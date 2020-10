DORH PRIJE SJEDNICE SABORSKOG ODBORA: ‘Imamo taktiku, operativu i strategiju. Tu nikakva politika ni dragi Bog ne utječu na nas’

‘Izjave pojedinih političara sigurno štete percepciji samostalnosti DORH-a. Samostalnost i neovisnost nije pusta deklaracija, to se nalazi u glavi svakoga od nas’, ističe glavna državna odvjetnica

Prije sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj će se raspravljati o aferi Janaf, mjerama nadzora, glavna državna odvjetnica RH Zlata Hrvoj-Šipek odgovarala je na pitanja novinara.

“Što se tiče rada i organizacije rada, to je bilo različito od jednog državnog odvjetništva do drugog. Uspjelo se održati ažurnost, rješavao se jedan značajan dio predmeta iz ranijih godina. Kako će biti u drugoj polovici godine, jako je teko reći. Imamo ljude u samoizolaciji, pojavilo se u USKOK-u. U kojoj mjeri će to utjecati na rad i rezultate je teško prognozirati”, rekla je, ističući kako je odlučila obići županijska središta, prenosi RTL.

Komentirala je rad DORH-a na predmetima ratnih zločinima, ističući kako na njima njima rade četiri županijska odvjetništva

„Veliki angažman državnog odvjetništva zahtjeva dogradnja i razvoj informacijskog sustava koji je jako bitan. To zahtjeva i veliko vrijeme i edukaciju svih. Naravno, jedan informatički sustav u kojem će svi biti povezani, sigurno će doprijnijeto da rad bude kvalitetniji i učinkovitiji”, istaknula je, prije nego što je novinarima govorila o radu na na predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta.

‘Mi smo hrabro zagrizli u tu jabuku’

“Slučajevi koji su se otvorili, istrage koje su se otvorile otkako sam ja došla na ovu funkciju, to su bili primjeri otkrivanja korupcije na nižim razinama, što je ozbiljan problem društva. Mi smo hrabro zagrizli u tu jabuku. Umjesto da doživimo pohvale, mi smo doživjeli prozivanja da smo nesposobni da radimo po diktatu policije. To me razočaralo. Tu rade ljudi koji se iskreno trude. Da li smo mi supermani? Nismo. I mi smo ljudi. Radimo greške, spremni smo priznati ih i ispraviti. Ponekad se pitam da li je interes svih u Hrvatskoj da progonimo sve. iz korupcije i prg kriminala. Bez podrške građana, medija, javnosti, taj posao ne možemo raditi sami”, poručila je.

Na pitanje otkud cure informacije, Zlata Hrvoj-Šipek kaže:

“To je nešto što je pitanje na koje se pokušava utvrditi provođenjem izvida. Na koji način oni to doznaju, mi to ne možemo znati. Pokušavamo utvrditi. Radimo unutarnju kontrolu…”, kazala je.

Ne može se prvo uhićivati, a onda tražiti kazneno djelo

Zašto nisu upali u Slovensku, pitali su novinari ravnateljicu Uskoka Vanju Marušić.

“Prvo uhićivati, a onda utvrđivati kazneno djelo… To se tako ne radi. Da bi ishodili nalog koji može dati jedino sud, mora se to obrazložiti i dobiti nalog. Kad smo prikupili dovoljno dokaza, onda je naš nalog išao sudu”, istaknula je Marušić.

Potom je glavna državna odvjetnica odgovorila na pitanje je li o svemu trebala obavijestiti predsjednika, premijera. Kratko je rekla – ne.

‘Predmet Janaf ne ugrožava nacionalnu sigurnost’

“Ja nemam obvezu obavještavati premijera. Mi surađujemo s policijom, SOA-om. Ako bi se došlo do pitanja ugroze nacionalne sigurnosti, obavijestilo bi se onoga koga se treba obavijestiti. Predmet JANAF-a nije predmet u kojem je dovedena u pitanje nacionalna sigurnost. Ni u jednom trenutku nije bila dovedena u pitanje nacionalna sigurnost da bi došlo do toga da se obavještavaju druge osobe”, jasno će dodajući:

“Došli smo pred kamere jer sam eto već pet mjeseci na ovom mjestu i smatrala sam da moram odgovoriti na neka vaša pitanja. DORH je neovisan. Izjave političara nikad nismo komentirali pa nećemo ni sada”, tvrdi.

Na pitanje smatra li da su nedavne izjave premijera i predsjednika pritisak na nju, odgovorila je:

“Izjave pojedinih političara sigurno štete percepciji samostalnosti DORH-a. Samostalnost i neovisnost nije pusta deklaracija, to se nalazi u glavi svakoga od nas. Ja s tim nemam problema”, rekla je glavna državna odvjetnica RH Zlata Hrvoj-Šipek.

‘Najslabija smo grana vlasti, nemamo mača ni lisnice, naša jedina podrška je javnost’

Novinarima se obratio i njen zamjenik Darko Klier.

“U pravnoj državi kažu da političar koji neprincipijelno napadne pravosuđe, unaprijed je izgubio bitku. Sami izvucite zaključak. DORH je neovisno tijelo, najslabija smo grana vlasti, nemamo mača ni lisnice, naša jedina podrška je javnost. Spremni smo na transparentnost, zakon je naše jedino oružje i veza s politikom. Tražimo alate, drugačiji ZKP a ne ovaj koji je po odluci Ustavnog suda 50 posto izmijenjen na štetu, gdje je DORH puno izgubio”, kazao je i dodao:

“Curenje informacija ne znači ništa, to je samo indicija da je netko počinio kazneno djelo i po tome postupamo. Tajming, kad se negdje trebalo upasti… Pa hoćete li pitati kirurga kad će zarinuti skalpel u tijelo? Rudara, geologa, hoće li bušiti ovdje ili 150 metara dalje. Znate koji su uvjeti da netko postane državni odvjetnik. Da naš posao ima svoju taktiku, operativu i strategiju i toga se držimo. Tu nikakva politika ni dragi Bog ne utječu na DORH, posebno s ovim sastavom. Ne da je prije toga bilo, samo smo prije bili diskretniji, a sada smo otvoreniji. Od medija imamo pravo zahtijevati istinitu, pravodobnu i povjerljivu informaciju. Zašto ne razgovaramo o uspjesima u premdetu Janaf i Rimac, nego o curenju inforamcija. Nema kompromitacije nijednog dokaza. Završili smo istragu, Remetinec je prebukiran zahvaljujući nama a ne premijeru ili predsjedniku” rekao je Darko Klier.