‘AstraZeneca će se registrirati tek 29. siječnja. Mi se nadamo da će se situacija popraviti, ali teško da ćemo dobiti obećane doze’

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je za središnji Dnevnik HRT-a da ćemo teško dobiti obećane doze cjepiva od AstraZence. “Pfizer nam je smanjio broj doza za sljedeće tri isporuke. Ono što nam dolazi u sljedeća dva tjedna je za smanjeno za 14 kutija, ukupno 975 doza. Mi smo dobili 11 kutija cjepiva manje, to nas razočarava i otežava nam provedbu plana cijepljenja. Sve količine koje imamo čuvamo za docjepljivanje”, rekao je.

Capak je rekao kako ne znaju kakva će biti distribucijska lista u ožujku, da se ne može znati unaprijed, ali da se nadaju da će to biti značajno više. “I Moderna je odgodila isporuku za tjedan dana, tih 4800 doza koje smo već trebali dobiti, dobit ćemo u nedjelju”, dodao je.

“AstraZeneca je prva pregovarala sa svim zemljama EU, obećavali su da će već u prosincu biti isporučene velike količine cjepiva. I u njihov razvoj cjepiva EU je uložila velik novac i od njih smo najviše očekivali. Oni će se registrirati tek 29. siječnja. EU traži od njih da isporuka počne ranije i da se ispoštuju potpisani ugovor. Mi se nadamo da će se situacija popraviti, ali teško da ćemo dobiti obećane doze”, rekao je.

Slom sustava

Capak je rekao kako ne zna koliko su cjepiva kupile bogate zemlje, ali ističe da je vidljivo da su ga neke države uspjele nabavite iako se nisu na vrijeme uključile u pregovore s proizvođačima. “Dolazi do sloma sustava u koji smo vjerovali. EU je napravila sve da to bude pravedna raspodjela prema broju stanovnika, ali čini nam se da do te pravedne raspodjele neće doći. Zemlje koje su individualno pregovarale i dale više novca očito su dobile više nego što smo mi”, rekao je.

Kaže da nema nade da će se u veljači povećati količine Modernina cjepiva te da se sve nade polažu u AstraZenecu. “Ako to bude tako, mi do kraja veljače možemo procijepiti starije osobe i kronične bolesnike, no to bi trebale biti značajne količine cjepiva jer takvih osoba ima najmanje 600-700 tisuća u Hrvatskoj”, rekao je Capak dodajući da imaju velike kapacitete za cijepljenje stanovništva.

Bit će određenih popuštanja

Govoreći o popuštanjanju mjera, Capak je rekao da ne možemo biti do kraja zadovoljni epidemiološkom situacijom te da imamo teško opterećenje novim sojevima virusa u susjednim zemljama.

“Nisam rekao da se neće otvoriti, dogovorili smo se da ćemo se dogovoriti. Razgovori se još vode, mi ćemo tu odluku na vrijeme pripremiti. Sigurno će biti određenih popuštanja. Na nacionalnoj razini će se dopustiti odlazak u škole za djecu od 5-8 razreda, razgovara se intenzivno da se dopusti sport i rekreacija na otvorenom. Za sve ostalo ćemo vidjeti, u ovom trenutku nemamo definitivnu informaciju što će biti dopušteno”, zaključio je Capak za HRT.

