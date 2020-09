DORH I POLICIJA ISTRAŽUJU PUCANJE MJERA U AFERI JANAF; Božinović: ‘Siguran sam da će nas obavijestiti kad će imati neke rezultate’

Davor Božinović tvrdi da DORH i policija provode izvide vezano za curenje, odnosno pucanje mjera u aferi Janaf

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je komentirao curenje informacija u aferi Janaf rekavši kako to nije dobro da su u tijeku izvidi DORH-a u koordinaciji s policijom, koji su usmjereni na otkrivanje razloga zbog kojih je došlo do “pucanje mjera”.

“Onaj najvažniji dio posla kad se radi o kriminalističkom istraživanju dovršen je na način da su podnesene odgovarajuće kaznene prijave. Na tome rade DORH i policija i siguran sam da će nas obavijestiti kad će imati neke rezultate”, kazao je Božinović, javlja N1.

Naglasio je da su sva ta kriminalistička istraživanja dugotrajna. “Kad prođe nekoliko mjeseci i kad ono rezultira prikupljanjem dovoljnog supstrata dokaza, to znači samo dvije stvari – da se radilo kvalitetno i da se radilo onako kako zakon to nalaže, a to je očuvanje tajnosti izvida”, rekao je Božinović.

Sazvana sjednica odbora

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Nikša Vukas danas je kazao kako će biti sazvana sjednica Odbora te kako je od Božinovića zatraženo objašnjenje zbog čega cure informacije i što rade da se to spriječi.

“DORH i policija i policija provode izvide. Oni su ti koji na tome rade i obavijestit će javnost o rezultatima tih izvida. Predsjednik Odbora se uvijek može obratiti MUP-u i policiji. Zahvaljujem mu na komunikaciji s policijom”, kazao je Božinović.