DOLENEC O DRUGOM KRUGU: ‘Žalosno je da nemamo kvalitetnijeg konkurenta’; Otkrila je i ključni dio programa platforme Možemo!

‘Ključan dio programa je suradnja s građanima. Mjesnu upravu prije svega treba otvoriti građanima i uključiti ih u odlučivanje. Osjećamo zadovoljstvo podrškom, ali i veliku odgovornost’, poručila je Danijela Dolenec

Kandidatkinja stranke Možemo! za zamjenicu gradonačelnika Zagreba, Danijela Dolenec u Pressingu N1 Televizije komentirala je rezultate lokalnih izbora, strategiju stranke u drugom krugu izbora te što Možemo! i partneri s većinom u Gradskoj skupštini namjeravaju ostvariti u Zagrebu.

Dolenec se na početku zahvalila svim građanima koji su dali podršku na izborima. “Naš kandidat ima premoćno vodstvo i to je rezultat koji Milan Bandić nije dobio u prvom krugu. U 16 od 17 četvrti smo najjača lista, u nekim od tih četvrti i svim mjesnim odborima činimo većinu.

Rezultat nije slučajan, to je rezultat rada naših vijećnika i kvartovskih aktivista na terenu. Druga stvar je naša kampanja koja traje više od 6 mjeseci. Najranije smo krenuli i doslovno smo šest mjeseci na terenu s građanima. Ključan dio programa je suradnja s građanima. Mjesnu upravu prije svega treba otvoriti građanima i uključiti ih u odlučivanje. Osjećamo zadovoljstvo podrškom, ali i veliku odgovornost”, poručila je.

Ambiciozan i odgovoran program

Dodala je da je njihov program ambiciozan i odgovoran. “Nakon što je 20 godina Zagreb vodio jedan čovjek šerifovski, mislimo da je odgovorno ući u grad i Holding da bismo imali uvid. Moramo pokazati jasan smjer onoga što je naš program, zeleno-lijevi program. Čini mi se da su jako hitne stvari Ured za obnovu, izuzetno je važno da ubrzamo obnovu i olakšamo građanima. I druga stvar koju bih istaknula, a tiče se fonda solidarnosti, to mora biti nešto što je vrlo hitno”, rekla je Dolenec.

Potom je naglasila da reustroj gradske Uprave i kadrovska pitanja nisu cilj sama po sebi te da će pozvati da daju mandate na raspolaganje. “Mora se formirati Skupština, moramo dati svoj prijedlog reustroja Skupštini i dobiti većinu da bi se to moglo provesti. Jednom kada postanemo gradska uprava ono što je naš sadašnji program mora se integrirati u gradske strategije u svim područjima i to postaje rad građen na temelju kojeg možemo raspisivati natječaje. Apsolutno ne polažemo pažnju na stranačku lojalnost, potrebno je da se jave kvalificirani ljudi”, poručila je te dodala kako ih zanimaju konkretni problemi.

O Škorinim izjavama o ‘radikalnoj ljevici’

Dolenec je istaknula da izbori nisu gotovi te da je važno da građani izađu na izbore. “Mi od 2017. godine rastemo u Zagrebu, a sada je već dvije godine to slučaj i izvan Zagreba. Rast je održiv i dosad smo to uspjeli i ne vidim zašto ne bismo dalje.

Komentirala je i Škorin govor u kojem je Možemo! nazvao radikalnom ljevicom.

“To je nastavak onog što je i ranije bila negativna kampanja. To je žalosno iz tri razloga. Prvi je da u drugom krugu nemamo kvalitetnijeg konkurenta koji bi raspravljao o glavnim problemima koje treba rješavati. Žalosno je i zato što zapravo govori građanima da ne znaju tko smo mi i kakav program provodimo. Imali smo zastupnika, Tomislava Tomaševića, koji je bio najaktivniji zastupnik u Skupštini. Javnost je već upoznata time da smo konstruktivni. Treća stvar, žalosno je da ta negativna kampanja ide prema nečemu što ima nedemokratske posljedice. Voljela bih kada bi u Domovinskom pokretu osjetili odgovornost da ta huškačka retorika dovodi do nasilja, što već vidimo na društvenim mrežama”, poručila je.

“Ekstremistički pokreti ili ekstremna ljevica ili desnica bi u svojoj definiciji trebali biti oni koji ne pristaju na parlamentarnu utakmicu, a s obzirom da mi od 2017. sudjelujemo u lokalnoj, parlamentarnoj i državnoj vlasti, mislim da govorimo nešto što je topla voda. Možemo je stranka i platforma zelene ljevice. U svom programu integrira ono što je važno za suvremenu ljevicu. Mi smo na jedan vrlo autentičan i usidren način integrirali program zelenih i ljevice.

