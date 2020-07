DOLAZI NEUGODAN TOPLINSKI VAL: Vakula upozorio na potencijalne ozbiljne probleme: ‘Ova kombinacija može biti opaka’

DHMZ je za sutra objavio žuti meteoalarm za neke dijelove Hrvatske

“U ovome ćemo tjednu imati više ljetni ugođaj nego prije, osobito na Jadranu. Uz prevladavajuću vedrinu noći će na Jadranu biti tople, a dani vrući, i to toliko da će postojati najprije umjerena, zatim i velika opasnost od toplinskog vala, koji može utjecati na zdravlje i ponegdje u unutrašnjosti, u kojoj sredinom tjedna opet valja upozoriti i na mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjerojatnost nije velika, ali ipak. Uostalom, nije bila ni u nedjelju u Zagrebu i okolici, pa je ipak ponegdje bilo novih nevolja. Kombinacija vlage i prezagrijanog zraka može biti opaka”, naveo je meteorolog HRT-a Zoran Vakula na početku nove vremenske prognoze.

Utorak: pretežno vedro i vruće, ujutro ponegdje magla

“U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, čak i vedro, ujutro uz sumaglicu, ponegdje i kratkotrajnu maglu, osobito uz vodene površine. Nakon prijepodneva, kada je moguć slab vjetar, zapuhat će gdjegod umjeren jugoistočnjak. Najniža temperatura zraka od 16 do 18 °C, a najviša između 33 i 34 °C.

I u središnjoj će Hrvatskoj, uz sunčano vrijeme, biti iznadprosječno toplo. Štoviše vruće, uz mjestimice umjerenu opasnost od toplinskog vala, koji može utjecati na zdravlje, osobito u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Ponegdje će opet biti jutarnje magle pa budite oprezni u prometu.

I u nekim kotlinama u gorskoj Hrvatskoj magla će ujutro smanjivati vidljivost, a sumaglica je moguća i na sjevernom Jadranu. Utorak će biti još stabilniji i topliji od ponedjeljka, uz također sunčano vrijeme, većinom i vedro. Vjetar slab ili čak tiho, uz more mirno i malo valovito, temperature uglavnom između 21 i 25 °C. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16 °C, na Jadranu od 18 do 22 °C, a poslijepodnevna od 30 do 32 °C.

Još viša u vedroj Dalmaciji, u unutrašnjosti i oko 35 °C, pa postoji umjerena opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Uz obalu će osvježenje tijekom dana donositi slab do rijetko gdje umjeren maestral, a i more temperature 22, 23 °C. No u noći i ujutro neki bi se mogli žaliti na toplinu i sparinu, osobito na splitskom području.

Većinom topla noć i vruć dan bit će i na jugu Hrvatske, uz nebo bez oblaka te slab vjetar, poslijepodne ponegdje i umjeren maestral, zbog kojeg će more biti malo do umjereno valovito.

I u nastavku tjedna vruće, ali na kopnu i opet ponegdje nestabilno

I u nastavku tjedna bit će uglavnom vruće, uz poneku toplu noć i u mnogim krajevima kontinentalne Hrvatske. No bit će opet nestabilno, najprije većinom u gorju i uz granicu sa Slovenijom, zatim još ponegdje istočnije i južnije. Osim zamjetnijeg lokalnog razvoja oblaka, povećava se i vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, a ne smije se isključiti ni mogućnost olujnog nevremena s tučom.

Na Jadranu stabilnije, čak pretežno vedro, osobito u srijedu, te uz samo mjestimice prolazno umjeren vjetar, većinom maestral. Na sjevernom dijelu bit će i bure, koja u četvrtak podno Velebita lokalno može biti i jaka. Noći će biti tople, a dani vrući, uz najprije umjerenu, od petka sve češće i veliku opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje”, prognozirao je Vakula.