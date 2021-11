Dominik (37) se godinu i pol besplatno vozio autocestom. Naime, kako piše Danica.hr u tom je razdoblju 88 puta ušao na autocestu i izašao na željenom čvoru bez da je platio i jednu kunu. Sve što je napravio je da je rekao da nema novaca.

Protiv Dominika je, međutim, podignuta optužnica kojom ga se tereti da je od lipnja 2019. do kraja studenog prošle godine Hrvatske autoceste oštetio za 10.672 kune.

Prema optužnici, on je “na autocesti A3 Lipovac – Zagreb – Bregana, s unaprijed stvorenom nakanom da se koristi autocestom i ne plati cestarinu, u 88 navrata prilikom ulaska na autocestu uzeo naplatne kartice i ušao na autocestu. “No, dolaskom na izlazne naplatne postaje odbijao je platiti cestarinu, navodeći da nema novca, čime je Hrvatske autoceste oštetio za ukupni iznos od 10.672 kune”, tvrde tužitelji.

Terete ga za kazneno djelo prijevare i za njega traže godinu dana uvjetnog zatvora, kao i vraćanje novca HAC-u s kamatama.

Zapao u financijske teškoće?

Dominik iz Vinkovaca se branio da mu namjera nije bila ikoga prevariti. Kaže da nije plaćao jer je baš u tom razdoblju bio zapao u financijske teškoće, “U to vrijeme sam imao firmu te sam u svrhu poslovanja gotovo svakodnevno bio primoran koristiti različite dionice autoceste. No, u jednom trenutku moja firma je bila blokirana, pa više nisam mogao plaćati korištenje autoceste”, vadio se Dominik.

Predstavnik HAC-a je otkrio da je Dominik često koristio različite dionice autoceste A3 Bregana-Zagreb-Lipovac te da je na izlazu tvrdio da nema novca pa su mu blagajnici sastavili izjavu koju je on potom vlastoručno potpisao.

No, nikad nije podmirio ni jedan naknadno izdani račun, iako je nastavio s korištenjem autoceste. "On je takvim ponašanjem s unaprijed stvorenom namjerom korištenja autoceste na izlaznim naplatnim postajama blagajnike dovodio u zabludu da će neplaćenu cestarinu naknadno podmiriti, iako je prilikom svog ulaska na autocestu znao da to neće učiniti”, tvrdi predstavnik HAC-a.

Dominik je oženjeni otac petero djece, trenutačno nezaposlen i bez imovine. Dosad je neosuđivan i protiv njega se nije vodio ni jedan drugi kazneni postupak.