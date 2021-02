DOMOVINSKI POKRET U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI: Medved želi biti gradonačelnik, a Dragašević županica

Miroslav Škoro je kandidatima čestitao na hrabrosti i na tome što su se ‘usudili usprotiviti duopolu’ koji vlada hrvatskom državom

Predsjednica podružnice Domovinskog pokreta Bjelovarsko-bilogorske županije Dubravka Dragašević u utorak se u Višnjevcu, u blizini Bjelovara, predstavila kao kandidatkinja za županicu, a Dražen Medved kao kandidat za te stranke za bjelovarskog gradonačelnika.

Kandidate su poduprli potpredsjednik Sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, glavni tajnik te stranke Darijo Žepina, čelnik Kluba zastupnika Stjepo Bartulica i saborski zastupnici Davor Dretar, Stipo Mlinarić i Daniel Spajić.

Škoro: ‘Kandidatima čestitam jer su se usudili usprotiviti duopolu u državi’

Miroslav Škoro istaknuo je da je Domovinski pokret ustrojio više od 200 ogranaka diljem Hrvatske te da će u njima imati vlastite kandidate, a u jedinicama lokalne samouprave u kojima stranka nije ustrojena poduprijet će najbolju moguću opciju ili zadržati pravo da ne podupre nikoga.

Škoro je kandidatima čestitao na hrabrosti i na tome što su se “usudili usprotiviti duopolu” koji vlada hrvatskom državom. Izrazio je nadu da će građani Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije prepoznati priliku da se ta praksa prekine.

Dragašević: ‘Politika je loša, iz Hrvatske odlaze i mladi i cijele obitelji’

Dragašević je istaknula da su u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji utihnule tvornice, poljoprivreda i škole, a kao plod loše demografske, gospodarske, poljoprivredne i socijalne politike županija je dovedena na državno začelje.

“Mladi se iseljavaju i ovdje ne vide budućnost. Ne odlaze samo mladi, odlaze cijele obitelji, i to treba zaustaviti. Od 2011. do danas samo iz Bjelovarsko-bilogorske županije iseljeno je 12.000 ljudi, a to je jedan Daruvar. Sve zbog loše politike”, poručila je Dragašević te dodala da je okupila vrijedan tim stručnjaka koji svojim znanjem i iskustvom mogu pomoći županiji da se oporavi.

“Izađite na izbore. Budite glas koji će u ovoj tišini postati pokretač i snaga, kotač koji će nas preko posla, koji neće biti lak, dovesti do radosti i veselja. Birajte srcem jer je pet do 12”, rekla je Dragašević.

Medved: ‘Mladi žele živjeti u zemlji bez korupcije i klijentelizma’

Kandidat za bjelovarskog gradonačelnika Dražen Medved, inače umirovljeni glasnogovornik bjelovarske policije, istaknuo je da u Bjelovaru živi i radi cijeli život te da poznaje probleme grada.

“Problem Bjelovara nisu ni stadion ni toplice, nego odlazak mladih obitelji. Ako njih nema, što će bilo što”, poručio je Medved, ističući da mladi žele živjeti u uređenoj zemlji u kojoj će se cijeniti njihovo obrazovanje i rad, u zemlji bez korupcije i klijentelizma. Dodao je da je u Domovinskom pokretu vidio snagu koja to može promijeniti.