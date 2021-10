Udruga Dobro Dobrim DoDo, koja od razornog potresa na Baniji pomaže tamošnjim ljudima da se oporave od nastalih šteta i počnu normalno živjeti, pokrenula je donatorsku kampanju ''Korak ispred zime'' za izgradnju montažnih i drvenih kuća te dogradnju privremenih stambenih jedinica uz kontejnere za obitelji na Baniji.

Fundraising kampanja putem platforme GoGetFunding traje od 20. listopada do 15. studenog 2021., a svi detalji o kampanji i doniranju dostupni su na linku: https://gogetfunding.com/korak-ispred-zime/.

Izgradili sedam kuća, pet skloništa, štale, kokošinjce...

Udruga Dobro Dobrim DoDo je osnovana s ciljem zaštite, promicanja i unaprjeđenja kvalitete života obitelji koje žive u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, a 2021. godine svoj rad je usmjerila prema potresom pogođenim područjima na Baniji gdje je uz pomoć brojnih donatora u projektu Banijska koliba dosad izgradila sedam kuća i pet skloništa te štale za smještaj ovaca, krava i svinja te kokošinjaca.

''Trenutno na području Banovine pomažemo u realizaciji više različitih projekata za čiji su nam završetak potrebna dodatna sredstva. Uz nadolazeću zimu, željeli bismo osigurati ljudima ovoga kraja mirnije i toplije nadolazeće blagdane poboljšanjem kvalitete njihovih stambenih i životnih uvjeta, koji su trenutno vrlo teški kako fizički, tako i emotivno'', istaknuo je Radovan Žepec, dopredsjednik Udruge.

'Pomažemo ljudima da ostanu i opstanu na Baniji'

Osim na dogradnju privremenih ili stalnih stambenih jedinica, sredstva prikupljena putem fundrasing kampanje koristit će se za planirane projekte izgradnje štala za smještaj stada ovaca, krava i ostalih domaćih životinja koje također trebaju svoja skloništa, čime će se potaknuti ostanak obitelji na području Banovine, ali i povratak mladih obitelji selu i uzgoju.

''Cilj nam je pomoći ljudima da ostanu i opstanu na Baniji, da im stvorimo i životne i gospodarske uvjete da to bude moguće. To znači graditi im kuće, štale, poboljšati im život u kontejnerima dogradnjom prostora, mi ih zovemo ekstenzijama, u kojima bi mogli boraviti tijekom zime da s ondje mogu grijati na drva. Ljudima su štale porušene, taj dio koji država ni na koji način ne obraća pažnju. Ljudima je stoka vani, janjci se počinju janjiti, a nemaju štala da ih tamo sklone. Stoga smo pokrenuli ovu kampanju koja bi išla u tri smjera'', kazao nam je Žepec u telefonskom razgovoru.

'Želimo uloviti zadnji trenutak prije zime'

Novac žele prikupiti za izgradnju ekstenzija za kontejnere, za gradnju drvenih štala, ovčarnika i obora za ovce te za gradnju kuća.

''Tamo gdje postoje uvjeti da to bude na lokaciji stare, stradale kuće, gdje nije potrebna nikakva zakonska procedura nego se radi zamjenski objekt koji može u prostoru biti desetak godina bez ikakvih zakonskih ograničenja. To je okvirni cilj naše crowdfunding kampanje. Ne idemo na pristup državnim niti europskim sredstvima, jer to su procedure u koje kad bi ušli, dvije godine ne bi ništa napravili. Zato smo se odlučili za ovakvu kampanju u kojoj se obraćamo građanima, tvrtkama i udrugama da zajedno budemo efikasni'', ističe Žepec.

Zima će, kaže on, za mjesec dana stisnuti, a u tih mjesec dana može se puno toga učiniti.

''Možemo napraviti dvadesetak ekstenzija za kontejnere. Trenutno završavamo dvije štale i počinjemo graditi dvije kuće. Želimo uloviti zadnji trenutak prije zime da što više toga riješimo i omogućimo siguran boravak i ljudima i njihovom blagu te da im stvorimo nekakvu ekonomsku bazu za opstanak'', rekao je za Net.hr dopredsjednik udruge DoDo.