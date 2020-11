DOLAZI GENOVSKA CIKLONA; Gotovo cijelu Hrvatsku čeka obilna porcija oborina: Pljuskovi s grmljavinom, hladnoća i snažan vjetar…

Puhat će umjereno do jako jugo, a u unutrašnjosti južni vjetar zbog kojeg će se činiti malo toplije

Nakon tjedna dominacije anticiklone stiže jedna Genovska ciklona i to po uobičajenom voznom redu. Prvo na zapad, a onda i u ostatak zemlje. Donosi kišu, jugo i na kraju buru koja bi mogla stvarati probleme u prometu, ali će rastjerati oblake, javlja Željka Pogačić u vremenskoj prognozi za RTL.

Povremena kiša na Jadranu i predjelima uz njega će prema sredini dana biti sve češća, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju. Tamni kišni oblaci stići će i do središnjih predjela, ali to će biti prvi frontalni kišni val. Puhat će umjereno do jako jugo, a u unutrašnjosti južni vjetar zbog kojeg će se činiti malo toplije.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj će popodne biti sve kišovitije, gotovo cijelo područje će do večeri dobiti svoju porciju oborine. Najveća vjerojatnost za obilniju količinu je u južnijim predjelima, na širem karlovačkom i sisačkom području. Zapuhat će sjeverac, a temperatura će biti oko 10 °C.

Slavonija i Dalmacija

U rano popodne jedan kišni val stiže u zapadnu Slavoniju, ali će prema večeri kiša će zahvatiti i većinu područja. Uz to, zapuhat će hladan sjeverac i bit će osjetno hladnije od maksimalnih 12 °C koliko se očekuje u rano popodne.

U Dalmaciji će popodne biti dosta nestabilno. Pljuskovi praćeni grmljavinom će biti sve češći, prema večeri moguće su lokalno i nevere uz obilniju kišu. Očekuje se negdje između 30 i 60 litara po četvornom metru. Puhat će jako jugo, osobito u južnodalmatinskom akvatoriju. Navečer će na sjeveru Dalmacije, pod Velebitom, zapuhati jaka, u noći na udare olujna bura i zasigurno stvarati probleme u prometu.

Sjeverni Jadran i gorje

Na sjevernom Jadranu i u gorju i popodne oblačno i kišovito. Najviše bi se moglo skupiti na širem riječkom području, u podvelebitskom primorju i na otocima, više od 50 l/m2, mjestimice i do 80 l/m2! Jugo će gotovo sredinom dana sasvim oslabjeti i okrenuti na buru koja će najjača biti u noći na utorak upravo na dobro poznatim burovitim lokalitetima. Uz buru, jasno, stiže i pad temperature, pa u najvišem gorju može navečer biti susnježice ili snijega.

Za danas su na snazi upozorenja DHMZ-a, osobito za primorje, gorje i Dalmaciju zbog količine kiše i grmljavinskog nevremena – osobito u popodnevnim satima. Narančasto upozorenje je i zbog jake bure navečer pod Velebitom, nakon cijele kišne epizode.

Do kraja tjedna na kopnu

Vrijeme će se u utorak postupno stabilizirati, oblaci će odmicati dalje na istok stoga na kišu još u prijepodnevnim satima mogu računati stanovnici Slavonije, Baranje, Srijema, Like i unutrašnjosti Dalmacije. Središnja Hrvatska će nakon dugih, maglovitih osam dana dobiti nešto sunčanih sati. Uz još slab do umjeren sjeverac, neće biti odviše ugodno. Štoviše, jutro će biti vrlo hladno, nerijetko uz prizemni mraz.

Sredina tjedna bit će stabilna što opet donosi maglu, u srijedu uglavnom u jutarnjim satima dok bi u četvrtak ona opet mogla biti dugotrajnija. Velika je vjerojatnost za hladan, vjetrovit i oblačan kraj tjedna, uz zimske oborine u gorju, drugdje samo jesensku kišu. No, ništa drugačije ne možemo ni očekivati od mjeseca koji nosi ime studeni, zar ne?

Do kraja tjedna na moru

Južna Dalmacija će svoju porciju kiše dobiti u noći i u utorak prijepodne, lokalno više od 30 litara po četvornome metru, dok će na sjeveru Jadrana bura gotovo sasvim rastjerati oblake. Kako grmljavinski kišni oblaci budu odmicali na jug tako će je zamjenjivati jaka bura, nerijetko s olujnim udarima. Računajte da će u utorak biti teškoća i prekida u pomorskom i cestovnom prometu.

Praznik i spomendan bit će duž cijele obale vedar, sunčan. Uz umjerenu, prijepodne na udare jaku buru, bit će dosta prohladan praznik. Nakon mirnog i sunčanog četvrtka, ponegdje uz sumaglicu i maglu, potkraj petka i za vikend je izgledna nova epizoda bure, ovog puta čini se prave studene škure bure.

Prognoza DHMZ-a

U Hrvatskoj će danas prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, a na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). U prvom dijelu dana na kopnu će biti magle, a povremene kiše već će biti na Jadranu i u predjelima uz njega. Poslijepodne će kiše biti i drugdje, a pritom lokalno može biti obilna, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju. U Dalmaciji je moguć poneki izraženi pljusak, a prema kraju dana uz pad temperature u gorju može biti i snijega. Umjeren južni i jugozapadni vjetar okretat će na sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, a poslijepodne na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura zraka uglavnom će biti između 8 i 13, na Jadranu 14 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Obvezna zimska oprema

Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Dalmaciji i na sjevernom Jadranu. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice u Slavoniji i središnjoj Hrvatskoj. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Do 15. travnja 2021. godine, obvezna je zimska oprema na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Danas od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta DC518 Osijek-Jarmina u naselju Brijest (izlaz iz Osijeka prema Vinkovcima). Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.

U pomorskom prometu nema teškoća. Trajekt na liniji Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat-Ist danas će isploviti iz luke Molat u 17 sati umjesto u 16.30 sati. Trenutačno željeznički putnički prijevoz teče uglavnom redovito.