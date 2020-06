DOMAGOJ HAJDUKOVIĆ OGLASIO SE PRVI PUT NAKON NAPADA: ‘Hvala svima do neba i nazad, puno mi to znači’

Hajduković je 7. lipnja oko 17,30 sati, telefonski obavijestio policiju da ga je u Osijeku na ulici verbalno i fizički napao njemu poznati muškarac, a potom je zatražio liječničku pomoć u osječkom Kliničkom bolničkom centru

SDP-ov saborski zastupnik Domagoj Hajduković oglasio se prvi put nakon što je fizički napadnut od strane stranačkog kolege Tomislava Mikulina, koji je obavljao dužnost voditelja ureda Davora Bernardića. Mikulina je policija prijavila zbog nasilja u obitelji.

Hajduković se ovih dana nije oglašavao. U napadu je zadobio lakše tjelesne ozljede. Sada je na Facebooku zahvalio na podršci.

“Volio bih svima osobno zahvaliti na potpori, ali toliko vas je da bi mi za to trebalo nekoliko dana. Hvala Vam svima do neba i nazad, puno mi to znači. Nastavljam nikad uvjereniji da su promjene potrebne i moguće. Idemo do pobjede!”, napisao je Hajduković.

Podsjetimo, Hajduković je 7. lipnja oko 17,30 sati, telefonski obavijestio policiju da ga je u Osijeku na ulici verbalno i fizički napao njemu poznati muškarac, a potom je zatražio liječničku pomoć u osječkom Kliničkom bolničkom centru (KBC), gdje su mu liječnici konstatirali lakše tjelesne ozljede. Mikulin je nakon toga uhićen i priveden pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske PU.

Predsjedništvo SDP-a u ponedjeljak je na hitnoj telefonskoj sjednici Mikulina isključilo iz članstva stranke i ujedno ga udaljilo s radnog mjesta višeg stručnog suradnika u Uredu predsjednika SDP-a Davora Bernardića.