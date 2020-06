DONEDAVNO JE BIO GLAVNI POBUNJENIK PROTIV PLENKOVIĆA, A SADA? ‘Pokazalo se da HDZ nije nikakva sekta’

5. srpnja građani imaju mogućnost birati između Plenkovića i Bernardića. Mislim da tu dileme nema, da je Plenković po pitanju sposobnosti i iskustva, puno bolji, kaže Davor Ivo Stier

Davor Ivo Stier, donedavni pobunjenik protiv predsjednika stranke Andreja Plenkovića, ipak je visoko na HDZ-ovoj listi za izbore, četvrti je na listi za VII. izbornu jedinicu, u kojoj je nositelj Tomo Medved.

Na pitanje što se promijenilo da sada podržava Andreja Plenkovića, Stier je odgovorio da na unutarstranačkim izborima su govorili da idu sukobljavati ideje, a ne ljude i da svi zajedno moraju raditi na pobjedi HDZ-a. “Sad želim to obećanje ispuniti”, rekao je Stier za RTL Danas.

Upitan u vezi s Milijanom Brkićem, koji nije na listama za Sabor, kazao je: “Mislim da je HDZ poslao jednu poruku širine time što je na listama primjerice Miro Kovač, jasno su da su te organizacije na terenu koje su mogle predlagati kandidate ili ljudi na predsjedništvu i nacionalnom vijeću su donijeli odluku koja mislim da sada pokazuje širinu i snagu HDZ-a.”

‘Pokazalo se da je HDZ demokratska stranka, nije nikakva sekta’

Kazao je da misli da se širina pokazala i bez Milijana Brkića na listama. “Na listama su ljudi koji su imali različita mišljenja na unutarstranačkim izborima, pokazalo se da je HDZ demokratska stranka, nije nikakva sekta, ona pripada svim članovima i članicama stranke i pokazala se širina i snaga time što je Miro Kovač na listama”, kazao je Stier.

Upitan jesu li oni mamac za desnije birače, rekao je da oni pokazuju politički potencijal HDZ-a. “Pokazuju da 5. srpnja Hrvati moraju izabrati koga želimo da vodi Hrvatsku u ovoj situaciji u kojoj se svijet suočava s najvećom krizom u zadnjih 100 godina. Da li želimo eksperimente, da li želimo Davora Bernardića ili želimo da mandatar bude Andrej Plenković, želimo li vladu koja je već sada pokazala da je bila uspješna u suočavanju s pandemijom, da osigura zdravlje građana, ali i da obrani radna mjesta i ekonomiju i da sada ima priliku obnoviti hrvatsku ekonomiju nakon krize”, rekao je Stier.

‘Dileme nema, Plenković je puno bolji od Bernardića’

Upitan na što misli kada spominje eksperimente, odgovorio je: “Za vrijeme lijeve koalicije, dok je cijela Europa izlazila iz recesije, Hrvatska je i dalje padala. Mislim da ponovno eksperimentirati ne bi bilo dobro. Imamo mogućnost izabrati Vladu koja će zadržati ovaj dobar rejting i smjer kojim Hrvatska ide. Daljnja porezna rasterećenja, obraniti dalje radna mjesta i rast Hrvatske i zato 5. srpnja građani imaju mogućnost birati između Plenkovića i Bernardića. Mislim da tu dileme nema, da je Plenković po pitanju sposobnosti i iskustva, puno bolji”, rekao je.

Što se tiče Domovinskog pokreta, kazao je kako misli da će HDZ biti pobjednik izbora i da će dati mandatara i sastavljati vladu. “Naravno, taktika ljevice bi bila da dođe do fragmentacije centra prema desnome, da se disperziraju ti glasovi, to je jedini način na koji misle da bi mogli doći do Banskih dvora, na isti način na koji su došli i do Pantovčaka”, rekao je.

Vidi li Miroslava Škoru u Vladi? “Vidim da će to biti Vlada HDZ-a, jasna pobjeda HDZ-a. Bit će to prvo koalicija s hrvatskim građanima, na to smo se fokusirali”, kazao je, no na insistiranje Damire Gregoret da se građani nisu kandidirali, rekao je da će oni odlučiti tko će biti pobjednik ovih izbora.