DOMOLJUB S MARKANTNIM BRČIĆIMA PREVARIO HRVATSKU: Mora vratiti sa suprugom 245.000 kn u državni proračun

Prema nepravomoćnoj presudi Marko Skejo mora vratiti u državni proračun nešto manje od 245 tisuća kuna plus kamate

Općinski sud u Splitu donio je nepravomoćnu presudu protiv bivšeg ratnog zapovjednika IX. bojne HOS-a “Rafael vitez Boban”, Marka Skeje, poznatog po svojim brčićima. Prema presudi, Skejo mora uplatiti državi ukupno nešto manje od 66 tisuća kuna i kamate od prosinca 2010. godine, a njegova supruga Jadranka morati vratiti nešto više od 178 tisuća kuna plus kamate od rujna 2009. godine. Riječ je, dakle, o ukupno nešto manje od 245 tisuća kuna plus kamate do isplate koje trebaju vratiti u državni proračun ako presuda postane pravomoćna, javlja Slobodna Dalmacija.

U slučaju da presuda postane pravomoćna, u roku od 15 dana moraju se pod prijetnjom ovrhe iseliti iz dva poslovna prostora u centru grada i predati ih u posjed MORH-u.

Skejoj i njegova supruga optuženi su da su prostor površine 81 četvorni metar u Zagrebačkoj ulici, u centru Splita, koji je Skejo još 1996. godine dobio u zakup od MORH-a za “obavljanje registrirane (navodno trgovačke, nap. a.) djelatnosti”, neovlašteno dali u podzakup trećim osobama ubirući najam od dvije tvrtke iako na njega nisu imali pravo.

Iako je prostor koji je Skejo dobio u najam bio je jedinstven, on ga je poslije pregradio i dobio dva poslovna prostora sa zasebnim ulazima, jedan od 52 kvadrata i drugi od 25 kvadrata. U ugovoru iz 1996. godine stajalo je da Skejo kao zakupac ne može dati prostor ili dio njega u podzakup bez suglasnosti zakupodavca, odnosno države.

Za taj 81 četvorni metar po ugovoru je državi mjesečno plaćao oko 1400 kuna, a od njegova neovlaštenog iznajmljivanja ubirali su nešto više od 9000 kuna mjesečno, dakle šesterostruko više, piše Slobodna Dalmacija.

