KONAČNO DOLAZI ONA PRAVA ZIMA? Meteorolozi najavili novu promjenu vremena, a s njome i snijeg. Evo kada bi trebao padati

U četvrtak u unutrašnjosti promjenljivo, a uz pad temperature mogla bi u gorju zalepršati i poneka pahulja snijega

Sljedećih dana bit će većinom malo manje toplo nego početkom tjedna, na kopnu ponovno uz mjestimičan jutarnji mraz, pri čemu u srijedu uglavnom suho, na Jadranu uz često jaku buru s olujnim udarima. Od četvrtka opet promjenljivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, ponajviše na Jadranu i područjima uz njega, a na kopnu je moguć i snijeg, posebice od potkraj subote u gorju.

Srijeda – većinom sunčano i hladnije, jaka bura

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano, ponegdje uz jutarnju maglu. Ujutro mjestimice umjeren sjeverozapadnjak poslijepodne će oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 1 °C, a poslijepodnevna od 6 do 8 °C, piše HRT u svojoj vremenskoj prognozi.

I u središnjoj će Hrvatskoj biti sunčanog vremena, no manje nego na istoku. Ujutro će mjestimice biti magle, a sredinom dana i poslijepodne sa zapada će se postupno naoblačiti. Najniža temperatura od -2 do 1 °C, a najviša dnevna uglavnom od 7 do 9 °C.

Nakon jutarnje magle u gorju će biti djelomice sunčano dok će na sjevernom Jadranu prijepodne prevladavati sunčano. Poslijepodne će posvuda biti oblačnije. Uz obalu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Temperatura u gorju ujutro oko 0 °C, danju od 5 do 8 °C, a na moru jutarnja od 8 do 10 °C, dnevna od 12 do 14 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije prevladavat će sunčano, uz umjerenu i jaku buru, mjestimice i uz olujne udare, zbog koje će more, osobito na otvorenome, biti umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka ujutro unutrašnjosti od 1 do 4 °C, uz obalu od 8 do 10 °C, a danju većinom od 10 do 14 °C.

Od četvrtka promjenljivo

U četvrtak u unutrašnjosti promjenljivo, ponegdje u zapadnim predjelima uz malo kiše, a uz pad temperature mogla bi u gorju zalepršati i poneka pahulja snijega. U petak uz jugozapadnjak porast temperature, a od subote i nove oborine – u početku kiša, a s padom temperature moguće i snijeg, ponajprije u gorju.

I na Jadranu u četvrtak promjenljivo, uz mjestimičnu kišu i manji pad temperature, a nakon većinom suhog i malo toplijeg petka, nove izraženije kiše bit će u subotu. U drugom dijelu subote zapuhat će bura pa će sljedeći tjedan biti svježije, primjerenije početku prosinca.