Domovinski pokret ogradio se od sudjelovanja Zlatka Hasanbegovića na predstavljanju knjige "Bosanska golgota četnika 1945. godine" koje se održalo u Zagrebu. Ujedno od njega traže javnu ispriku jer je, kako navode u priopćenju, bio domaćin dvojici povjesničara iz Srbije koji su poznati zagovornici povijesnog revizionizma. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Prije nekoliko dana, na poziv dr. Zlatka Hasanbegovića, u Zagrebu su gostovala dva poznata srbijanska zagovornika povijesnog revizionizma i rehabilitacije četnika, kao i određenih frakcija četničkog pokreta. U prostorijama Hrvatskog instituta za povijest održali su predavanje povodom izlaska knjige ''Bosanska golgota četnika 1945. godine''. Već i sam naslov knjige, kao i veliki dio njezina sadržaja, upućuju na neprihvatljiv pokušaj rehabilitacije četničkog pokreta i to usred hrvatskog glavnog grada Zagreba."

"Autori knjige, Dimitrijević i Dević, na samom predstavljanju iznijeli su naramak povijesnih laži, montiranih konstrukcija i pritom izbjegli dati širu sliku četničkog pokreta i sramotnu istinu o djelovanju raznih četničkih postrojbi koje su tijekom II. svjetskog rata provodile krvavi zulum nad Hrvatskim narodom na području današnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne ulazeći uopće u znanstvene motive pojedinih povjesničara, ne možemo se oteti dojmu da je sporno predstavljanje iskorišteno kao još jedan u nizu pokušaja rehabilitacije zločinačkog četničkog pokreta, koji svoje odvratne zločine nad nesrbima nije činio samo od 1941. do 1945. godine, već su njegovi sljedbenici isto ponovili i tijekom velikosrpske agresije devedesetih od Vukovara do Srebrenice."

'Knjiga je skandalozna'

"Klub zastupnika Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, čiji je član i zastupnik Hasanbegović, kao predsjednik koalicijskog partnera Bloka za Hrvatsku, čvrsto se ograđuje od takvog njegovog rada i sudjelovanja u predstavljanju knjige koju smatramo skandaloznim pokušajem rehabilitacije četničke ideje čak i u Hrvatskoj. DP smatra da nema nikakve razlike između onih koji provode povijesni revizionizam četnika ili primjerice – Milke Planinc i drugih komunističkih krvnika. I jednima i drugima zajedničko je neprijateljstvo prema bilo kakvoj Hrvatskoj državi, a njihovi simboli – kokarda i crvena zvijezda petokraka, činili su zlo Hrvatskom narodu i u II. svjetskom ratu i u Domovinskom ratu."

"Domovinski pokret ne bježi od relevantnih i argumentiranih povijesnih rasprava te smo spremni organizirati posebni okrugli stol o pogubnom djelovanju četnika na područjima Sjeverne Dalmacije, Like, Banovine, Bosne i Hercegovine, kao i primjerice bitki na Lijevča polju gdje su pred kraj II. svjetskog rata doživjeli jedan od najveći poraza."

"Bez obzira na određene povijesne činjenice koje ukazuju na to kako su na Bleiburgu, pored većinskih Hrvata, stradali i pripadnici nekih drugih naroda, to nikako ne može biti izgovor srbijanskim povjesničarima da u središtu Zagreba pokušavaju rehabilitirati četničke zločine koji su nad Hrvatskim narodom počinjeni prije toga, a ponovljeni devedesetih. Domovinski pokret zbog toga od dr. Hasanbegovića očekuje javnu ispriku svima onima koje je njegov privatni nastup povrijedio. Isto tako, napominjemo da on kao znanstvenik ima pravo govoriti i nastupati, zajedno s drugim uglednim hrvatskim znanstvenicima, čiji doprinos u utvrđivanju povijesne istine izuzetno cijenimo, međutim, manipulacija u režiji Beograda kojom se iskrivljuje istina, za nas je krajnje neprihvatljiva. I da ne bi bilo kakvih nedoumica DP je za potpunu zabranu četničkog pokreta u RH!", navodi Domoviski pokret u priopćenju.