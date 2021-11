Nacionalni stožer u petak je donio nove mjere koje bi trebale obuzdati širenje zaraze u Hrvatskoj, a jedna od njih tiče se šire primjene covid-potvrda. Od 15. studenog za sve državne i javne službe bit će potrebna covid-potvrda.

Na najavu uvođenja covid-potvrda u Hrvatski sabor reagirao je Domovinski pokret koji je "protiv nasilnog uvođenja" covid-potvrda i testiranja u Sabor".

Priopćenje Domovinskog pokreta, naslovljeno "Ustav kaže da vlast proizlazi iz naroda, a ne iz Stožera", prenosimo u cijelosti:

"Najavu nasilnog uvođenja tzv. Covid potvrda i testiranja u Hrvatski sabor, od strane paradržavnog tijela nazvanog Stožer, Domovinski pokret smatra poništenjem volje naroda iskazane na izborima i do sada najopasnijim zadiranjem u osnovne ljudske i političke slobode, građanska prava i najznačajnije vrijednosti hrvatske parlamentarne demokracije.

Odluke nacionalnog stožera nikako ne mogu biti iznad hrvatskih zakona, a posebno ne Ustava. Nikakav stožer sebi ne može uzeti za pravo poništiti volju građana iskazanu na izborima. O tome, tko može biti zastupnik u Hrvatskom saboru i predstavljati birače, ne može odlučivati ad hoc postavljeno paradržavno tijelo. U Republici Hrvatskoj o ulasku u Sabor, još uvijek odlučuju glasovi birača, a ne dvije ili tri doze nekog cjepiva!

'Upozoravamo na opasan presedan uoči vukovarske obljetnice'

Osim što upozoravamo na opasan presedan koji se najavljuje za 15. studenog ove godine, slučajno ili ne - baš tri dana pred povijesnu vukovarsku obljetnicu, Domovinski pokret ovim putem osuđuje i svaki oblik segregacije naših građana, po bilo kojoj osnovi. Građani moraju imati pravo na izbor, bez obzira na to je li netko cijepljen ili ne, svi moraju biti svjesni što nam se trenutačno događa.

Unatoč medijskoj buci i cenzuri, nepobitna je činjenica da virus šire i cijepljeni i necijepljeni. Dakle, to ne može biti argument kojim Stožer nastoji poništiti volju građana. Mi nismo bešćutni i neodgovorni, kako nam se implicira i duboko smo zabrinuti za najranjivije među nama, pa nas upravo to obvezuje da s krajnjom ozbiljnošću razmotrimo rezultate najnovijih, relevantnih istraživanja, koja dovode u pitanje efikasnost cjepiva, a to potvrđuju i brojke novozaraženih. Ne tvrdimo da cjepivo pomaže ili ne, ali zašto oni koji ga prisilno nameću, nisu spremni osobno i vlastoručnim potpisom, prihvatiti odgovornost u slučaju možebitnih nuspojava?

'Kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone'

Stožer nije tijelo koje može djelovati iznad Hrvatskog sabora. 'Regnum regno non praescribit leges'; Kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone – izgovorio je prije 230 godina u Budimu, hrvatski ban Ivan Erdődy. Naš Sabor tada se odlučno usprotivio carskom apsolutizmu, a danas se, jednako odlučno, moramo oduprijeti globalizmu i paradržavnim tijelima koja se postavljaju iznad Sabora.

Od predsjednika države, crkvenih velikodostojnika i svih saborskih zastupnika, bez obzira na svjetonazor i ideološke podjele, očekujemo da se suprotstave nasilnom aktu koji nam se sprema. Oni koji padnu na tom ispitu, moraju biti svjesni da time snose svoj dio povijesne odgovornosti u poništenju temeljnih vrijednosti na kojima je uspostavljena moderna i demokratska Hrvatska. Stožer sutra i njima može zabraniti ulazak na Pantovčak ili Kaptol, a ako padne Hrvatski sabor, past će i sve druge nacionalne institucije.

Sila Boga ne moli, ali Bog silu ne voli!", priopćili su iz Domovinskog pokreta.