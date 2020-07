DOLINA NERETVE PRAZNA, OD STRANACA TU SU SAMO KINEZI S PELJEŠKOG MOSTA: ‘Nikad nije bilo gore, sve je kao ružan san…’

Dok je prošle godine neretvansku dolinu posjetilo oko 10.000 stranih turista, ove godine nitko se ne vozi neretvanskom lađom i nitko iz inozemstva ne jede neretvanske delicije poput jegulja i žaba

Kinezi su jedini stranci koji se nalaze u dolini Neretve i to se ne odnosi na kineske turiste nego na radnike gradilišta Pelješkog mosta. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, razlog za to krije se u pandemiji koronavirusa i zato stranih turista nema u dolini Neretve. Dok je prošle godine neretvansku dolinu posjetilo oko 10.000 stranih turista, ove godine nitko se ne vozi neretvanskom lađom i nitko iz inozemstva ne jede neretvanske delicije poput jegulja i žaba.

Turistički djelatnici iz Neretve moraju biti strpljivi jer im ne preostaje ništa drugo nego čekati da epidemija popusti pa da se vrate stari gosti, barem na jesen kada krenu programi berbe mandarina. Prošle godine u ovo vrijeme dolinom Neretve odzvanjala je pjesma i neretvanskom močvarom su neretvanski lađari vozili stotine turista.

‘Sada je važno preživjeti, sve izgleda kao neki ružan san’

Nove izletničke ture se u ovom kraju sada rijetko zakazuju, a na početku pandemije, otkazivali su se proljetni aranžmani. Umjesto turista, močvarom odjekuje samo glasanje žaba i krikovi ptica. Pavo Jerković, koji se 30 godina bavi turizmom i ugostiteljstvom u dolini Neretve za Slobodnu Dalmaciju govori da je “sada važno preživjeti”. Tvrdi da nikada nije bilo gore nego danas.

“Sada kad gledam slike od prošle godine, turisti na neretvanskoj kući, izbor kralja i kraljice, naš program promatranja ptica… ne mogu vjerovati da nam se ovo događa. Sve izgleda kao neki ružan san. Sve je poremećeno, ne samo turistička sezona, nego i kompletno svjetsko turističko tržište. To se posebno negativno odražava kod nas u Neretvi jer se nalazimo na kraju svih događanja kao pasivni turistički kraj. Sve ono što smo godinama gradili kroz različitu turističku ponudu palo je u vodu zbog ove pandemije”, govori Jerković.

Imaju fantastično osmišljen turistički program, ali turista nema

Pandemija je dolini Neretve donijela bespovratno izgubljenu sezonu, a unatoč mnoštvu turističkih programa, od turista nema ni “t”. Unatoč lošem činjeničnom stanju i prognozama, Vedran Dragović iz Momića nada se da će se od srpnja nešto promijeniti. Inače, Dragović je oslislio nekoliko interesantnih turističkih programa kao što je planinarenje pastirskim stazama. On očekuje oko 20.000 gostiju, uglavnom Slovenaca, koji će ljetovati u Gradcu te dolaziti u Neretvu na jednodnevne izlete.

Tim turistima Dragović nudi prvi primjer ruralnog turizma koji je prožet avanturističkim duhom. Tako je tu program branja smokava, limuna, mandarina ili maslina. Taj zanimljivi izletnički program počinje gusarskim napadom na autobus pun stranih turista koje potom gusari s Norina “otmu” pa ih odvode na težački rad u polje. Pitanje je hoće li gusari imati koga “otimati” ove godine i hoće li imati tko hodati pastirskim putevima u Rujnici.

“Kroz maslinike i suhozide izlazi se na krševitu južnu padinu Rujnice, a onda nakon sat vremena na sedlo između Velike i Male Rujnice na 330 metara nadmorske visine. Dolaskom na vrh otvara se prekrasan vidik na plodnu Dolinu Neretve s gradovima. Kao nagrada za penjanje na vrh brda gostima se nudi i težački obrok, dakle sir, panceta, kruh ispod peke”govori Vedran za Slobodnu Dalmaciju.

Prema su turistički programi fantastično osmišljeni, stranaca nema.

Otkazuju se srpanjske rezervacije’

Damir Deak iz Opuzena iznajmljuje apartmane te se također našao u problemima. Osim apartmana, iznajmljuje i “Vilu Stolovi”, objekt koji slovi kao vrlo prestižan u Dalmaciji. Kaže da situacija nije niti malo blistava jer se otkazuju i turistički aranžmani za spranj. Kolovoz se još drži, no kako kaže, i to je neizvjesno s obzirom na to da je trenutačna epidemiološka situacija takva kakva je.

“Glavnina gostiju u ‘Vilu Stolovi’ dolazi iz Amerike i Engleske. Uglavnom ovogodišnje rezervacije žele prebaciti za dogodine. Ipak, nadam se da će se u toplijim danima koronavirus koliko toliko držati pod kontrolom i da će biti nešto od ovogodišnje turističke sezone. Bio bih zadovoljan s 30 do 40 posto prošlogodišnjeg prometa”, govori Deak.