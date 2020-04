DOMAĆI UGLEDNI ZNANSTVENIK OTKRIO: ‘Djeca su tihi prenositelji korone. Njih 30 posto nema simptoma’

‘Prema uglednom časopisu The Lancet Infectious Diseases gotovo 30 posto djece oboljele od COVID-19 nemaju simptome bolesti, što ih stavlja u poziciju ‘tihih prenositelja virusa’ i epidemiološki je vrlo značajno…’

Dragan Primorac, ugledni hrvatski znanstvenik te bivši ministar obrazovanja za Večernji list govorio je o koronavirusu te novim saznanjima o bolesti koju virus sa sobom donosi. O tome što je poznato, a što nepoznato u vezi koronavirusa, Primorac kaže:

“Zanimljivo je da je to jedna mala čestica, potpuno nesposobna za samostalno funkcioniranje i kao takva osuđena je na propast ako ne dođe do ljudske ili životinjske stanice. Znamo da je to sedmi po redu iz obitelji koronavirusa. Radi se o trećoj epidemiji u posljednjih 18 godina.”

BIVŠI MINISTAR O PROBLEMU KORONAVIRUSA; Upitali ga i kad će kraj epidemije: ‘Mudri ljudi se suzdržavaju odgovoriti’

‘Dobra vijest je što virus ne doživljava mutacije’

“Znanstvenici procjenjuju da je 75 posto populacije procijepljeno s ova četiri, ja bih rekao, vrlo blaga virusa, što nam može tumačiti određene procese koji se događaju kod određene populacije. Ovaj virus ima veliki genom, a taj genom je najveći od svih takozvanih RNK-virusa. Pitanje je kako tako veliki genom ne doživljava brojne mutacije… To je dobra vijest. Taj virus je prilično stabilan – kazao je Primorac i naveo kako analiza virusa na samom početku u Wuhanu i virusa u SAD-u pokazuje minimalne promjene, što je dobra vijest za razvoj cjepiva”, objašnjava Primorac za Večernji list.

POZNATI HRVATSKI LIJEČNIK I GENETIČAR TVRDI: ‘Koronavirus mogu prenijeti osobe koje ne pokazuju simptome! To posebno zabrinjava’

‘Jedna osoba može virus prenijeti na pet do sedam drugih ljudi’

Odgovarajući na pitanje zašto se virus toliko brzo širi za razliku od ostalih virusa s kojima smo se susreli, Primorac kaže da je riječ o eksponencijalnom širenju virusa u slučaju nepoduzimanja određenih mjera. Da bi se jedna epidemija zaustavila, objašnjava Primorac, mora postojati cjepivo ili procijepljena populacija. Znanstvenik navodi kako je prije nekoliko dana postalo poznato da jedna osoba može virus prenijeti na pet do sedam osoba dok se u početku mislilo da zaraženi virus prenose na dvije osobe. Što se tiče gripe, osoba ju može prenijeti na jednu osobu.

“To je pet puta veća mogućnost širenja infekcije i tu leži njegova opasnost. A svakih pet do sedam dana taj broj se udvostruči. I to je zapravo ključna opasnost. U toj fazi virus zamre i prvih četiri dana nemoguće ga je detektirati. Zato je opasnost proglasiti nekoga negativnim na SARS-CoV, a on je za pet dan pozitivan”, objašnjava prof. Primorac.

ŽELIMO IZBJEĆI DRUGI VAL EPIDEMIJE: Bivši ministar: ‘Mjere koje se sada poduzimaju nezapamćene su u povijesti ljudskog roda’

Djeca kao tihi prenositelji korone

Dragan Primorac osobno smatra da ne postoji osoba na Zemlji koja nije bila u kontaktu s nekim od tih virusa, no da to ovisi o prirodnom imunološkom sustavu osobe. Dotaknuo se Primorac i djece u kontekstu koronavirusa za koje kaže da su vjerojatno ključni tihi prenositelji bolesti.

“Nova znanstvena studija objavljena u British Medical Journal pokazuje da je od 166 oboljelih od COVID-19 njih 130 (78 posto) bilo asimptomatično. Studija je rađena u Kini. Vrlo je relevantna i zastrašujuća jer nitko to nije očekivao. Studija objavljena u New England Journal of Medicine pokazuje da je 87 posto trudnica koje su bile COVID pozitivne bilo bez simptoma. Mi smo svaki dan okruženi velikim brojem ljudi koji su COVID pozitivni, ali ne znamo tko je inficiran. Vjerojatno su djeca ključni prenositelji virusa ili takozvane tihe infekcije i zapravo mogu predstavljati veliku opasnost starijima od 65 godina. Prema uglednom časopisu The Lancet Infectious Diseases gotovo 30 posto djece oboljele od COVID-19 nemaju simptome bolesti, što ih stavlja u poziciju ‘tihih prenositelja virusa’ i epidemiološki je vrlo značajno…”, kazao je Primorac za Večernji list.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

JESU LI DJECA IMUNA ILI SAMO NEMAJU IZRAŽENE SIMPTOME? Znanstvenici još ne razumiju koronavirus i zašto su najmlađi otporniji