to sam ja. Najbolji smo, nitko nam ništa ne može i oni koji se usude propitivati odluke Vade, oni su nepoželjni. On nema problema samo s opozicijom, on ima problema i s neovisnim institucijama, neovisnim medijima jer Hrvatsku zamišlja kao jednu svoju privatnu prćijicu na koju polaže pravo za sve što se u njoj događa, redovito osigurava da dobro žive oni koji imaju stranačku iskaznicu HDZ-a, rođaci, kumovi, stranci bliski ljudi, a za ostale građane kao da ih nije briga”, rekla je Glasovac.

Dodala je da se ta poruka šalje već godinama, a mnogi su je shvatili kao poruku: ako vam nije dobro, odite.

'Zato ljudi i odlaze iz Hrvatske'

''Zato ljudi i odlaze iz Hrvatske. Ako ću ja sad biti teških riječi i koristiti se premijerovom retorikom, reći ću da premijer i njegova Vlada ozbiljno demontiraju državu jer ozbiljno narušavaju povjerenje građana u institucije svojim koruptivnim aferama, bespogovornim štićenjem DORH-a i utjecajem na DORH, da se dovodimo u situaciju da nam vanjske institucije rade ono što bi trebale naše. To je fakt. On je nas optužio da mu lijepimo etiketu korupcije, ali nismo mi parkirali Mercedes u dvorište Gabrijele Žalac, tjerali Lovru Kuščevića da radi to što radi, nismo mi ti. Gotovo pola ministara mu je otišlo zbog ozbiljnih sumnji na korupciju. Znam da mu je teško, puno problema se srušilo na njegova pleća”, dodala je.