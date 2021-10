Iako Domagoj Hajduković u četvrtak navečer nije izbačen iz stranke kao neki njegovi kolege nakon sastanka Predsjedništva SDP-a, u svojoj reakciji na Facebook profilu rekao je kako "se sam isključuje iz stranke".

'U ovakvoj stranci više ne želim biti'

Objavu prenosimo u cijelosti:

"U stranci u kojoj se pluralizam i različita mišljenja ne uvažavaju, u stranci u kojoj predsjednik ne prenosi događaje kako su se dogodili, u stranci koja vas javno prihvaća, a potajno vas se želi riješiti, u stranci u kojoj pojedinci odbijaju dati dokumentaciju DORH-u ili su priznali kaznena djela, a još su članovi s blagoslovom vodstva - više NE ŽELIM biti.

To nije stranka u koju sam ušao 2000. s ciljem promjena Hrvatske na bolje, to nije SDP, to nije stranka Ivice Račana u kojoj je obraz vrjedniji od izbora. Sutra ću podnijeti zahtjev za ispis iz članstva jer to nije stranka koja utjelovljuje moje principe, vrijednosti i ideale. Borba se nastavlja, ali ne u stranci čije je vodstvo sve samo ne socijaldemokratsko.

Isprike svim časnim članicama i članovima SDP-a, nisam uspio spasiti stranku od ovakvog vodstva. Volio bih reći da idem da bih se vratio, ali s ovako slijepim vodstvom…", napisao je.