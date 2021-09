Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je Srbe da povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji će se obilježiti 15. rujna, izvjese srpske zastave, ma gdje god se nalazili.

Na taj je Vučićev poziv oštro putem društvenih mreža reagirao Domovinski pokret, nazvavši to Vučićevom provokacijom.

"Domovinski pokret najoštrije osuđuje još jednu, u nizu provokacija srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je povodom tzv. Dana srpskog jedinstva, pod sloganom ‘Srpstvo je vaskrslo’ pozvao “Srbe iz svih srpskih zemalja” da 15. rujna ove godine, izvjese srpske zastave, ma gdje živjeli… Ova provokacija, nimalo slučajno, tempirana je baš u vrijeme kada se u Republici Hrvatskoj provodi popis stanovništva i ne možemo se oteti dojmu da je riječ o dobro smišljenoj kampanji, koja bi Srbe u Hrvatskoj, iako ne žive u “srpskim zemljama”, ponovno trebala prikazati "ugroženima"", kažu u Domovinskog pokreta.

Usporedba s 'Balvan revolucijom'

Sličan scenarij, nadodaju nadalje, već je viđen i prije tridesetak godina, kada je iz Beograda pokrenuta tzv. balvan revolucija, "no, na kraju je to završilo prilično loše upravo za one koje se huškalo".

"Osim što je huškački, Vučićev poziv je i prilično licemjeran, s obzirom da je prije godinu dana u Subotici, zbog toga što je izvjesio hrvatsku zastavu na svom balkonu, uhićen i kazneno prijavljen 51-godišnji Hrvat, dok su incidenti s našim zastavama u Srbiji gotovo uobičajeni. Tijekom posjeta hrvatske parlamentarne delegacije Narodnoj skupštini Srbije, prije tri godine, Vučićev politički mentor Vojislav Šešelj zgazio je hrvatsku zastavu, a naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova svako malo mora ulagati prosvjedne note zbog skidanje hrvatskih državnih zastava s naše rezidencije u Beogradu", kažu iz Domovinskog pokreta.

"O brojnim uništenjima i paljenjima naših nacionalnih obilježja na nogometnim stadionima i drugim javnim okupljanjima diljem Srbije, ne treba niti trošiti riječi…"

Prijave i kazne

"Domovinski pokret poziva nadležna državna tijela da sukladno članku 26. Zakona o prekršajima, prijave i kazne sve one koji će 15. rujna izvjesiti srpske zastave u Republici Hrvatskoj.

Nadamo se da se predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković, u ovom slučaju neće umiješati u rad institucija koje bi trebale biti nezavisne te da neće još jednom popustiti provokaciji Beograda, i tako udovoljiti svom koalicijskom partneru SDSS-u, čiji čelnici zasigurno nemaju ništa protiv Vučićevog poziva", zaključuju u svojoj objavi iz Domovinskog pokreta.