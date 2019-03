Uvidom u cjelovit sudski spis rekonstruirali smo što se točno događalo u proljeće 2013. godine, kada je političar bio žrtva kaznenog djela iznude.

Telegram.hr jučer je objavio dosad nepoznatu presudu protiv žene koja je ucjenjivala saborskog zastupnika Franju Lucića. Tvrdila je da ima fotografije koje dokazuju njegov navodni preljub s Antonijom Jozić, današnjom gradonačelnicom Pleternice, i da će ih, ako joj je ne isplati 300.000 kuna, dostaviti medijima. Uvidom u cjelovit sudski spis rekonstruirali smo što se točno događalo u proljeće 2013. godine, kada je svojedobno moćni političar bio žrtva kaznenog djela iznude.

Franjo Lucić, dakle, sredinom travnja 2013. dobio je pismo u kojem se spominje njegov navodni “preljub na produženom vikendu u Istri”. Iznuditelj je u pismu iznio detaljne informacije o, kako je opisao, prisnom druženju s gospođom Jozić, i to upravo kada se ona kandidirala za važnu funkciju. Nakon što je dobio pismo, Lucić je prema uputama iznuditelja koji se predstavljao kao Petar Perić, odnio traženi novac na groblje u Vrbovcu. Ostavio ga je skrivenog u buketu cvijeća kod križa. No, kako se nitko nije pojavio u dogovoreno vrijeme, Lucić je novac pokupio i iznuditelju ostavio pismo.

Ucjenjivačica upala u klopku

“Spreman sam na suradnju, ali morate razumjeti, htio bih da mi dostavite neki dokaz materijala koje spominjete i da mi date neku dokumentaciju ili garanciju da taj materijal neće izaći ako ispoštujem vaš zahtjev”, napisao je Lucić iznuditelju dodajući i svoj službeni broj telefona u gradu Pleternici. Kasnije će se ispostaviti da mu je pisma slala Biljana Dumić, 34-godišnja kućanica.

Ucjenjivačica je upala u policijsku klopku kod preuzimanja kuverte koju je tadašnji gradonačelnik Pleternice ostavio u sljedećem posjetu groblju. U kuverti su umjesto traženih 50 tisuća eura, na koliko je porastao zahtjev nakon prvog neuspjelog pokušaja iznude, bile samo dvije obilježene novčanice od 100 kuna. Biljana Dumić sve je na sudu priznala, te je kažnjena uvjetno – godinom dana zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Kako je nezaposlena kućanica iz okolice Zagreba došla na ideju da ucjenom izvuče novac baš od tada slabo poznatog HDZ-ovog gradonačelnika?

To je sama otkrila istražiteljima nakon uhićenja. Opisala je kako je na društvenoj mreži upoznala Nikolinu Horvat Stipić, ženu koja je u to vrijeme studirala na upravnom studiju Veleučilišta u Požegi, a lani je dobila mogućnost stručnog osposobljavanja za rad u požeškoj bolnici. Njih dvije raspredale su online o svemu i svačemu. Tako je Nikolina s Biljanom podijelila i informaciju o navodno raskalašenom privatnom životu u to vrijeme iznimno moćnog političara, no inspektori su ocijenili da nije bila uključena u plan za iznudu novca od gradonačelnika. I nju i njezinog supruga, koji radi u upravi grada Pleternice policija je ispitala, no na kraju je prijavljena samo Biljana Dumić.

Svoj postupak pokušala je opravdati financijskim i zdravstvenim problemima. Baš nekako u to vrijeme, dakle u proljeće 2013. godine, dobila je obavijest iz banke da uplati 60 tisuća kuna duga, a i suprug joj je bio opterećen kreditom od oko 200 tisuća kuna.

Net.hr je na uvid dobio i pismo koje mu je poslala u gradsku upravu. “Poštovani gradonačelniče, čitajte ovo pismo zbog vašeg osobnog interesa. Znam jednu vašu tajnu koja je jako osjetljiva i vjerujem da bi svi hrvatski mediji voljeli pisati o tome. Radi se o vašem ‘odnosu’ s budućom kandidatkinjom za gradonačelnicu. Mediji jedva čekaju ekskluzivne vijesti vezane za politiku, a s obzirom na to da je još mjesec dana do izbora, vjerujem da vam je u interesu poslušati moj zahtjev. Želim 40.000 E (30.000 kn) u zamjenu za šutnju. Kažu da je šutnja zlato, a u ovom slučaju itekako jest.

‘Nemojte zvati policiju’

Nemojte ni pokušati zvati policiju ili bilo koga, jedna kriva riječ ili potez i šaljem ova pisma uključujući i ono namijenjeno vašoj ženi Anici.

Novce ćete ostaviti u Vrbovcu na gradskom groblju i to kod križa, zakamuflirane u jedan buket! U petak do podneva vam je rok! Ne zanemarujte ovo pismo, moglo bi vam jako naštetiti ugledu! Ja nemam šta izgubiti više, jer sam sve izgubio zbog lopova kao što ste vi političari. Samo si zamislite lice vaše žene, a i poslovnih kolega kada budu u novinama čitali o vašim ‘odnosima’. Ne vjerujete, samo ću reći produženi seminar u Istri! Sve viđeno već!

P. S. Ne pokušavajte me pronaći za vaše dobro! Ovo je vrlo ozbiljna situacija i ne bi vam bilo pametno izigravati junaka. Do petka 19.4.2013.!!!”

Nakon tog pisma Lucić nosi novac na groblje u Vrbovec, no budući da se nitko ne pojavljuje da ga preuzme uzima ga i odlazi, te ostavlja pismo iznuditelju.

Nekoliko dana kasnije u gradsku upravu stiže mu novo pismo.

Tajnica ga je, prisjetio se Lucić u razgovoru s policajcima, zvala i obavijestila ga da je opet dobio poštu. Sada je u zamjenu za šutnju ‘Petar Perić’ tražio 50 tisuća eura. Uvjeravao je Lucića da je “inače poštena osoba”, te da će, čim dobije novac, “istog treba zapaliti sve materijale”. Uputio je Luciću i “prijateljski savjet” napisavši mu “budite diskretniji”.

No, Lucić je odlučio da više neće pristajati na ucjene. Istražiteljima je objasnio da je s političarkom koja se u pismu spominje doista bio u Istri, točnije u Opatiji. Bilo je to u veljači 2013. godine. Sudjelovali su, tvrdi, na seminaru o “Obnovljivim izvorima energije”. “Dva dana proveli smo u hotelu Ambasador”, izjavio je. I mjesec dana kasnije ponovno su zajedno bili u Opatiji i to na stranačkom skupu tzv. klauzuri na kojoj je bilo 250 sudionika. O svom odnosu s političarkom koja se spominje u pismu tvrdio je da je isključivo poslovan, a i obitelji im se poznaju i druže. Uvjeravao je istražitelje kako slučaj nije prijavio zato što se boji da će se otkriti nešto kompromitirajuće već zato što mu je napisao “da ne bude bahat i ne prijavljuje policiji”. Prema njegovu mišljenju, cijeli taj slučaj bio je politički motiviran.