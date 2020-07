DOMOVINSKI POKRET ODLUČIO PREKINUTI SVAĐU IZMEĐU TOMAŠIĆ I PAULETIĆA: Predlažu važnu izmjenu izbornog zakona

Domovinski pokret Miroslava Škore odlučio je prekinuti svađu između Ruže Tomašić i Roberta Pauletića oko saborskog mandata najavom izmjena izbornog zakona kojima bi se odredilo da u Sabor kao zamjena ulazi kandidat s najviše preferencijalnih glasova

Nakon svađe između dvoje kandidata Domovinskog pokreta Miroslava Škore u 10. izbornoj jedinici oko saborskog mandata, iz Škorine su stranke najavili da će se založiti i za izmjene izbornog zakona i u tom dijelu, piše Večernji. Naime, Ruža Tomašić je na nedavnim izborima osvojila saborski mandat, no odlučila je ostati u Europskom parlamentu do lipnja sljedeće godine. Ona je odlučila da će ju zamijeniti Marko Milanović Litre iz njene Hrvatske konzervativne stranke. No, Robert Pauletić iz Domovinskog pokreta je također osvojio više od 10 posto preferencijalnih glasova te poželio mandat za sebe, čime je pokrenuo svađu kojom se ovih dana zabavlja domaća javnost.

Sve ovisi o preferencijalnim glasovima

“U slučaju mandata kojeg je na listi Domovinskog pokreta i partnera u X. izbornoj jedinici osvojila Ruža Tomašić (Hrvatski suverenisti, HKS), Domovinski pokret poštovat će zakone i zakonom temeljene odluke saborskih tijela, kakve god bile. Kako bismo trajno osigurali da se volju građana i njihove preferencijalne glasove uvijek uvažava i poštuje, zalagat ćemo se za promjenu izbornoga zakona, na način da kao zamjena u Sabor ulazi kandidat s najviše preferencijalnih glasova. Takav je način određivanja zamjene u konačnici najmoralniji i najpošteniji.”

Rošada na listi

“Naposljetku, valja razjasniti i predizborni dogovor. Prema njemu, Hrvatski suverenisti su u X. izbornoj jedinici dogovorili drugo, a ne prvo mjesto na listi. Unatoč tome, Domovinski pokret naknadno je u svrhu kreiranja što kvalitetnije liste kandidata suverenistima ustupio još bolje, prvo mjesto na listi, a drugo je pripalo Robertu Pauletiću, što je on gospodski prihvatio. Pauletić je time pokazao da mu fotelja nije najbitnija, a Domovinski pokret demonstrirao je svoju političku širinu i dobru volju za suradnju i zajedništvo. Jednak stav zauzeli bismo i da je situacija obratna”, poručili su iz Domovinskog pokreta.

