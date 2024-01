Nakon što je USKOK u petak na svojim stranicama objavio da je podignuta optužnica protiv dvojice hrvatskih državljana (1969., 1960.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita u JANAF-u, oglasio se Dragan Kovačević i za Danas.hr najavio tužbu protiv Zlate Hrvoj Sipek, Tomislava Kambera i Vladislava Veselice.

Njegovu izjavu prenosimo u cjelosti:

"Lažna, izmišljena i iskonstruirana optužnica bez ijednoga dokaza

Već saživljen s opetovanim lažima i izmišljenim tezama koje pojedinci iz DORH-a, uz blagoslov živopisne i veleumne Zlate Hrvoj Šipek, stavljaju u optužnicu, bez ijednoga dokaza, a samo na temelju njihove interpretacije SMS poruka, sve više sliči scenama iz filma Balkanski špijun.

Interpretacija SMS poruka kao glavnog dokaza svodi se na tužne epizode koje provodi DORH, samo s jednim ciljem: osobno sramoćenje ljudi koji im smetaju, da se povežu s nekim radnjama, a da za to ne postoji nikakav ozbiljan dokaz. Nađu nekog "prodavača" koji ispriča neku priču, bez obzira što se priča ne podudara niti s jednom otpremnicom niti računom.

Zgodno je spomenuti i suca Visokog kaznenog suda, da ga se pokuša osramotiti. Ima li tu istine ili nekog dokaza? Pa koga to briga u DORH- u, jer oni nemaju nikakvu odgovornost za iznesene laži. Mogu napraviti i lažnu optužnicu i nikome ne odgovaraju. Oni imaju osnovu sumnje kao Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu.

Tako su krenuli i u potragu za praznom omotnicom za novac, napravili nesuvislu konstrukciju, bez obzira što niti je to ikakav dokaz, niti za to postoje ikakvi dokazi za neku kriminalnu radnju, ali dobro zvuči da se nekoga ocrni.

I tako optužiše stručni kadrovi od "časne" Zlate Hrvoj Šipek, što sam, zamislite, kupovao odijela za 200 eura i to sam još i sam platio. Ali, sumnjaju oni da je to netko drugi platio, bez obzira što sva dokumentacija govori suprotno, u moju korist, a sudski vještak se zgrozio nad insinuacijama od strane stručnih tužitelja. Oni će podignuti optužnicu pa se ti vuci po sudovima 10 god., a oni će u zasluženu penziju jer su od pripravničkog staža do penzije na državnom proračunu i nikada ništa konkretno nisu radili, osim sto tuže, a usput si daju za pravo i da sude.

Ne vide da su njihovi šefovi 'zamračili' 1,3 milijuna eura

E sada, ne vide gospoda iz tužiteljstva da su njihovi šefovi "zamračili" 1,3 mil. eura za promašeno Todorićevo vještačenje, ne vide protuzakonito zapošljavanja prijatelja Marka Milića u Hrvatskim šumama, jer tu nisu bitni SMS-ovi od glasnogovornika Vlade. Pa tko će na najbližeg premijerovog "trbuhozborca"?!

Tu se Zlata povlači, ipak je penzija blizu. Ne vide tužitelji ni AP korespondenciju i odobravanje rebalansa proračuna od strane AP za sumnjive radnje. Ne vide tužitelji ni Plenkovićevog čovjeka Franu Barbarića, kako kupuje skupi plin pa ga jeftino prodaje i tako unedogled radi štetu društvu i državi. Ma što je to par desetaka milijuna eura?! Ne vide tužitelji ni Plenkovićevog najbližeg "intimusa", patološkog lažljivca Vladislava Veselicu, koji odrađuje prljave poslove za AP-a, a čovjeka s nizom kaznenih prijava, potkrepljenih materijalnim dokazima.

Jesu li Veselici oduzeti mobiteli kao dokaz? Nisu! Pa tko će se zamjeriti AP-u?! Ali vidi kako DK kupuje odijela svojim novcem i to je sumnjivo tužitelju, a bome, još su mu našli i praznu vezicu, omotnicu za novac, koja je sigurno nečija. E onda važe SMS poruke pa ih tužitelji tumače kao gatare iz kave onako kako njima paše. E dok je takvo stanje u DORH- u, gdje moj progonitelj temeljem lažne optužnice za nagradu od prijatelja Malenice i Plenkovića dobiva nagradu u vidu plaće od 5,6 tis. eura kao vladin delegirani europski tužitelj, meni ne preostaje ništa drugo nego ne priznavati takvu instituciju pa makar i deklarativno.

