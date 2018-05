DOMAĆI VOĆARI OČAJNI, UVOZ IH UNIŠTAVA: ‘Ako netko misli da se na jagodama može obogatiti, mi ćemo mu dati upute’

Domaći jagodari danas besplatno dijele svoje jagode u znak prosvjeda zbog nepošteno niske cijene uvoznih jagoda zbog koje ne mogu plasirati svoje proizvode u neke trgovačke centre.

Kako to obično u Hrvatskoj biva, u najvećoj sezoni berbe jagoda, naše je tržište preplavljeno jagodama iz uzgoja. Voljeli bismo da nas te informacije šokiraju, no to je već u našoj zemlji postala norma zbog čega su domaći voćari, ali i poljoprivrednici općenito, na izmaku snaga.

Neki trgovački lanci domaće jagode ne žele, upravo zbog uvoza, stoga su domaći jagodari odlučili iz protesta besplatno građanima dijeliti jagode ispred Plodina na zagrebačkom Laništu.

HRVATSKI VOĆARI OČAJNI: Besplatno će dijeliti jagode kod Arene jer ih trgovački lanci ne žele

Cijena koja uništava domaće proizvođače

‘U najvećoj sezoni berbe jagoda, kod nas ima uvoza jagode iz drugih zemalja i one se prodaju po nama neprihvatljivim, dampinškim cijenama. U Plodinama je, na primjer, bila akcija jagoda za 8,99 kuna po mjerici što je nerealna cijena. Naša realna cijena je ona koju mi držimo na štandovima, to je 12 kuna za mjericu’, rekao je za 24 sata Marijan Herceg, predsjednik Udruge uzgajatelja jagoda Grada Zagreba.

On kaže kako su troškovi proizvodnje i plasmana njihovih jagoda visoki i dodaje kako oni generalno nisu protiv uvoza, ali ne sada kad je u Hrvatskoj sezona jagoda. Smatra kako u trgovinama jasno treba istaknuti koje su jagode domaće, a koje uvozne.

No, plasman proizvoda nije im jedini problem. Problematična je i radna snaga. ‘Ako netko misli da se na jagodama može obogatiti, mi ćemo mu dati sve upute. Moramo u cijenu ugraditi svoj trošak, od uzgoja pa do plasmana na police. Sve to ima cijenu. Da bi se jagoda uzgojila, treba pripremiti oranicu, napraviti plastenik pa obaviti berbu. Imamo problem i s beračima kojih nema dovoljno, a plaćamo između 25 i 30 kuna po satu’, kaže Herceg.

Nisu protiv uvoza, ali…

Oni, ističe, ne traže protekciju u trgovačkim centrima, ali jeftin uvoz je i više nego zabrinjavajuć. ‘Maloprodajna cijena prve klase jagoda nigdje ne može biti 8,99 kuna po mjerici jer je to ispod ekonomske cijene. Mi prodajemo samo jagode, ne nudimo i toaletni papir i razne druge stvari kroz koje bismo se mogli pokrivati. Nigdje u Hrvatskoj cijena ne može biti 8,99, to je nerealno. Ne tražimo ništa iznad, mi tražimo ravnopravnost. Mi beremo zrele jagode, osim ako je plasiramo na izvoz ili trgovačke centre, onda se ona bere nepotpuno zrela da bi mogla izdržati’, pojašnjava.

Ekonomist i saborski zastupnik Ivan Lovrinović došao je na današnji prosvjed jagodara i podržao ih, jer kaže, smatra da je službena ekonomska politika okrenuta protiv proizvođača. ‘Svatko tko u ovoj zemlji pokuša nešto proizvesti biva nasamaren. Ove zrele jagode ne mogu dobiti mjesto u trgovačkim lancima. Ove domaće jagode moraju doći na police i zato se zalažem da mali proizvođači imaju prioritet. Oni moraju tezgariti po gradu da mukotrpno prodaju svoju robu. Strani trgovački lanci okupirali su cijelu državu. Nemam ništa protiv njih, ali moraju ponuditi našu robu’, kaže Lovrinović.