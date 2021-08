U četvrtak, 5. kolovoza državni je blagdan - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Stoga, donosimo pregled rada trgovačkih lanaca i centara.

Radno vrijeme trgovina

Sve INTERSPAR trgovine radit će prema redovnom radnom vremenu dok će SPAR supermarketi raditi skraćeno. Točnije, radno vrijeme će im biti kao i standardno rano vrijeme nedjeljom. Popis trgovina u vašem mjestu možete pronaći OVDJE.

Konzumove prodavaonice će sutra raditi različito, od poslovnice do poslovnice raspored se razlikuje. Neke će raditi tijekom cijeloga dana, pojedine do sredine dana, a neke neće raditi. Za većinu vrijedi normalno radno vrijeme koje imaju nedjeljom. Za svku pojedinu poslovnicu možete pogledati radno vrijeme OVDJE.

Pojedine trgovine Lidla radit će po prilagođenom vremenu. Neke poslovnice radit će od 8 do 14 sati ili od 8 do 18 sati, većina poslovnica ima nedeljno radno vrijeme. Poslovnice u turističkim centrima na obali radit će duže, točnije od 8 do 23 sata. Točno radno vrijeme za svaku poslovnicu pogledajte OVDJE.

Plodine će na Dan domovinske zahvalnosti i pobjede raditi po nedjeljnom radnom vremenu.

Kaufland poslovnice će raditi do 22, 23, a neke čak i do 24 sata, točno radno vijeme poslovnica pogledajte OVDJE.

Radno vrijeme trgovačkih centara

Arena Centar radit će prema redovnom radnom vremenu, izuzev sljedećih usluga koje neće raditi: Hrvatska Pošta, javni bilježnik, PBZ i FINA.

Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja West Gate centar radi prema redovnom radnom vremenu kao i IKEA koja će raditi od 10 do 21 sat.

City Center one East i West u Zagrebu kao i City Center Split radi prema redovnom radnom vremenu.

Emmezeta će raditi od 10 do 20 sati dok Lesnina uopće neće raditi.

Trgovine Avenue Malla radit će od 10 do 21 sat, a DM, Konzum i Müller radit će od 9 do 21 sat. Neke od poslovnica ipak neće raditi, koje, pogledajte OVDJE.