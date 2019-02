Don Stojić poznat je po svojim kontroverznim istupima i izjavama

Na portalu Bitno.net objavljen je članak naslovljen ‘Možemo li ikad pretjerati s vjerom? Pročitajte zanimljivi odgovor don Damira Stojića’. Odgovor na pitanje zbunjenog čitatelja dao je kontroverzni katolički svećenik i studentski kapelan Grada Zagreba.

Dvostruka mjerila

Na pitanje može li se pretjerati s vjerom, don Stojić je odgovorio da se ‘ne može pretjerati u smislu da se predano Bogu previše ili da postanemo previše sveti’. To, kaže Stojić, nije moguće jer vjera od nas traži potpuno predanje, objasnio je. No, navodi dalje, ‘moguće je krivo se predati Bogu i u njega uložiti previše vremena i truda u nešto što on od nas ne želi, iako to što činimo izgleda pobožno’.

Kao primjer za to naveo je udanu ženu s troje djece. ‘Primjerice, ako udana žena s troje djece zanemaruje obitelj i dom zato da bi dnevno izmolila desetak pobožnosti, to nije pretjerivanje u vjeri, nego jednostavno grijeh. Vjera od te žene traži da na prvom mjestu obavlja svoje staleške dužnosti’, objasnio je te dodao kako ‘prema tome vjera tu ništa nije kriva, nego pogrešno shvaćanje vjere’. Naveo je kako bi pogrešno bilo i ako bi netko činio ‘pretjerane pokore kojima bi ugrozio svoj život ili obavljanje određenih dužnosti’.

Vrelo kontroverznih istupa

Don Stojić poznat je po svojim kontroverznim istupima i izjavama. Tako je prošle godine borbeno motivirao molitelje ispred bolnica, rekavši kako ‘su u rati i da moraju biti na prvoj crti bojišnice’, a nedavno je zabavio širu javnost dramatično se odričući dotad omiljenog benda U2 koji je nedavno podržao pro-choice kampanju u Irskoj.

Don Stojić zaslužan je i za gostovanje konzervativne Judith Reisman u Zagrebu, poznatoj po gorljivoj borbi protiv spolnog odgoja i LGBT skupina. Sudjelovao je u organiziranju referenduma za zabranu braka homoseksualaca, a 2014. održao je i božićnu misu u famoznom šatoru u Savskoj 66.