O pitanjima žena, LGBT osoba i pobačaja

“Ono što postoji u našem programu je rodno osjetljivo prostorno planiranje i što je nešto što je već usvojila Skupština. Tu se radi o prilagodbi gradskih prostora u dvije dimenzije. Prva se tiče da žene više koriste javni prostor. Njima se javni prostor može značajnije prilagoditi, recimo na način da su stanice bliže vrtićima i školama. Drugi aspekt je da se vidi je li grad siguran za žene i LGBT osobe. Imamo i slučaj napada na muškarca u Maksimiru za koji još ne znamo epilog. Uputili smo i zastupničko pitanje ministru Božinoviću, trudimo se saznati što se dogodilo i hoće li netko odgovarati za to. To su recentni primjeri da Zagreb još nije siguran za LGBT osobe.

Žao mi je da sad i ovime idemo u teme koje bi odgovarale i našem protivničkom kampu. Ženska reproduktivna prava su nam izuzetno važna i činjenica je da je u Hrvatskoj smanjen pristup tom pravu na način da pobačaj nije besplatan, a onda i dodatno kroz priziv savjesti. Komentirala je i situaciju u bolnici Sveti Duh gdje svi ginekolozi odbijaju obavljati abortuse. “Naravno da moramo to provesti kroz upravo vijeće bolnice, ali kao grad možemo to staviti kao važno pitanje na sjednici”, rekla je.

O štetnim višemilijunskim ugovorima

“Znamo da su gradske financije daleko od dobre situacije. Kada govorimo o štetnim ugovorima, najavili smo reviziju, to znači da ćemo vidjeti do kada traju i mogu li se raskinuti. Nije jednostavno zamijeniti ako su neke vanjske tvrtke godinama obavljale nešto za grad, one za to imaju kapaciteta, a gradske nemaju. Trebat će vremena da se to promijeni”, poručila je.

Ima aspekata u našem programu koji su potpuno u domeni grada, a ima i onih koji nisu. Morat ćemo biti konstruktivni. Imamo stav da ono što prepoznamo kao konstruktivne prijedloge ćemo i podržati.

Jedan od ključnih izazova za stranke ljevice jest braniti važnost javnih usluga, javnih poduzeća i onoga što zovemo državom zato jer je ona devastirana. Niz koraka kojima se može demokratizirati javno upravljanje odnosi se na proširivanje nadzora ne samo građanima nego i oporbi u Skupštini. Mi razumijemo da ovako značajna promjena koja sada dolazi u Zagrebu može kreirati zabrinutost, no naš je program i u tom smislu bio jasan. Mislim da je za poduzetnike izuzetno važno i pozitivno da tvrdimo da javni natječaji moraju biti kompetitivni”, rekla je.

Vizija Zagreba 2025.

“Prije svega u programu smo naglašavali kada kažemo zeleno i lijevo, mislimo da je premalo napravljeno u području gospodarenja otpadom u energetskoj tranziciji. Od 1700 objekata u vlasništvu grada, Grad je obnovio 200-ak. Važno je da se uhvatimo prometa, grad je sada zakrčen, imamo rast automobila. To ne samo da se tiče zagađenja nego otežava i život u gradu.

Smatra da treba poboljšati javni promet, a prioritet moraju biti i biciklistički i pješački promet. “To su elementi onog što mi zovemo Zeleni plan za Zagreb”, poručila je.

‘Puno posla, ali i vremena’

Dolenec je zahvalila Klisoviću na pruženoj podršci za drugi krug izbora. “U javnosti se pojavljuju očekivanja od nas. Nama je važno da rast na nacionalnoj razini bude organski i održiv. Mislimo da ovo što se dogodilo u Zagrebu, taj tip rasta, da smo upravo takvu osnovu kreirali i drugdje. Naši vijećnici će participirati u gradskim vijećima i rasti. Tri godine neće biti izbora, imamo jako puno posla, ali i vremena”, poručila je te dodala da misli da su “dio sličnih trendova koji su se dogodili i drugdje u Europi”.

“Kod nas je još uvijek najbolja kvalifikacija za napredovanje to da vas ne interesira politika i nastup te javni angažman nego da ste motivirani nečime što se veže uz vaš kvart ili neki drugi aspekt koji se tiče javnog interesa. Očekujemo vrlo aktivno članstvo”, dodala je.

Komentirala je i najave da bi Sandra Benčić mogla postati nova premijerka. “Rano mi je to reći i ne bih voljela takve projekcije. Osjećamo veliku odgovornost i fokus na Zagreb, a rano je i govoriti o Sandri Benčić kao našoj kandidatkinji za premijerku”.

Na kraju je poručila da još ništa nije gotovo. “Apsolutno nije gotovo. Mi smo u kampanju ušli sa značajnom prednosti, a svejedno smo dali sve od sebe i tako ćemo i nastaviti u sljedeća dva tjedna. Svaki glas je bitan i važno je da imamo veliku izlaznost da nam podrška koju imamo da što veći legitimitet”, zaključila je.