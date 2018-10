DOMIŠLJATI PREVARANTI IZ ZAGORJA: Obećavali ljudima da će im srediti veće mirovine, jedna žena čak digla kredit da im plati proviziju

Dvojica prevaranata iz Oroslavja desecima ljudi su obećavali da će im “srediti mirovinu” ili “veći iznos mjesečne mirovine”, a naivni ljudi za to su im isplatili iznose i do 16 tisuća eura, a jedna je žena čak podigla kredit kako bi prevarantima isplatila traženi iznos

Prevare kakve su se dosjetila dvojica muškaraca iz Oroslavja u Hrvatskom zagorju ne bi se posramili ni najmaštovitiji holivudski scenaristi, piše portal Zagorje.com donoseći priču u čijem su epilogu dvojica prevaranata zaradila kaznene prijave zbog višestrukih prevara i završila iza rešetaka.

Kako se doznaje iz Policijske uprave krapinsko-zagorske, riječ je o 42-godišnjem J.R. i 49-godišnjem Z.B. otprije poznatima policiji po raznim prevarama zbog kojih su bili i osuđivani te izdržavali zatvorske kazne.

U zatvoru prevarili prevaranta

No, zatvorski preodgoj očito nije imao utjecaja na njih. Štoviše, čak su i u zatvoru nastavili s prevarantskim poslovima pa su ondje uspjeli prevariti i druge prevarante, tamošne “cimere” koji su izdržavali kazne zbog lažnog sređivanja mirovina. Jednom od njih zagorski je prevarant ponudio da mu sredi puštanje iz zatvora jer “ima veze”. Ovaj je nasjeo te javio supruzi da drugom prevarantu iz Oroslavja, koji je tada bio na slobodi, preda nekoliko desetaka tisuća eura. Dakako, ubrzo su shvatili da su prevareni.

U posljednje vrijeme, nakon što su obojica ponovno bila na slobodi, koristili su više različitih načina na koje su varali ljude. Predstavljali su se lažnim imenima, ali i lažnim funkcijama, najviše kao djelatnici Zavoda za mirovinsko osiguranje, službenici policije pa čak i kao službenici PNUSKOK-a i USKOK-a, piše Zagorje.com.

U većini slučajeva raznim su osobama obećavali da će im “srediti mirovinu” ili, ako su ovi već bili u mirovini, da će im “srediti veći iznos mjesečne mirovine”. Naivni ljudi za to su im isplatili razne iznose, od 7 tisuća eura do čak 16 tisuća eura, a jedna je žena čak podigla kredit, kako bi prevarantima isplatila traženi iznos.

Isplate dogovarali ispred sjedišta USKOK-a

Nakon što bi primili novac, prevaranti su i dalje kontaktirali svoje žrtve te im lagali o svakom daljnjem koraku u “sređivanju penzije”. Jednoj žrtvi jedan od prevaranata nakon nekog vremena se čak javio tvrdeći da je završio u bolnici zbog infarkta te da je njegov predmet preuzeo kolega. Tada je nastupio drugi prevarant i uspio iskamčiti i dodatni novac od iste žrtve.

Dokle je sezala njihova drskosti govori činjenica da su se odgovornim osobama u nekim poduzećima koja su zapala u poteškoće, ali i jednom “zelenašu” koji se bavio legalnim posuđivanjem novca predstavljali kao djelatnici USKOKA. Govorili bi im kako se protiv njih pokreću postupci zbog kojih će završiti u zatvoru i platiti milijunske kazne, ali da se to “može srediti”. Za to im je spomenuti zelenaš isplatio čak 50 tisuća eura. Prevaranti bi zahtijevali da se primopredaja novca obavi u Zagrebu ispred zgrade USKOK-a, kako bi bili još uvjerljiviji u svojoj laži. Također su se predstavljali kao policijski službenici pa osobama za koje su znali da im prijete raznorazne novčane kazne nudili da će to “riješiti” ako im plate polovicu iznosa. Tako su jednom Zagorcu, koji je trebao platiti kaznu od 5.000 kuna, na prevaru uzeli 2.500 kuna.

Policija pozia prevarene da im se jave

U policiji kažu da se broj žrtava dvojice prevaranata iz Oroslavja popeo na tridesetak, i to samo u Zagorju, a sumnja se da žrtava ima još drugdje u Hrvatskoj.

“Apeliramo na sve građane koji su prevareni da nam se bez straha od sankcija jave. Naime, na taj način pomoći će nam da u daljnjim istragama kako bi se prevaranti koji već godinama varaju ljude ovaj put zadržali u zatvoru na dulje vrijeme. Građani koji su žrtve prevare se ne trebaju bojati jer nisu počinili nikakvo kazneno djelo, obzirom da nisu dali mito ovlaštenoj osobi već su dali novac prevarantima. Ako žele pokušati doći do svog novca kojeg su dali prevarantima, jedini mogući način je da prijave prevaru i pokušaju putem nadležnih institucija tražiti obeštećenje. Ako zbog srama ili straha žrtve budu šutjele, mogu se pozdraviti sa svojim novcem”, poručili su iz PU krapinsko – zagorske.

