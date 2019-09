DON DAMIR STOJIĆ PONOVNO JE U ELEMENTU: ‘Iza svakog abortusa glavni je krivac muškarac koji je zakazao’

Don Damir Stojić, svećenik poznat po svojim kontroverznim izjavama, održao je u Mravincima duhovnu obnovu koja je obilovala neuobičajenim stavovima i osobnim priznanjima

Don Damir Stojić sinoć je održao duhovnu obnovu u selu Mravinci. Ondje ga je dočekalo nekoliko stotina vjernika iz raznih krajeva Dalmacije. U jednom je trenutku rekao kako je prije tri dana doživio oslobođenje vidjevši živog Isusa Krista. Opisao ga je kao dječaka kojeg je umalo pregazio automobil, što je bila i slika koju je on vidio na molitvi oslobođenja.

No, to je bio tek dio onoga što je izazvalo kontroverze u javnosti. Naime, u jednom dijelu mise je objasnio što je glavno prokletstvo hrvatskog naroda, ali i tko je za njega kriv, javlja Slobodna Dalmacija.

“Ne biste mi vjerovali kad bih vam rekao u kolikom mi broju muškarci znaju doći u ispovjedaonicu i kazati da imaju problem s pornografijom. To je toliko uzelo maha da kad govorim javno o ovom problemu počnem redovito dobivati prijetnje smrću. Iza svakog abortusa glavni je krivac muškarac koji je zakazao. Dragi muškarci, budite muškarci, stanite iza svojih djela. Pobačaj je glavno prokletstvo hrvatskog naroda. Ne zanima me što naše udruge o tome govore i što zakon tvrdi, on je pokvaren, kriv, loš, treba ga promijeniti”, oštar je bio don Stojić.

Misu je nastavio opisom društvene slike u Hrvatskoj, izrazivši zabrinutost zbog toga što su “Hrvati izrazito psovački narod”. Iskritizirao je i medije.

“To je toliko odvratno, ne mogu vjerovati. Nigdje to nisam vidio. Sramim se. Kad sam 1993. iz Kanade došao u Hrvatsku zatekao sam se na Bregani u pet sati ujutro i htio poljubiti carinika od radosti, a on je nekom svom kolegi u tom trenutku tako sočno opsovao Boga. Nema blagoslova u hrvatskom narodu dok psujemo Boga. Ne psuje samo narod. Ima i naših svećenika koji ne vjeruju u Boga i u ono što govore na misama. Oni žive u teškom grijehu”, rekao je Stojić i nastavio:

“Možda će se netko naljutiti, ali nemojte čitati medije. Nemojte! Čak ne vjerujem više ni vremenskoj prognozi. Vjerujem sportskim rezultatima. Nažalost, to je tako. Naš narod izmišlja. Hoću reći da ne trujete svoje srce otrovom, kojekakvim serijama, pornografijom i raznom glazbom.”

Veliki se pljesak prolomio nakon što je Stojić rekao kako homoseksualni čin nije dostojanstven čovjeka. U intimnom tonu je nastavio i dalje propitujući odnose u obitelji, naročito između nevjeste i svekrve. “Roditelji se miješaju u živote svoje djece i time ugrožavaju njihov brak. Majke to ne shvaćaju, a neviste bi trebale imati više poštovanja prema njima.”

Potom se opet vratio na svoja iskustva rekavši kako svakog petka posti, ali da ga glava zaboli čim se sjeti da to mora učiniti. Istaknuo je kako je post najjače oružje protiv zla te da ispovjednicima daje velike pokore. Priznao je da je imao problema s učenjem hrvatskog jezika te da je nakon 20 godina prestao pušiti. Naglasio je da slabo vidi na desno oko, ali mu se tijekom molitva i misa vid vrati, što je protumačio kao Božji znak.

