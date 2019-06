DON STOJIĆ O SEKSUALNIM IGRAČKAMA U BRAKU: Znatno ublažio retoriku i poručio: ‘Nije dobro pristupati tehnički’

Don Damir Stojić poznat je po svojim kontroverznim stavovima, a ovoga puta ga je jedan vjernik stavio na iskušenje pitanjem o seksualnim igračkama

Don Damir Stojić poznat je po nizu kontroverznih izjava u kojima se upušta u objašnjavanje seksualnosti, ali i nešto blažih tema poput dječje lektire. Osim što bi zabranio Harryja Pottera, studentski kapelan dijeli savjete o seksu i mladima, a odgovara i na pitanja na portalu bitno.net. Tako ga je nedavno jedan vjernik upitao za savjet o dosta škakljivoj temi – seksualnim igračkama.

“Smiju li se u braku koristiti seksualne igračke kada muž dođe do orgazma a žena ne, kako bi on pomogao njoj da i ona dođe do orgazma? I što općenito Crkva kaže o seksualnim igračkama u braku?”, glasila su postavljena pitanja.

Don Stojić je, začudo, ublažio retoriku koju je primjenjivao kod pitanja o Harryju Potteru ili pornografiji. U njegovom odgovoru nije bilo bizarnih slučajeva, poput onoga da poznaje ženu koja je od šoka izgubila menstruaciju jer je uhvatila oca da gleda porniće ili primjera muškarca koji se zbog pornića ne usudi prići svojoj kćeri.

Nije dobro pristupati tehnički

Čini se kako je don Stojić tolerantan po pitanju seksualnih igrački, jer je na upit odgovorio da se vjera “ne može svesti na nekakav popis zapovijedi i zabrana (ma kako opširan i dobro obrazložen taj popis bio)”. Svećenik je dodao kako uloga crkvenog učiteljstva ni pojedinih svećenika nije “da odgovaraju na svako, pa i najdetaljnije pitanje primjene nauka vjere i morala, osobito kada se ono postavlja izvan konteksta osobnog duhovnog vodstva”.

“Unutarnjim pitanjima povezanima s vrijednostima i načelima nije dobro pristupati tako tehnički, niti je od neke koristi na njih dobivati čisto izvanjske odgovore, pogotovo ne one kratke i jasne”, jasan je don Stojić. No, osim što je seksualne igračke označio pitanjem tehničke, a ne religijske naravi, u svom je odgovoru postavio više pitanja, nego što ih je dobio.

Tako se pita što je krepost čistoće, u kojem smjeru vode seksualne igrače, postoji li prikladniji načini da supruga dođe do vrhunca, kakvi su učinci takvih sredstava… Na pitanja nije dao odgovor, nego je čitatelju dao da sam prosudi.

“Samo ovakvim pristupom može se doći ne samo do teoretski ispravnog načelnog odgovora, nego i do osobnog, proživljenog i Duhom Svetim ispunjenog odgovora koji istinski prosvjetljuje srce i daje mu snage da slijedi rasvijetljeni mu put”, poručio mu je don Stojić.

