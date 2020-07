DOMOVINSKI POKRET SE VEĆ POČINJE CIJEPATI? Suverenisti najavljuju svoj klub, ali uvjeravaju da to ne znači kako okreću leđa Škori

‘Gledajte, Domovinski pokret je koalicija više stranaka, i to je logično’, uvjerava Zekanović

Iako su prije izbora naglašavali jedinstvo te najavljivali kako će postavljati stroge uvjete HDZ-u ako žele njihovu podršku u Saboru, nakon što su objavljeni rezultati, članovi Domovinskog pokreta prilično su promijenili retoriku. Tijekom noći, izgledalo je kao u Domovinskom pokretu više prate oscilacije u broju HDZ-ovih mandata nego svojih koji su se kretali od 12 do konačnih 16. Iako objektivno dobar rezultat za novu stranku, nisu uspjeli u glavnom cilju – da budu koalicija koja će odlučivati o novom premijeru. Polako su odustali od zahtjeva kako Plenković ne smije biti premijer, jer „kada ste u poziciji da vi imate 10, a druga strana 90 posto ne možete postavljati takve uvjete“, kako je u izbornoj noći rekao Zlatko Hasanbegović, ali da ostaju pri tome kako ne žele sudjelovati u većini koju podržava i Milorad Pupovac.

No čini se da ni u tome više nisu jedinstveni, osobito nakon što je postalo jasno kako HDZ-u ne treba ni jedan njihov zastupnik da skupi podršku većine. Suverenisti tako, već najavljuju kako će imati zaseban zastupnički klub. Hrvoje Zekanović, koji je u prošli saziv ušao na listi HDZ-a te, zajedno s manjinama, podržao vladu, tvrdi kako je to čisto tehnička stvar kako bi se „povećava vidljivost“.

„Gledajte, mi (Domovinski pokret) smo koalicija više stranaka, i to je logično. Ono što moram naglasiti, mi imamo čvrsto partnerstvo s Domovinskim pokretom i Miroslavom Škorom, koje se nastavlja i dalje. Ovo je tek početak te suradnje. To je jako bitno naglasiti. A ovo kako ćemo mi tehnički funkcionirati, to su stvari koje ćemo se dogovoriti sa Škorom. Nema nikakvih tenzija. Bio je i HNS sa SDP-om, pa je svatko imao svoj klub. Isto vrijedi i za HSS i SDP. Mislim da će to samo pojačati koheziju među nama”, rekao je Hrvoje Zekanović za Telegram.