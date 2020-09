DOMAĆI LIJEČNIK O PROTIVNICIMA CIJEPLJENJA: ‘Kad im daš neki savjet, oni uvijek znaju bolje od doktora. To je neznanje, ali nisu oni krivi…’

Dok je cjepivo odgovor na bolesti, u 21. stoljeću sve više jača tzv. ‘antivakserski pokret’

Pandemija koronavirusa će po svemu sudeći trajati dok se ne pronađe efikasno i sigurno cjepivo. Isto se dogodilo i prije malo više od 100 godina kada je svijet poharala pandemija španjolske gripe. Danas, kao i već dugi niz godina, cijepljenje protiv gripe je dostupno. Zato se svake godine dosta ljudi cijepi, no istovremeno, dok je cjepivo odgovor na bolesti, sve više jača tzv. “antivakserski pokret”.

Nesigurnost uzrokovana pandemijom te oprečne informacije koje su javnosti “servirali” zdravstveni dužnosnici diljem svijeta, dovela je do revolta nekih ljudi koji sada uopće ne žele nositi maske. Isto tako, brzo se šire dezinformacije od kojih se stvaraju razno razne teorije zavjere. Domaći liječnici već tjednima savjetuju ljudima da se cijepe protiv gripe jer bi jesen mogla biti teška za one koji se istovremeno budu bolovali od gripe i Covida-19.

No, jedna anketa koju je proveo Glas Istre donijela je rezultate koji nisu baš optimistični oko toga da će se ljudi cijepiti protiv gripe. I to usred pandemije opasnog i još uvijek nepoznatog virusa. Dakle, većina Puljana pokazuje nepovjerenje prema cjepivu, a neki još i dalje vjeruju u liječenje prirodnim putem. No, tu su i oni razmišljaju o cijepljenju protiv gripe zbog pojave korone. Na ovu temu, Glas Istre razdgovarao je s dr. Natkom Beckom, specijalistom radiologije.

‘Antivakserski pokret dobio je vjetar u leđa zbog pandemije’

Upitan jesu li djeca roditelja koji ih odbijaju cijepiti u opasnosti te na čemu se temelji uvjerenje nekih roditelja da cjepivo uzrokuje autizam, dr. Beck odgovara da ta pitanja postoje oduvijek kod ljudi koji surađuju i ne surađuju.

“Mi u medicini vodimo bitku s ljudima koji ne surađuju, a realno gledajući, oni su većina. Jako malo ljudi drži se liječničkih uputa. Kad im daš savjet, neki lijek… ljudi uvijek imaju bolju ideju od doktora. Antivakserski pokret dobio je vjetar u leđa zbog aktualne pandemije. Zahvaljujući društvenim mrežama na kojima se ljudi lakše okupljaju množe se svakakve teorije i stoga se stječe dojam da je to nekakav ozbiljan problem. Osobno, uvijek pozivam sve roditelje da cijepe svoje djecu.

Cijepim svoju djecu, cijepim sve svoje do kojih mi je stalo. To je sve do komunikacije i kulture naroda, jel’. Ne vidim to kao medicinski problem, to je društveni problem jer naše društvo nije dovoljno educirano i osviješteno o nečemu o čemu bi trebali biti”, govori dr. Beck za Glas Istre.

‘Ljudi koji ne žele cijepiti djecu skloni su mistifikaciji’

Ovaj liječnik ističe da ništa ne zamjera roditeljima koji odbijaju cijepiti djecu i to objašnjava time da “oni ili nisu u stanju bolje znati ili su toliko zaluđeni nečime da ne mogu razaznati”. K tome, dr. Beck iskazuje razumijevanju prema ljudima koji strahuju da će cjepivo kod njihove djece uzrokovati autizam jer ima empatije prema roditeljima koji imaju djecu s autizmom.

Navodi da je život s bolesnim djetetom drugačiji i da roditelji koji za autizam krive cjepivo normalno reagiraju. Kaže da je normalno da u toj situaciji da u toj situaciji traže krivca. Odgovarajući na pitanje jesu li oni koji ne žele cijepiti djecu nepovjerljivi ljudi skloni mistifikaciji, dr. Beck kaže da jesu.

“To su prvenstveno ljudi koji nemaju dovoljno znanja, skloni mističnoj interpretaciji i nesposobni prihvatiti da se stvari događaju prirodno, zato što se naprosto događaju. Glavni razlog tome je manjak edukacije u prirodnim znanostima i znanstvenoj metodologiji. Primjerice, tek kad pročitate nekoliko knjiga na početku studija medicine shvatite kako stvari funkcioniraju i kako se događaju. Tada nema prostora za pitanja trebamo li se cijepiti i uzrokuje li cjepivo autizam, već samo za pitanje koje je cjepivo bolje”, rekao je dr. Natko Beck za Glas Istre.