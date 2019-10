DOMAĆI AUTOPRIJEVOZNICI ‘KRADU’ SRBIMA TURISTE: Evo zašto ipak smiju doći u beogradsku zračnu luku i pokupiti Kineze i Korejce

Iako se srpski autoprijevoznici žale na masovnu pojavu autoprijevoznika iz inozemstva koji u Beogradu uzimaju turiste, autoprijevoznici tvrde kako im europski propisi to omogućuju ako izađu iz zemlje u roku od 24 sata

Vlasnici turističkih agencija i autoprijevoznika iz Srbije požalili su se kako im sve veći broj turista, naročito iz dalekoistočnih zemalja poput Kine i Koreje, “otimaju” inozemni autoprijevoznici, među kojima ima i dosta onih iz Hrvatske. Novosti pišu kako je česta pojava da autobusi sa sjevernomakedonskim registracijama prevoze turske turiste koji slete u Skopju, potom kratko obiđu Beograd i nastave put k Sarajevu. No, poseban “trn u oku” su im hrvatski autoprijevoznici.

“Najveći problem nam prave upravo te hrvatske agencije koje praznim autobusima stižu na Aerodrom Nikola Tesla, dočekuju najčešće kineske goste i voze ih do naših turističkim atrakcijama. Recimo, naši vlasnici agencija, da bi praznim autobusom otišli po posljednju grupu u Grčku, moraju pripremiti ‘brdo papira’! Situacija sa stranim agencijama koje po našoj zemlji voze strance svojim autobusima rješava se međudržavnim ugovorima o kabotaži”, rekao je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA.

Kabotaža kao sabotaža?

Kabotaža je ugovor kojim se dogovara smije li ili ne smije autobusni prijevoznik u tranzitu primati putnike u inozemstvu. Vozače iz Hrvatske spašavaju i takozvane “balkanske ture”.

“Autobusi stranih tablica iritiraju naše građane, jer misle da nam otimaju turiste. Međutim, oni ne čine prekršaj ukoliko rade “balkansku turu” i prolaze kroz nekoliko zemalja. Ako je riječ o zatvorenoj grupi turista normalno je da hrvatski autobus, koji turu počne u Zagrebu, vozi do kraja. ‘Balkanske ture’ ne bi bile moguće ukoliko bi strane goste maltretirali da na svakoj granici prijeđu u drugi autobus. Sami smo krivi što nam uzimaju posao, a svaka grupa mora nešto i potrošiti, makar to bio samo ulaz u javni toalet. Naš problem je što se ne trudimo više i ne ulažemo energiju i sredstva u razvoj incoming turizma, već se većina agencija oslanja na odvođenje naših turista u Grčku”, ističe Ljubiša Nešovanović iz agencije “Robinzon”.

No, čini se kako mnogi, usprkos “balkanskim rutama” krše propise o kabotaži. Senečić se požalio Jutarnjem kako je sve u redu dok u propisanim rokovima napuštaju zemlju, “mo mi svakodnevno svjedočimo situacijama gdje pojedina vozila, posebno ona iz Austrije, dolaze prazna, preuzimaju turiste s riječnih kruzera, voze ih Srbijom, opet ih vraćaju na kruzere te napuštaju zemlju, a to svakako nije u skladu s propisima.”

Ništa nelegalno

Na fotografijama članka u srpskim medijima vidljiv je i autobus prijevoznika Darko Tours iz Desinića, a direktor Dario Štih priznao je da odlaze u beogradsku zračnu luku i pojasnio zbog čega autoprijevoznici iz raznih zemalja ipak mogu pokupiti turiste u Beogradu.

“Otkako je Hrvatska postala članica Europske Unije, zakon propisuje da domaći autobuseri i dalje smiju preuzimati strane goste u zemljama koje nisu članice, no uvjet je da te zemlje potom moraju napustiti u roku od 24 sata od ulaska i vratiti se u Hrvatsku. To i činimo: dolazimo praznim autobusima, na primjer, na aerodrom ‘Nikola Tesla’, preuzimamo goste, potom ih odvozimo na malu city tour gradom te u propisanim rokovima prelazimo granicu prema Hrvatskoj”, pojasnio je Štih i dodao da to čini pet posto ukupnog posla.

Štih kaže kako razumije prigovore susjeda, jer dolaskom autobusa iz inozemstva ostaju bez dijela posla, ali ističe kako je uzrok tomu bolja opremljenost hrvatskih autobusa te ističe da su turisti to prepoznali, ali i da je to uvjet opstanka na tržištu. Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fain pojasnio je da u cijeloj priči nema ništa nelegalno te da je sve u redu i s pojavom stranih autobusa u Hrvatskoj.

“Bitno je naglasiti činjenicu da se gosti ukrcavaju u prazne autobuse i prevoze gradom, ali im se ne pruža usluga turističkog vodiča jer, prema propisima, to mogu činiti samo vodiči s posebnim licencama za pojedine destinacije, odnosno dijelove destinacija. Na isti način strane se turisti preuzima i u Sarajevu, gdje ih dočekuje voditelj putovanja, potom ih se vozi na kraći obilazak grada ako je to bilo u programu puta te se nastavlja prema Hrvatskoj”, potvrdio je Fain.