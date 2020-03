DOMAĆI OPERATERI UPOZORAVAJU: Zbog koronavirusa mogli bi teže nabavljati i isporučivati mobitele

Iz Hrvatskog telekoma, A1 i Tele2 Hrvatske poručuju kako su poduzeli sve zaštitne mjere za sprječavanje zaraze kod radnika i upozoravaju kako epidemija koronavirusa u cijelom svijetu uzrokuje probleme u proizvodnji i opskrbi pa očekuju teže nabavljanje mobitela i druge potrošačke opreme iz Azije

Tri najveća telekoma u Hrvatskoj, HT, A1 i Tele2, zbog koronavirusa poduzimaju razne zaštitne mjere za zaposlenike, u kontaktu su i sa svim nadležnim institucijama, a iako trenutno nemaju poremećaje u opskrbnim i nabavnim procesima, ističu da se ti poremećaji mogu očekivati. Odgovarajući na upit Hine o utjecajima koronavirusa na poslovanje i nabavne procese, iz sva tri telekoma naglašavaju da su poduzeli brojne mjere za zaštitu zaposlenika, neprekidnost poslovanja i pružanja usluga korisnicima.

HT poduzeo širok spektar mjera

Iz HT-a, najvećeg telekoma u Hrvatskoj, naglašavaju da su zbog situacije s koronavirusom poduzeli širok spektar mjera, od nabave dezinfekcijskih sredstava i pojačanog čišćenja prostorija, do detaljne razrade planova za ostvarivanje svih koraka propisanih odgovarajućim protokolom, kako bi nastavili kontinuirani rad. To drže i svojom odgovornošću prema svim zaposlenicima, kompaniji i društvu u cjelini.

“HT će zaposlenicima osigurati maksimalnu podršku u zaštiti zdravlja, imajući na umu pritom i potrebu da, kao tvrtka od strateškog značaja za Hrvatsku, osiguramo i kontinuitet usluge svim korisnicima. Sigurnosni centar dostupan je 24 sata na dan, a slično se pripremaju i ponašaju i sve članice HT Grupe”, odgovaraju iz HT-a na upit.

Dodaju da sve to vodi Tim za koordinaciju krizne situacije HT grupe, kao i da su i u kontaktu i s ostalim članicama DT (Deutsche Telekom) Grupe koja također poduzima slične mjere. Oko nabavnih i opskrbnih procesa naglašavaju da kineska proizvodnja uređaja i komponenti ima značajan utjecaj na sve svjetske proizvođače elektroničkih uređaja, te da globalni problem koronavirusa utječe na tu proizvodnju, zbog čega postoji mogućnost i otežane nabave i isporuke elektroničkih uređaja.

“Trenutno, u HT-u svi korisnici mogu računati na sve usluge i proizvode iz portfelja”, kažu iz HT-a.

A1 se pripremio i prije epidemije u Hrvatskoj

Iz A1 Hrvatska ističu pak da su i prije potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj poduzeli sve potrebne mjere zaštite zaposlenika, ali i mrežne infrastrukture kako bi korisnicima u slučaju eventualnih mjera zbog koronavirusa i dalje osigurali kvalitetnu uslugu. I oni imaju poseban tim koji pomno prati situaciju, sve službene informacije i upute od nadležnih institucija za situaciju oko tog virusa, kao i razrađene detaljne scenarije za osiguravanje kontinuiteta poslovanja i pružanja usluge korisnicima u čemu je prioritet zaštita zdravlja zaposlenika.

“Odlučili smo ograničiti domaća i inozemna putovanja koja su zamijenjena video konferencijama. Zaposlenike redovito informiramo o novostima i mjerama koje poduzimamo, kako nema za sad drugačijih uputa nisu posebno upućeni na rad od kuće”, kažu iz tog telekoma, naglašavajući i da trenutno nemaju značajnih odstupanja od redovnog poslovanja. Ipak, komentirajući da je situacija s koronavirusom u svijetu dijelom poremetila opskrbne procese, napominju da se sukladno tome očekuju da će pojedini modeli pametnih telefona i drugi potrošački hardver biti teže dobavljivi u idućim tjednima.

“Što se tiče mrežne infrastrukture A1, osigurano je održavanje uz dovoljne zalihe komponenti, dijelova i materijala, a planovi kompanije i njihova realizacije odvijaju se u skladu sa strategijom. Ista je situacija i na razini cijele A1 Telekom Austria Grupe, a sve članice su svakodnevnoj koordinaciji po pitanju koronavirusa”, proručuju iz A1.

Tele2 ne vidi razloga za rad od kuće

Naglašavajući kako je njihovo poslovanje trenutno uobičajeno, iz Tele2 kažu da su zbog bolje informiranosti zaposlenika svima poslali obavijest s napucima relevantnih državnih tijela.

“U internoj obavijesti smo uz ostalo kolegama, pogotovo onima koji dolaze u doticaj s većim brojem ljudi, poručili da obrate dodatnu pozornost na higijenu s pranjem ruku, da planirane sastanke pokušaju održavati video pozivima, kao i da svatko onaj tko se osjeća bolesno ostane kod kuće. Za sada nema razloga za rad od kuće, ali Tele2 i inače nudi tu mogućnost do četiri dana mjesečno i oni koji to žele i sada to mogu koristiti”, otkrivaju iz Tele2.

I oni imaju razrađen krizni plan za najrazličitije situacije, i prate što službe preporučuju, a smatraju i da, ako se nastavi obustava proizvodnje, odnosno dostava robe iz Kine, telekom industrija i većina operatora može eventualno očekivati ubuduće poremećaje u dobavi uređaja.