DON STOJIĆ O KRITIKAMA NA SVOJ RAČUN: ‘Pobunili su se zato što imaju problem, tako reagiraju ovisnici’

Ukratko, sve koji su vidjeli rupe u njegovoj priči o gubitku menstruacije, proglasio je ovisnicima o pornografiji

Don Stojić danas je, između ostalog, nastavio priču o djevojci koja je, kako kaže, izgubila na licu mjesta menstruaciju jer je kao djevojčica zatekla oca uz pornografiju. Tvrdi kako on to ne izmišlja već da mu je ona to sama rekla, a ima i nastavak priče. “Zaboravio sam reći jednu stvar vezano uz tu ženu. Ona je svog oca zatekla kako gleda pornografiju i masturbira dok je bila 8. razred. Mjesec dana nije govorila. Danas nema niti djecu zbog toga. Nitko od nas ne razmišlja kako naši grijesi utječu na nas, a još manje kako utječu na druge. Pornografija je problem i baš zato su se svi mediji i cijela javnost pobunila. Upravo tako reagiraju ovisnici kada im kažete da imaju problem. Oni se odmah pobune”, rekao je Stojić.

Dakle, svi koji su našli rupu u ovoj njegovoj priči su – ovisnici i pornićima.

Dio današnjeg predavanja posvetio je i, kako kaže, sekularnim istraživanjima, prema kojima pornografija zna poremetiti odnose među muškarcima i ženama, zbog čega ponekad ne znaju kako priči jedni drugima, no imao je jednu posebnu poruku za djevojke.

I Gospa Lurdska je rekla da će neke žene odgovarati pred Bogom zbog zavođenja muškaraca. Sutra će opet po medijima pisati da je to don Damir rekao, ali nije. Gospa Lurdska je to rekla. Djevojke, budite čedne jer svaki dečko želi takvu curu", rekao je Stojić, a dečkima poručio da "proglase rat pornografiji".