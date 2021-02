ĐON OBRAZ: Bandićeva savjetnica sama za sebe tražila, i dobila, naknadu za uspješnost: Ima plaću 18.380 kn

Pročelnica zagrebačkog Ureda za strateško planiranje Zagreba za samu sebe tražila izdašnu nagradu za uspješnost

RTL je došao do dokumenta, tj. dopisa, u kojem se traži isplata za uspješnost u radu za pročelnicu zagrebačkog Ureda za strateško planiranje Zagreba Sanju Cvjetko Jerković. Interesantno je da u tom dopisu Cvjetko Jerković hvali samu sebe, nabraja koliko se zalagala, ističe svoj doprinos te od svog nadređenog, zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića traži suglasnost za naknadu za uspješnost.

“Slijedom navedenoga, mišljenja smo da je ispunila uvjete za isplatu dodatka za uspješnost u radu, u visini od jedne njezine plaće, utvrđenu gore navedenim Pravilnikom o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u rad, te molimo Vašu suglasnost za isplatu dodatka za pročelnicu”, piše za samu sebe pročelnica u dopisu Bandiću.

RTL doznaje da je mjesečna plaća pročelnika u zagrebačkoj upravi iznosila prošle godine oko 18.380 kuna (neto uz osnovni osobni odbitak) budući da je za radno mjesto pročelnika utvrđen koeficijent složenosti poslova 5,54. Godinu dana prije te su se okvirne plaće kretale oko 17.800 kuna.

Za što je nagrađena?

Za koji je iznimni doprinos koji je kako sama navodi, “uz njezin redoviti rad iziskivalo i dodatni angažman, često i izvan uredovnog radnog vremena, te je imenovana ispunila općenito sve dodijeljene poslove i zadatke, te posebice prilikom obavljanja poslova u radu pokazala izrazitu profesionalnost i stručnost”, pročelnica tražila i dobila još jednu mjesečnu plaću.

Nagrađena je dodatkom za uspješnost za spomenik žrtvama Holokausta koji je jedan od najspornijih gradskih projekata te ga židovska zajednica ne želi i traži da se drugačije zove. Ured koji vodi pročelnica Cvjetko Jerković stoji i iza besmislenog i 13 milijuna kuna skupog projekta Ljeto na Savi koji je završio fijaskom. RTL nije uspio doznati je li financijski nagrađena i za taj projekt ali nije jedina iz redova Bandićevih najbližih suradnika koja je nagrađena za izuzetnu uspješnost.

Iz Grada su odgovorili za RTL da su od 2017. do 2020. isplaćeni dodaci za uspješnost na radu za tri pročelnice i tri zamjenice pročelnika. Iznosi isplata dodatka za uspješnost na radu pročelnica varirali su od 15.664 kuna do čak 94.303 kuna bruto, a kod zamjenica pročelnica od 11.396,09 do 44.405,45.kn bruto, ovisno o tome koliki postotak od plaće, odnosno koliki broj nagradnih plaća im je odobren, za isplatu. Dodatak za uspješnost u radu može godišnje iznositi najmanje 40 posto plaće, a najviše tri plaće službenika ili namještenika.