PROBLEMI ZA DOMAĆI TURIZAM? ‘Sezona će biti na razini lanjske, ali to ove godine neće biti dovoljno’

Agencije koje najviše rade s privatnim smještajem mogle bi imati pad prometa ako se nisu dobro pripremile, te se njima poručuje da je najvažnije osluškivati tržište i u pravom se trenutku prilagoditi većom kvalitetom ili novim proizvodom

Ljetni dio turističke godine u Hrvatskoj bi mogao biti sličan lanjskom, no i za to će turistički sektor morati uložiti više napora i promo aktivnosti, pogotovo što je trenutni buking za ljeto očekivano usporen, jer turisti više nego prošlih godina čekaju last minute, ocjene su predstavnika turističkih agencija.

“Hrvatski turizam je ukupno u predsezoni zabilježio određene poraste, no u svibnju je došlo do pada, uvelike i zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, te je izvjesno da će svibanjski rezultat biti manji nego lani. To ima neznatan utjecaj na rezultate cijele godine, ali će zato puno veći imati turistički najjači ljetni mjeseci za koje još uvijek ne možemo sa sigurnošću reći kakvu će popunjenost donijeti zbog usporenog i last minute bukinga”, ističe za Hinu Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK, član Turističkog vijeća HTZ-a i predsjednik uprave turističke kompanije Uniline.

Obiteljski smještaj imat će najveći pad

Kaže da je na izvjestan poremećaj u punjenju kampova utjecalo loše vrijeme u svibnju, a moguće će i u prvom dijelu lipnja, dok su hotelske kuće reagirale i sa cjenovnim akcijama nastoje privući dodatnu potražnju. Za obiteljski smještaj, koji čini najveći, 60 postotni udjel u ukupnim turističkim krevetima, smatra da će u situaciji usporene potražnje imati najveći pad i to iz više razloga, od još povećane ponude tog smještaja, do njegove oslonjenosti na tek nekoliko kanala prodaje i nespremnosti za situacije smanjene potražnje.

“Evidentno je da je vrijeme turističke hiper potražnje iza nas i da moramo uložiti puno napora i truda za ostvariti lanjske rezultate. Za putničke agencije posla će u očekivanim gabaritima biti i dalje, a s obzirom da većina turista u Hrvatsku tijekom godine, a pogotovo ljeti dolazi individualno, agencije će i s njima, kao i do sada, imati posla te tu ne očekujem značajnije promjene, jer turisti i dalje preferiraju sigurnost i kvalitetnu uslugu što im agencije jamče”, ocjenjuje Žgomba.

Za Unilinove rezultate pak i očekivanja od ljeta napominje da imaju porast ukupne prodaje u odnosu na prošlo ljeto, najviše temeljem širenja poslovanja na daleka tržišta, posebice na kinesko, korejsko i južnoameričko, kao i zbog ulaska u selektivne i inovativne turističke proizvode. Najviše ‘prodaju’ destinacije u Istri te područje od Zadra do Makarske rivijere, a od grupnih aranžmana Dubrovnik, Split, Plitvice i Zagreb sa jednako zastupljenom strukturom prodanih vrsta kapaciteta kao i do sada.

Turisti čekaju last minute ponude

Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) te također član Turističkog vijeća HTZ-a i direktor agencije Terra Travel Tomislav Fain ističe pak da je trenutni mali zastoj i kasnije bukiranje za ljeto u Hrvatskoj očekivana situacija zbog promjena trendova potražnje i jer turisti osluškuju tržište te, znajući da ima slobodnih kapaciteta u Hrvatskoj i drugim mediteranskim zemljama, čekaju povoljnije last minute ponude.

“Sve agencije su u stalnom kontaktu sa stranim partnerima i pokušavaju uz njihove sugestije raditi male korekcije cijena, termina ili dodatnih usluga kako bi popunili datume u kojima još ima slobodnih kapaciteta. Može se očekivati sezona na razini lanjske po dolascima turista i noćenja, ali to ove godine neće biti dovoljno da bi cijeli turistički sektor bio zadovoljan”, smatra Fain.

Podsjeća da je već i prošle godine turistička ponuda u zemlji (privatni smještaj, prijevoz, ugostiteljstvo i drugi) nadišla potražnju te vjeruje da će slobodnih kreveta, viška prijevoznih sredstava i drugog ostati ‘slobodno’ i ovog ljeta. I on smatra da će agencije koje rade daleka tržišta poslovati s porastima, kao i one koje maju posebne programe, rade u nekoj određenoj niši i to kvalitetno. S druge strane, agencije koje najviše rade s privatnim smještajem mogle bi imati pad prometa ako se nisu dobro pripremile, te stoga Fain poručuje da je najvažnije osluškivati tržište i u pravom se trenutku prilagoditi većom kvalitetom ili novim proizvodom. Dodaje i da, iako individualni dolasci turista u Hrvatskoj rastu, sve više ih rezervira preko raznih portala, a sve manje preko agencija.

Za agenciju Terra Travel kaže da je promjena smjera poslovanja, od primarne prodaje privatnog smještaja do destinacijske menadžment kompanija (DMC) sa raznim novim proizvodima, donijela rast poslovanja i ove godine od 10 posto za sada, pri čemu ističe i rast u svibnju, unatoč vremenu koje za posebne izlete nije bilo baš naklonjeno. Nada se da će takve trendove zadržati i u ostalom dijelu godine, ali i da im je od rasta bitnije da kvalitetno odrade sve dogovoreno s partnerima i gostima, pri čemu kaže da cijene unatoč povećanju kvalitete usluga nisu mijenjali zadnjih par godina, jer smatraju da samo tako mogu napredovati iz godine u godinu.

‘Buking za špicu sezone je usporen’

I iz najveće domaće turističke agencije Atlasa smatraju da će ova ljetna sezona biti na tragu prošlogodišnje, ali uz preduvjet napora i dodatnih promotivnih aktivnosti.

“Naši ključni partneri odlučili su s nama nadalje pozicionirati Hrvatsku i povećavati kapacitete, no usprkos tome evidentno je da je buking za ‘špicu’ sezone usporen, pa je cilj zadržati bar brojke iz 2018., dok će iduća godina zasigurno biti kompleksna”, kaže direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Atlasa Nikolina Frklić.

Svu sugovornici se slažu i da snižavanje cijena nije dobro rješenje, pri čemu iz Atlasa smatraju i da je “potreban i intenzivan dijalog svih dionika u turizmu, kao i sustavno poboljšavanje omjera cijene i kvalitete. Snižavanje cijena bilo bi kratkoročno rješenje koje dugoročno može nanijeti štete. Jedino ispravno je zajednički unapređivati kvalitetu sukladno dugoročnoj strategiji”.

Žgomba pak poručuje da s prodajnim cijenama valja postupati pažljivo i odgovorno, jer “svaki ishitreni korak može uroditi neželjenim posljedicama na duže razdoblje”, dok Fain ističe da su “na žalost neke pojedine kolege dizale cijene bez razloga, tj. bez dodatnog podizanja kvalitete usluge i to vjerojatno sada dolazi na naplatu”, ali i da u politiku cijena ne želi ulaziti jer svaki poslovni subjekt sam odgovara za svoje cijene i razinu usluge koju pruža.

