Državno odvjetništvo naložio je izvide protiv policajaca batinaša, jer sumnja u kazneno djelo neljudskog i okrutnog postupanja, a ako im se to nedjelo i dokaže prijeti im 10 godina zatvora, piše u utorak Jutarnji list.

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu u povodu saznanja o snimci koja je objavljena u emisiji RTL "Potraga" zatražilo je provođenje izvida zbog naznaka sumnje na kazneno djelo iz članka 104. Kaznenog zakona, odgovorila je na upit Jutarnjeg lista Vera Magdić-Bižanović, županijska državna odvjetnica u Karlovcu.

Kazneno djelo mučenja

Riječ je o kaznenom djelu mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

U tom članku zakona piše: "Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina."

Ne radi se ni o kakvoj zapovijedi

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer je nakon konferencije o protekloj protupožarnoj sezoni ponovio kako se kod policajaca koji su snimljeni kako tuku migrante ne radi i ne može raditi ni o kakvoj zapovijedi.

Ono što bi moglo biti ključno u ovoj istrazi je utvrditi jesu li s obzirom na to da je nedvojbeno da su primjenjivali silu, o tome sastavili izvješće, što su obavezni i po zakonu i po pravilima službe.

Policajci bi mogli biti sklonjeni na drugo radno mjesto

Policajci, čak i ako primjenjuju silu prema nepoznatim osobama, to moraju napisati u izvještaju nakon što im završi smjena. Kako neslužbeno doznaje dnevnik, kad je riječ o disciplinskoj odgovornosti, moglo bi se raditi o nesavjesnom obavljanju posla, prekomjernoj i nesrazmjernoj uporabi sile i ponižavanju dostojanstva osobe prema kojoj se postupa.

S obzirom na sve okolnosti i medijsku, ali i političku pozornost cijelog slučaja, ako im se utvrdi odgovornost, policajci u disciplinskom postupku mogli bi biti kažnjeni uvjetnim prestankom radnog odnosa u trajanju od godine dana i biti sklonjeni na neko manje izloženo radno mjesto, donosi Jutarnji list.