AFERA MAILOVI TRESE PLENKOVIĆEVU VLADU: O svemu se oglasilo Državno odvjetništvo, evo što su odgovorili na upit Net.hr-a

Ivica Todorić je protiv Martine Dalić podnio kaznenu prijavu u kojoj se također spominju njezine e-mail poruke.

Državno odvjetništvo pregledat će e-mail poruke potpredsjednice Vlade Martine Dalić što ih je danas objavio Index.hr, potvrđeno nam je službeno iz DORH-a. U tim internetskim porukama jasno se može pročitati kako ministrica gospodarstva priprema Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Pri tome je i prije nego što je Ante Ramljak imenovan za izvanrednog povjerenika komunicirala s njim i njegovim suradnicima koji su kasnije dobili savjetničke pozicije u postupku izvanredne uprave.

Tko je sve bio uključen u pisanje Zakona

Iz e-mailova je jasno i da je sa svim tim bio upoznat i ministar financija Zdravko Marić. No, poruke još jednom potvrđuju, kako rad na izradi Zakona, kao i imena svih uključenih u to nisu bili od početka transparentni. Tek naknadno ministrica je tijekom svjedočenja na saborskom povjerenstvu za Agrokor potvrdila da je ona autorica Zakona.

Danas je pak tajnovitost pravdala tvrdeći da neki od uključenih u konzultacije o nacrtu Zakona nisu željeli da se njihova imena javno spominju.



Detalji Todorićeve kaznene prijave

Da postoje mailovi koji bi mogli kompromitirati ministricu Dalić u nekoliko navrata spomenuo je sam Ivica Todorić. On je, osim toga, ministricu i Ramljaka, te Thomasa Wagnera, suosnivača i supredsjedatelja Uprave Knighthead Capital Management, i kazneno prijavio zbog zlouporabe položaja i ovlasti, te zlouporabe povlaštenih informacija. Iz mailova što ih je danas objavio Index jasno se i vidi da je Ivan Crnjac, bivši financijski direktor u Agrokoru, financijski osjetljive informacije iz koncerna dostavljao ministrici na njezin zahtjev. On tvrdi da je to učinio u dogovoru s Torodićem.

U kaznenoj prijavi što ju je podnio Torodić pak izražava svoj sumnju da je Ramljak, dok je kao navodni konzultant sudjelova u pisanju nacrta Zakona znao da će mu Martina Dalić osigurati imenovanje za izvanrednog povjerenika Vlade u Agrokoru.

E-mailovi kao ključni dokazi?

“Isto tako je očito da u razgovorima s Wagnerom nije davao samo konzultantske usluge, što bi i samo po sebi bilo nedopustivo, već mu je dao i povjerljive informacije da će obveznice Agrokora čija cijena je bila u padu, primjenom roll up modela moći naplatiti u punoj nominalnoj vrijednosti. Dakle, ako i prihvatimo tvrdnju Ramljaka da je bio konzultant u tom poslu, onda se ta ”konzultacija” svodila, prije svega na odavanje povlaštenih informacija kako bi Wagner, odnosno njegov fond, koristeći ih, stekao ogroman profit”, naveo je Todorić u prijavi.

Iz DORH-a je pak potvrđeno da se “postupa po nekoliko podnesenih kaznenih prijava vezanih uz trgovačko društvo Agrokor i za potrebe tog postupanja, između ostalog, razmatra se relevantnost informacija objavljenih u javno dostupnim izvorima”. To drugim riječima znači da će se sada detaljno analizirati i poruke koje je objavio portal Index.hr. Neslužbeno doznajemo da je neke ministričine mailove DORH već dobio uz prijave podnijete u slučaju Agrokor.