DOMOVINSKI POKRET NIJE UVJEREN U GOSPODARSKI OPORAVAK: ‘Nakon prošle recesije Hrvatskoj je trebalo punih sedam godina da se oporavi’

Domovinski pokret je skeptičan oko oporavka hrvatskog gospodarstva nakon koronakrize unatoč dobivene 22 milijarde eura, jer, prema njihovom mišljenju, Vlada dosad nije pokazala odlučnost u provedbi reformi

Klub zastupnika Domovinskog pokreta u četvrtak je ocijenio da, unatoč odobrene 22 milijarde eura iz EU, nije sigurno da će se Hrvatska uspjeti na pravi način oporaviti jer Vlada do sada nije pokazala potrebnu odlučnost da provede reforme koje je sama najavila. Stjepo Bartulica je na konferenciji za novinare ustvrdio da je u ovom trenutku jedino sasvim sigurno to da će Hrvatska u sljedećih sedam godina uplatiti 4,6 milijardi eura kao svoj doprinos, a ostatak se odnosi na moguća financijska sredstva koja bi mogli povući.

“Od ukupno 22 milijarde eura neto, ako uspijemo po sadašnjim kriterijima apsorpcije, moglo bi iznositi otprilike 15 milijardi eura, kroz sedam godina. Hrvatska neće taj novac automatski dobiti. Druge zemlje, koje očekuju manji pad BDP-a, primjerice Slovačka, dobila je 33 milijarde eura”, rekao je.

Trošak nečinjenja

Najviše ih zanima kako će se taj novac potrošiti jer je, kako je ocijenio, dosadašnja praksa bila netransparentna, politički korumpirana, a najveću korist su izvlačile dobro umrežene strukture. Bartulica je rekao i da kad bi Hrvatska uspjela povući čitav iznos, do zadnjeg eura, to na godišnjoj razini iznosi nešto ispod šest posto BDP-a, a puno je važnije, istaknuo je, na koji način ćemo upravljati s ostalih 94 posto koji se stvara u našoj zemlji.

“Zabrinuti smo jer se strukturne reforme koje se najavljuju ne provode i zbog neprovođenja reformi, što nazivam ‘troškom nečinjenja’, nakon prošle recesije Hrvatskoj je trebalo punih sedam godina da se oporavi, a ministar financija Zdravko Marić priznao je da će ova recesija biti teža i dublja”, napomenuo je Bartulica.

Njegova stranačka kolegica Vesna Vučemilović također je ocijenila upitnim trošenje i raspored odobrenih sredstava te dodala kako je i dinamika povlačenja tih sredstava nešto o čemu treba jako voditi računa jer do sada imamo odobreno nešto malo manje od sto posto, ali smo povukli samo 30 posto europskog novca. Prigovorila je i to što Hrvatska nema masterplan do 2050. godine nego se tek priprema Nacionalna razvojna strategija od 2021. do 2027. koja se radi samo zato da bismo mogli povlačiti europska sredstva.

Jesmo li mi brod bez kormilara koji brodi u ovim teškim i bremenitim vremenima prouzročenim pandemijom i zdravstvenom krizom bez presedana, pitala je iznijevši dilemu imamo li jasnu viziju i plan što želimo i kako Hrvatska treba izgledati u budućnosti. Sredstva EU treba iskoristiti za razvoj, a ne za saniranje određenih problema ili radova koja neće otvoriti nova radna mjesta ili nova Potemkinova sela i presijecanje vrpci u predizbornim kampanjama, rekla je Vučemilović i istaknula da je potrebna kontrola trošenja tog novca.

Privid sukoba

Komentirajući sukob premijera i predsjednika, Bartulica je ustvrdio da je sigurno da hrvatski narod neće imati nikakve koristi od njihovih prepucavanja. “Obojici odgovara privid sukoba jer su bili u svim vijestima. Sada je nastala takozvana tvrda kohabitacija, a ja u to ne vjerujem… To više spada u sferu zabave nego ozbiljne politike”, ustvrdio je Bartulica.

