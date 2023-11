Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta prije nekoliko dana otvoreno je zabranio dolazak Miloradu Pupovcu i zastupnicima SDSS-a da polože vijence u Dunav, a zbog čega su iz SDSS-a izrazili žaljenje, razočaranost i naglasili da to nikome ne treba.

Pred javnost je još jednom stao Mlinarić Ćipe, i to na lokaciji na kojoj SDSS svake godine polaže vijenac u počast žrtvama, javlja N1.

“Za nas nema svetijeg mjesta od Vukovara. Nismo huligani, nismo došli ovdje raditi nerede, ali ne dopuštamo da nam netko iskrivljuje povijest. Čuli smo što su rekli iz SDSS-a, da neće doći u Škabrnju i Vukovar. Niste dolazili ni prijašnjih godina, zašto? Mogli su uzeti ružu, hrvatsku zastavu i položiti je na bilo koji grob ili bijeli križ. Stalno govore da su za suživot i pomirenje, kao i mi. Ali, recite nam gdje su nestali Vukovarci? To je nulta točka s koje trebamo krenuti”, izjavio je Mlinarić.

“I Srbe koji su nestali treba pronaći pa im dati dostojanstveno mjesto gdje će počivati. Njih ima 39, što nije razlog za dizanje četničkih spomenika.”

'Izgovorila je hrpu laži'

Osvrnuo se ponovno na vijence u Dunavu. “Krše Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog pijeteta. Ovog mjesta nema u tom zakonu. Točno se zna gdje i kome se odaje pijetet – hrvatskim braniteljima i civilima, koji su stradali u napadu JNA i srpskih paravojnih skupina na Vukovar”, ponovio je Ćipe i naglasio da će Domovinski pokret cijeli dan provesti na toj lokaciji uz Dunav.

Milorad Pupovac nije istupao tijekom davanja izjava, umjesto njega to je učinila potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga, no s izrečenim se u Domovinskom pokretu ne slažu.

“Kao prvo, izgovorila je hrpu laži. Izgovorila je prijetnje, fizičke obračune, što nisam nikad rekao. Nikome nisam prijetio, čvrsto sam rekao da on vijenac neće baciti, to nije fizička prijetnja. Rekao sam da ćemo stati u živi lanac, to ne znači fizički obračun. Ne dopuštamo da se izjednači agresora i žrtve. Nitko nam to ne može raditi, nitko nema pravo na to. To je crta ispod koje ne idemo”, poručio je Mlinarić.

“Neka dođu sutra u Kolonu, nitko im ništa neće reći. Ali ovo im više nećemo dopuštati.”