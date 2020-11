Dio ukradenih vozila, obično ona najskupcijenija, krijumčari se u zemlje istočne Europe, dio vozila krade se zbog rezervnih dijelova, a manji broj se otuđuje da bi se njima počinilo neko drugo kazneno djelo

Podaci Ministarstva unutarnjih poslova govore da je u posljednje tri godine na području cijele Hrvatske ukradeno ukupno 2258 vozila, a pronađeno ih je 1578. Od toga je u prvih osam mjeseci ove godine ukradeno 459 vozila, a 345 je pronađeno.

Jedan Zagrepčanin ispričao je za RTL.hr kako mu je sredinom listopada ukraden automobil VW Golf 7 iz garaže u stambenoj zgradi u novozagrebačkom naselju Lanište.

Nadzorna kamera snimila sve – osim najbitnijeg

“U devet navečer vratio sam se u svoju zgradu i parkirao u svoju garažu. Kada sam sljedeće jutro ušao u garažu, automobila nije bilo. Pozvao sam policiju, a oni su rekli da dođem u postaju gdje su napravili zapisnik. Sve po proceduri”, ispričao je.

Zanimljivo je da u garaži te zgrade postoji nadzorna kamera koja je snimila krađu, ali nije uspjela “uhvatiti” ono najbitnije.

“Otišao sam do upravitelja zgrade i vidjeli smo snimke kamere koje su pokazale da je auto izvezen iz garaže u 3,57 ujutro. Tijekom izlaska iz garaže spušteni su viziri u autu tako da lopovima kamera nije mogla uhvatiti lica. Jasno se vidi da je počinitelj koji je odvezao moj automobil kod sebe imao ključ od garaže u kojoj se nalazio. Inače imamo problem s tom zgradom'”, kazao je ojađeni Zagrepčanin.

U policiji rekli da će automobil teško pronaći

Gotovo identična situacija dogodila se i u susjednoj zgradi na Laništu.

“U rujnu je susjedu ukraden automobil, BMW 5. Dakle, iz iste garaže, s iste etaže. Ukraden je na isti način”, kaže RTL-ov sugovornik.

Obojica vlasnika ukradenih automobila prijavili su slučajeve policiji, ali nisu dobili očekivane odgovore.

“Susjedu su u policiji rekli isto što i meni. Ja sam se malo više potrudio, dosađivao sam inspektorici. Došao sam u postaju i čekao da me prime i da onda prijavim krađu. Rekli su mi da misle kako će auto teško pronaći i da najčešće zna završiti u dijelovima ili preko granice. Ja sam u međuvremenu imao nekakvu informaciju i opet sam tražio inspektoricu, da prenesem to policiji. Bio je vikend pa su mi rekli da ona ne radi vikendom i da radi u ponedjeljak. Onda sam pitao mogu li je oni nazvati i prenijeti joj informaciju na što su mi odgovorili da ju ne mogu uznemiravati vikendom, a moj automobil dotad može završiti u Poljskoj”, potužio se dodavši da se u policiji ponašaju kao da mu je ukraden bicikl.

Na meti lopova najčešće su Volkswagenova vozila

Inače, Golf 7 već dugo je omiljena meta lopova. Prema podacima MUP-a, Volkswagenova vozila inače su najrizičnija po pitanju krađa. u skupinu vozila spadaju upravo oni proizvođača koncerna Volkswagen. Najveći broj krađa vozila bilježi PU zagrebačka, a zatim PU splitsko-dalmatinskoj i PU primorsko-goranska. A u prosjeku, 85 posto ukradenih putničkih vozila bilo je starije od pet godina u trenutku krađe.

Zagrepčanin s Laništa, kojemu su ukrali Golfa, ne gaji previše optimizma da će njegovo vozilo biti pronađeno.

“Svi na kraju slučajeve rješavaju sami, prepušteni su sami sebi. Uvjeren sam da ga policija nikad neće ni naći niti će me obavijestiti ni o čemu. Rekli su mi: ‘Nemoj uopće vjerovati da će policija nešto napraviti’. Tako se i ispostavilo. Čak sam očekivao da će me netko nazvati pa da dam određenu svotu novca za auto jer bolje biti ranjen nego mrtav. Ali me nitko nije nazvao”, pojadao se RTL-u.

Dio ukradenih vozila, najčešće vozila srednje i više klase, krijumčari se u zemlje istočne Europe gdje im se krivotvore identifikacijska obilježja i popratna dokumentacija. Dio vozila krade se zbog rezervnih dijelova, a manji broj se otuđuje da bi se njima počinilo neko drugo kazneno djelo. U proteklih deset godina pronađeno je oko 30 posto ukradenih vozila.

