Sve dakako ovisi o izbornim rezultatima, ali stvari su nakon predizbornih anketa po jedinicama ipak nešto jasnije

Anketa HRT-a Restart koaliciji daje 60 mandata, HDZ-u 54, Domovinskom pokretu 18, a Mostu pet mandata. Treba reći kako XI. izborna jedinica, odnosno dijaspora, nije obuhvaćena u istraživanju, a za ta tri mandata trebali bi se boriti HDZ i Domovinski pokret. Također, zamjetan je trend rasta zagrebačkih ljevičara Možemo! koji izlaze u cijeloj Hrvatskoj. HRT-ova anketa im u svih 10 izbornih jednica daje jedan mandat, dok im RTL-ova anketa koja je provedena nekoliko dana kasnije samo u zagrebačkim jedinicama daje dva do četiri mandata.

U nastavku donosimo šest potencijalnih scenarija za postizbornu matematiku, odnosno sastavljanje nove većine u Sabora.

1. Restart i partneri s ljevice i centra

Prema istraživanjima, Restart koalicija dobiva oko 60 mandata. Ankete sugeriraju da bi prag trebala proći i lista Možemo! – prema novoj anketi RTL-a samo u zagrebačkim izbornim jedinicama stranka Možemo bi mogla dobiti četiri mandata. Oko ili blizu mandata je i Stranka s imenom i prezimenom. U optimističnijem scenariju za ljevicu ove bi stranke uz osam zastupnika manjina mogle formirati Vladu. Ako izborni rezultat bude takav da će matematika omogućiti sastavljanje Vlade, u ovom scenariju dogovor bi trebao biti izvjestan. Iz Možemo! najavljuju kako će im izborni zahtjevi prema SDP-u biti realni i programski, ovisno o broju mandata te kako su skloniji podržati Vladu iz Sabora i ne sudjelovati u izvršnoj vlasti. Poručuju, također, kako će napraviti sve da ne dođe do vlade desnice. Svaki izbori imaju svoje iznenađenje, pa tako ne treba čuditi ukoliko Možemo! dobije znatno veći broj mandata nego što im predviđaju ankete. U tom će slučaju biti zanimljivo vidjeti koliko će to utjecati na rezultat SDP-a, odnosno glasaju li za Možemo! većinom birači koji su na prošlim izborima zaokružili SDP, ili oni koji su od njih davno odustali i na izbore u pravilu ne izlaze.

2. HDZ i Škoro

Ankete HDZ-u predviđaju oko 54 mandata, dok Škorinom Domovinskom pokretu daju 18 mandata. Nešto bolji izborni rezultat ove dvije liste pogurao bi ih prema željenih 76 mandata. Računati bi mogli i na podršku dijela manjina – premda iz Domovinskog pokreta već najavljuju kako neće koalirati s Miloradom Pupovcem pa je tako vjerojatno da to neće biti svih osam mandata. No, pitanje je što bi ova koalicija značila za budućnost Andreja Plenkovića u hrvatskoj politici. Naime, Škoro i njegovi ključni ljudi otvoreno najavljuju kako će glavni uvjet za koaliciju s HDZ-om biti da Andrej Plenković ne bude premijer. Plenković toj opciji sigurno ne bi bio sklon, ali je pitanje kako bi cijelu stvar prihvatila stranka u kojoj je Plenković, doduše, uspostavio kakvu-takvu kontrolu. Ipak, poznato je kako u HDZ-u stranka ne smije biti “talac jednog čovjeka”, što je sintagma kojom je Plenković Karamarka poslao u političku mirovinu. Dakako, ove najave treba uzeti s velikom dozom opreza i shvatiti je u kontekstu predizborne kampanje. Škoro i pragmatični poduzetnici oko njega koji u Domovinskog pokretu vode glavnu riječ mogli bi se sa HDZ-om dogovoriti i za puno manje od premijerske pozicije.

3. HDZ i otpadnici s raznih lista

Scenarij kojem bi Plenković vrlo vjerojatno bio skloniji, čak i ako bi Škoro odustao od uvjeta da on ne bude premijer. Naime, “žetončiće” će Plenković i HDZ puno lakše “namiriti” ponekim mjestom državnog tajnika, direktora u državnoj službi ili slično. Blok od 20-ak mandata, koliko bi u optimističnoj varijanti mogao uzeti Škoro, ipak bi bio teži pregovarački zalogaj. Ovaj bi scenarij predviđao nešto bolji HDZ-ov rezultat nego što im predviđaju ankete. Ako bi HDZ-ova lista dobila 60-ak mandata, uz osam zastupnika manjina i “žetončiće” s lista Domovinskog pokreta, Mosta i Restarta mogla bi se skupiti tijesna većina. S kojom je Plenković pokazao da može vrlo vješto upravljati.

4. SDP i otpadnici s raznih lista

Ne treba odbaciti niti varijantu u kojoj bi Davor Bernardić i SDP-ovci pokušali izvesti nešto slično aktualnom Plenkovićevu mandatu. Ako izborni rezultat iz prvog scenarija ne bude dovoljan za većinu u Hrvatskom saboru, ali dođe vrlo blizu na 73,74 mandata, otvorena je mogućnost kako će netko iz Mosta ili Domovinskog pokreta podržati Bernardićevu vladu.

5. Velika koalicija

Opcija u kojoj je matematika savršeno jasna, ali je obje opcije kategorički odbacuju. SDP i HDZ bi mogli složiti komotnu većinu, koju bi onda vjerojatno podržale manjine, a možda i još neki zastupnici. U teoriji, takva bi Vlada imala velik reformski potencijal zbog snažne podrške u Saboru, no u praksi bi vrlo vjerojatno razni interesi s obje strane taj reformski potencijal maksimalno oslabili. Također, ako Vlada ne bi postigla dobre rezultate, ili se raspala u nesuglasicama, za očekivati je kako bi profitirao Škoro ili netko od novih/starih populista.

6. Ponovljeni izbori

Situacija u kojoj nitko ne bi mogao doći do željenih 76 mandata i izbori bi se ponovili. Značilo bi to kako bi Plenkovićeva Vlada nastavila vladati uredbama koje imaju zakonsku snagu, ali bi isto tako bio veliki uteg za onog tko je mogao sastaviti Vladu, ali to nije želio.