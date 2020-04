DOPUTOVALI HRVATI IZ INOZEMSTVA: Epidemolog Kaić: ‘Neki dolaze iz Španjolske i Italije, svima smo uzeli briseve”

Svi koji su doputovali danas iz Rima idu pod zdravstveni nadozor na minimalno 14 dana, što sve još moraju objasnio je hrvatski epidemolog

Danas je u Zračnu luku “Franjo Tuđman” sletio zrakoplov iz Rima sa putnicima za Hrvatsku, a epidemiolog Bernard Kaić je za RTL objasnio kako izgleda prihvat putnika na aerodromu. “Ići će, kao i svi ostali koji ulaze u Hrvatsku, pod zdravstveni nadzor u trajanju od minimalno dva tjedna. Naravno ako je netko slučajno bolestan, njemu će se organizirati prijevoz u bolnicu radi dijagnostike i liječenja, s time da ćemo sada raditi malo više nego inače. Konkretno, uzet ćemo putnicima briseve”, rekao je Kaić.

Putnici su se po dolasku u zračnu luku morali izjasniti kako se osjećaju. “To je uobičajen postupak. Ako se osjećaju bolesno, može ih se pregledati i poslušati te izmjeriti temperatura, a ako je potrebno i prevesti vozilom hitne službe. Rezultati briseva će biti gotovi sutra poslijepodne vjerojatno”, izjavio je Kaić.

Postoji povećan rizik

Pojasnio je i proceduru za putnike koji će ići u samoizolaciju, a stanuju izvan Zagreba. “Jednako kao i za putnike koji drugim prijevoznim sredstvima prelaze granicu. Idu najkraćim putem kući. To su ipak zdravi ljudi, bez obzira što su oni možda zaraženi ili će se tokom par dana pokazati da su zaraženi. Oni moraju koristiti masku tokom puta do doma, držati distancu od ostalih i nema opasnosti za druge tokom puta”, kazao je Kaić.

Epidemiološka situacija je malo riskantnija s obzirom da putnici dolaze iz zemalja sa velikim brojem umrlih od koronavirusa, ali nema mjesta panici. “Činjenica da neki dolaze iz Španjolske i Italije znači da postoji povećan rizik od unosa dodatnih oboljelih u našu populaciju, ali to nešto što se mora prihvatiti. To su naši ljudi koji se žele vratiti kući i to im se mora omogućiti, a na nam je da osiguramo sigurnost ostalih”, poručio je Kaić za RTL.