Pojašnjenja radi, taj tužitelj, znajući da nema nikakvih dokaza protiv mene, jer nikakvo mito niti mi je nuđeno niti sam dobio, niti imam ikakva saznanja o tome što je sve vidljivo iz spisa i što je najvažnije niti jednoga dokaza protiv mene nema. Unatoč tome taj tužitelj diže optužnicu i inicira medijsku hajku. Za svoja nedjela će morati odgovarati, kao i Plenković, kao stvarni vladar Dorh- a čim više ne budu na vlasti.I kao što jedan junak svoga doba reče:

Milosti od njih ne tražim niti bi im dao. Nadam se još da je sudstvo ostalo profesionalno i časno i da će stati na kraj ovakvim sve učestalijim pojavama u tužiteljstvu i sve većoj politizaciji tužiteljstva od strane jednog čovjeka", izjavio je dr. sc. Dragan Kovačević

"Temeljem dugotrajnog malteretiranja i lažnog optuživanja od strane pojedinaca iz Dorh-a, podnijet ću Kaznenu prijavu protiv Zlate Hrvoj Sipek, Tomislava Kambera i njihovog suradnika, svjedoka Vladislava Veselice. Temelj kaznene prijave će biti zloupotreba položaja i ovlasti i lažno optuživanje, te za Veselicu davanje lažnog iskaza", najavio je za Danas.hr.

Podignuta optužnica protiv dvojice okrivljenika zbog primanja i davanja mita

USKOK je, nakon provedene istrage, podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1969., 1960.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od sredine 2015. do kraja lipnja 2019. godine u Zagrebu, kao tadašnji predsjednik Uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. (dalje: JANAF) dogovorio s II. okr. osnivačem i stvarnim voditeljem poslovanja jednog trgovačkog društva da mu predaje nagrade u novcu i financira njegove privatne troškove u zamjenu za osiguranje prednosti njegovom društvu u investicijama JANAF za koje je II. okr. bio zainteresiran te u nabavama povezanima i potrebnima za realizaciju tih investicija.

Slijedom tog dogovora je I. okr., protivno Pravilniku o poslovnoj tajni JANAF-a, otkrivao II. okr. podatke sadržane u Planovima poslovanja JANAF-a o planiranim investicijama te o vremenskoj dinamici provođenja nabava u cilju realizacije tih investicija, iako je znao da su ti podaci klasificirani kao poslovna tajna te da zainteresiranim gospodarskim subjektima postaju dostupni tek po njihovoj objavi na internetskim stranicama JANAF-a. Na taj način je I. okr. i prije pokretanja postupaka nabava osigurao II. okr. mogućnost odabira onih JANAF-ovih investicija koje odgovaraju njegovim interesima, a time i prednost pred konkurentima u pripremi ponuda u postupku nabava potrebnih za realizaciju tih investicija.

U odnosu na investicije za koje je II. okr. bio zainteresiran I. okr. je odobravao pokretanje nabava za izbor izvođača radova, a u slučaju da su ponude društva II. okr. prelazile iznose procijenjenih vrijednosti nabava JANAF-a, donosio je i odluke o rebalansu plana investicija JANAF-a s ciljem da se ti postupci nabava okončaju u korist društva II. okr. po financijskim uvjetima iz ponuda. Pritom je I. okr., iako takva procedura nije propisana internim aktima JANAF-a, davao suglasnost za donošenje odluka o odabiru ponuda trgovačkog društva II. okr. čime je omogućavao zaključenje ugovora, pa tako i dvaju ugovora za JANAF-ove investicije na Terminalu Omišalj vrijednosti 1.490.146,53 eura i 597.178,95 eura. Nakon tako zaključenih ugovora, I. okr. je osiguravao društvu II. okr. i ažurne isplate predujmova.

Sukladno njihovom dogovoru, u zamjenu za opisano postupanje, II. okr. je predao I. okr. najmanje 13.272,28 eura u gotovini. Osim toga je, sukladno traženjima I. okr., podmirivao njegove privatne troškove od najmanje 18.289,20 eura za kupnju odijela i drugih odjevnih predmeta za I. okr. i članove njegove obitelji te za njegove prijatelje i poznanike.

