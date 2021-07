Domovinski pokret (DP) u srijedu je na sjednici Predsjedništva jednoglasno prihvatio neopozivu ostavku Miroslava Škore na dužnost predsjednika stranke te ostavku Darija Žepine na dužnost glavnog tajnika te pokrenuo stegovni postupak protiv Vesne Vučemilović.

„Svi članovi Predsjedništva jednoglasno su usvojili poslovnike o radu stranke, pravilnike o članstvu i ustrojstvu, pravilnik o provedbi unutarstranačkih izbora, te jednoglasno prihvatili neopozivu ostavku dosadašnjeg predsjednika stranke Miroslava Škore, kao i neopozivu ostavku dosadašnjeg glavnog tajnika Darija Žepine”, izjavio je nakon sjednice zamjenik predsjednika DP-a Mario Radić.

Radić je izvijestio da su zaključili kako je u ovom trenutku najvažnije očuvati stabilnost stranke i ustvrdio da "jedinstvo DP-a ni u jednom trenutku, unatoč medijskim napisima nije bilo ugroženo".

'Vučemilović je nanijela štetu stranci'

Ustvrdio je i kako su donesene odluke nužnost kako bi stranka u budućnosti bila još snažnija i kao bi se prekinuo trend netočnog izvještavanja o sukobima i raskolima.

Radić je također potvrdio da je pokrenut stegovni postupak protiv saborske zastupnice DP-a Vesne Vučemilović zbog zlouporabe unutarstranačkog položaja i nanošenja štete ugledu stranke u javnosti.

„Tim činom se nikoga ne izbacuje iz stranke nego, naprotiv, nudi prilika za konstruktivan rad, ne prejudicirajući odluku suda časti kao neovisnog tijela”, naglasio je Radić.

Dok traje disciplinski postupak sve dužnosti i prva člana stranke miruju, a postupak se treba završiti u roku 90 dana, pojasnili su u DP-u.

'Radila je na svoju ruku'

"Vesna Vučemilović je osoba koja je vrlo osebujna i impulzivna, teško mi je procijeniti, izgleda mi kao da je radila na svoju ruku", odgovorio je Radić na upit novinara je li Vučemilović radila na svoju ruku ili slala poruke svoga brata Miroslava Škore.

O odnosu sa Škorom, Radić je kazao da se jučer s njim vidio i čuo te da njihov odnos nije loš, dok je o informacijama o navodnim financijskim malverzacijama u stranci odnosno o tome da je Škoro naručivao svoje vino za stranku potvrdio da je nešto vina naručivano, ali u puno manjem iznosu od navodnih 700 tisuća kuna.

Zastupnik DP-a Stephen Nikola Bartulica kazao je kako mu je žao što je Vučemilović napustila sjednicu odbacivši tvrdnju da ju je netko ušutkavao ili zastrašivao, što je ona ustvrdila u objavi na Facebooku.

Kažu da nije htjela ostati na sjednici

„Zamolili smo je da ostane i sudjeluje do kraja, no ona nije htjela”, kazao je Bartulica dodavši kao ona može govoriti na Facebooku što hoće, ali da je stvarnost to da je slobodno mogla sudjelovati na sjednici.

„To je nekorektno ako želimo dobrobit DP-u. To nije način, nego ide dalje prema neredu, i to mora prestati”, ustvrdio je Bartulica.

Član Predsjedništva Igor Peternel uvjeren je pak da budućnost DP-a nije upitna.

DP će, kako je rečeno, o novom predsjedniku odlučivati na jesen. Radić je ponovio da se neće kandidirati za predsjednika, kao i da ne razmišlja o aktiviranju saborskog mandata.

U DP-u također ne očekuju rasipanje Kluba DP-a u Saboru.

"Nemojte se iznenaditi ako Škoro i Vučemilović ostanu i dalje članovi našeg zastupničkog kluba, 99 posto sam siguran da će tako biti", zaključio je zastupnik DP-a Ante Prkačin.