Zbog nadolazećih blagdana svoja su radna vremena prilagodile i trgovine i šoping centri. Evo kako će na Badnjak, Božić i Svetog Stjepana raditi sve veće trgovine i trgovački lanci.

Radno vrijeme trgovina

Interspar

U subotu će INTERSPAR hipermarketi raditi skraćeno do 17 sati. Skraćeno do 16 sati radit će INTERSPAR hipermarketi u Arena Centru u Zagrebu i u Mall of Split.

SPAR supermarketi također će raditi skraćeno do 16 ili 17 sati. Na Božić će SPAR i INTERSPAR trgovine biti zatvorene. U ponedjeljak će radno vrijeme poslovnica također biti prilagođeno i gotovo sve će trgovine raditi do 14 sati. Iznimka je INTERSPAR hipermarketa u Zadru, koji će raditi do 18 sati, te INTERSPAR hipermarketa u riječkom Tower Centru, koji će raditi do 21 sat.

INTERSPAR hipermarketi u trgovačkim centrima Mall of Split te Portanova Osijek taj će dan biti zatvoreni. Također SPAR supermarketi u šoping centru Supernova Zadar, na zagrebačkom Tuškancu, u Ulici Vincenta iz Kastva i u Poreču bit će zatvoreni. Kako će raditi trgovina u vašoj blizini provjerite ovdje.

Konzum

Trgovine Konzuma ovih božićnih blagdana radit će prema posebnom radnom vremenu. U subotu će raditi po skraćenom radnom vremenu, a u nedjelju i ponedjeljak bit će zatvorene.

Više detalja možete pronaći ovdje.

Plodine

Plodine su prilagodile svoje radno vrijeme nadolazećim blagdanima. U nedelju poslovnice Plodina bit će zatvorene. Više informacija možete pronaći ovdje.

Lidl

Trgovine Lidla u subotu rade skraćeno, do 14 sati. U nedjelju i ponedjeljak njihove trgovine ne rade. Kako radi trgovina blizu vas, možete pogledati ovdje.

Kaufland

Trgovine Kauflanda u subotu rade od 7 do 16 sati. U nedjelju i ponedjeljak trgovine neće raditi. Radno vrijeme trgovina može se provjeriti ovdje.

Radno vrijeme šoping centara

Arena Centar Zagreb

Trgovački centar Arena Centar Zagreb radi prema prilagođenom radnom vremenu. Trgovine na Badnjak rade do 16 sati. U nedjelju i ponedjeljak trgovine u Arena Centru ne rade. Detaljnije o radnom vremenu Arena Centra Zagreb možete pročitati ovdje.

Avenue Mall

Trgovački centar Avenue Mall u subotu radi do 18 sati. U nedjelju i ponedjeljak centar je zatvoren. Kako radi trgovina blizu vas, možete pogledati ovdje.

City Center One

City Center one West, City Center one East i City Center one Split na Badnjak rade do 17 sati. U nedjelju i ponedjeljak ti su trgovački centri zatvoreni.

Portanova

Trgovački centar Portanova u Osijeku u subotu radi skraćeno. Pošta radi do 13, a trgovine do 17 sati. Trgovine su zatvorene u nedjelju i ponedjeljak. Više detalja možete pronaći ovdje.

Tower Center Rijeka

Trgovački centar Tower Center Rijeka u subotu radi skraćeno od 9 do 17 sati. U nedjelju je centar zatvoren. U ponedjeljak je centar otvoren od 10 do 21 sat. Više detalja može se pronaći ovdje.