Domovi za starije i nemoćne u Varaždinu su drastično poskupjeli, za čak 30 posto, javlja RTL. Cijene su porasle i u drugim dijelovima zemlje.

U Slavonskom Brodu dom je sad 20 posto skuplji, u Rijeci i domovima koje osniva županija 12 posto, dok je poskupljenje domova u Belom Manastiru, Đakovu i Osijeku 10 posto. Zagreb još drži staru cijenu, no moguća su poskupljenja i u metropoli, ali i u Splitu, piše RTL.

“I mi smo nažalost primorani povećavati cijene, a razlozi su objektivni povećanje troškova života, energenata i povećanja prava zaposlenih u domovima”, rekla je pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-dalmatinske županije Helena Bandalović.

Umirovljenici strahuju da će završiti na ulici

Oni s malenim mirovinama su stoga u problemu, jer dodatnih 1000 kuna nije lako “izmisliti”.

Gospođa Biserka sada mora izdvajati 4200 kn za smještaj u domu. Mirovina joj je 3000 kn, pa je jasno da joj nije ni blizu dovoljna. “Njezina reakcija je bila neka me izbace. Mi to nećemo dozvoliti, još su to troškovi lijekova", poručila je Biserka Vinceković iz Varaždina.

“Nova poskupljenja su najavili od nove godine od 10 posto, tko će to izdržati. A mirovine će poskupjeti 4 posto”, dodala je.

Socijalna radnica u Domu za starije osobe Varaždin Valentina Štefičer nabrojala je poskupljenja zbog kojih su cijene ovako skočile. “Došlo je do povećanja struje za 300 posto, namirnica do 100 posto, jednostavno takav način funkcioniranja nije bio održiv. A od resornog ministarstva dobivamo najmanja sredstva”, rekla je.

Ministarstvo: Nitko neće završiti na ulici

U Ministarstvu tvrde da nitko od umirovljenika neće završiti na ulici. “Mi ćemo za njih u slučaju potrebe pokrenuti priznavanja prava iz sustava socijalne skrbi, kako baš nitko ne bi ostao bez smještaja. Ostali imaju svoje obveznike”, rekla je Štefičer.

Umirovljenik Zoran je iz privatnog doma preselio u županijski jer su mu troškovi bili previsoki. “Tamo je bilo 5.700, a tu je 4.200. pa je bolje. Kakao benzin skače, tako sve skače, ništa čudno živimo u Hrvatskoj”, rekao je Zoran Rajfalović.