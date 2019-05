DOMAĆI RAZOČARANI KINEZIMA KOJI GRADE PELJEŠKI MOST: ‘Nit’ ih vidiš, nit’ čuješ. Malo troše, a priušte si tek jedno zadovoljstvo’

Domaći stanovnici su očekivali da će se kineski radnici kad ne rade provoditi, trošiti po restoranima, izlaziti u kafiće, a čak se govorilo da će za njih biti otvorena i kockarnica. No, od toga ništa. Oni rade dan i noć i rijetko napuštaju svoje barake

Oko 150 radnika, većinom Kineza, koji užurbano grade Pelješki most već pola godine stanuju u montažnim barakama u Brijesti na Pelješcu, dok šefovi gradilišta stanuju u apartmanima u Komarni, na drugoj strani obale, gdje se nalaze i barake u kojima su kuhinja, kancelarije i neki pomoćni objekti.

“Radnici u barakama, a šefovi u apartmanima i sobama. Vazda je toga bilo i biće, a posebno u Kini gdje još vlada komunizam. Zna se tko je tko, a ne kao kod nas, svak bi se nešto pit’o i odlučiv’o”, komentirali su stanovnici Komarne za Slobodnu Dalmaciju koja je objavila reportažu o tome što rade kineski radnici kada ne rade na gradilištu mosta. Uglavnom, u Komarni kažu kako ih slabo viđaju. Tek kad odrade neki veći dio posla onda to proslave na svoj tradicionalan način – vatrometom.

Ručaju na gradilištu da ne gube vrijeme

Domaći stanovnici su, piše Slobodna Dalmacija, očekivali da će se Kinezi provoditi, trošiti po restoranima, izlaziti u kafiće, a čak se govorilo da će ondje za njih biti otvorena i kockarnica. No, od toga ništa. Oni rade dan i noć i rijetko napuštaju svoje barake. Četiri kuhara pripremaju im obroke na samom gradilištu, da ne gube vrijeme.

“Oni su ovdje došli da rade i zarade. Isto k’o kad su naši šezdesetih godina išli u Njemačku. Oni koji su trošili i provodili se, ništa nisu stekli. Tako i oni rade i štede da imaju novca kada se vrate kući. A i kuda bi išli kad ne znaju plivati. Zato nose one prsluke za spašavanje. To je isto kao kod nas kad netko iz brda dođe na more, kako će znati plivati”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju Mile Brljević iz Komarne.

Doznaje se također da su radnici uglavnom iz kineskih pokrajina gdje se uzgaja loza i da zato jako vole vino, ali i ono im je osigurano na samom gradilištu. Neki su probali domaće neretvansko i bili toliko oduševljeni njime da su ga slali kući obiteljima na degustaciju. U Komarni također kažu kako na gradilištu Pelješkog mosta nisu samo radnici tihi, nego i strojevi.

“Nije nam smetala ni buka kada su se pobijali piloti. Više buke pravi jedan bager kad nešto kopa nego te dizalice”, kaže Mile Brljević iz Komarne.

Iznajmljivači i ugostitelji ipak trljaju ruke

Isti sugovornik kaže kako ne stoje primjedbe da hrvatsko gospodarstvo nema nikakve koristi od gradnje mosta i da se ne dovozi sve iz Kine.

“Puno toga na gradilištu su radili naši obrtnici, od postavljanja ograda pa do pocinčavanja u Splitu. Boja se kupuje kod domaćih prodavača. Ima pet čistačica iz doline Neretve. Pa nekoliko inženjera je iz Neretve. Sve je to dobro za našu dolinu”, kaže.

Od Božića naovamo iznajmljivači soba i apartmana u Komarni ukupno su zaradili oko 60 tisuća eura od iznajmljivanja. Neki su ugostitelji u svoju ponudu uključili i specijalitete kineske kuhinje jer, kažu, od Splita do Dubrovnika nema niti jednog kineskog restorana.

“Cilj je osigurati kinesku hranu. Neće to biti ništa specijalno – škampi, riba, piletina, europska hrana na kineski način. Posuđe će biti u kineskom stilu kao i interijer”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju ugostitelj iz Komarne Ivo Jerković.

Za razliku od radnika, njihovi šefovi se, doznaje Slobodna Dalmacija, goste u apartmanima i za njih se nabavljaju posebna hrana, voda i sokovi. Sve to osigurava im kompanija CRBC za koju rade. Kuhaju im se škampi i oborita riba, vole posjeti salatu od hobotnice, salate začinjene kineskim začinima, a vole posjećivati i restorane od Stona do Neretve te uživati u ovdašnjim delicijama, brudetu od jegulja i žaba i kamenicama.

